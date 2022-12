Die Corona-Belastung ist im Verdener Krankenhaus noch enorm hoch

Von: Ronald Klee

Teilen

Die Sicht auf die Aller-Weser-Klinik ist frei. Zumindest fällt der Blick den Wall entlang mittlerweile ungehindert auf den Neubau. © Klee

Verden – Die hohen Inzidenzen haben ihren Schrecken verloren. Täglich 100 oder mehr Neuinfizierte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind seit langem schon Alltag. Seit Tagen aber ist auch die Zahl von Infizierten ungewohnt hoch, die stationär in der Aller-Weser-Klinik behandelt werden. Viele positive Patienten, die fast ohne Corona-Symptome in die Klinik kommen, entdecken die Mediziner erst bei dem Test, der bei der Aufnahme vorgeschrieben ist. Aber die erschreckende Seite der Pandemie mit schwer erkrankten Covid-Patienten gehört nicht der Vergangenheit an. Einige benötigen eben doch die Hilfe der Klinik.

Eigentlich hat sich in den zurückliegenden Monaten an der Lage und den Bedingungen, die sie bestimmen, nicht so viel geändert. Die Gen-Analytiker beobachten weiterhin, dass die Omikron-Variante BA.5 die dominante bei den meisten untersuchten Infektionen ist und trotz ständig fortgesetzten Impfungen sind Anzeichen auf ein Abklingen des Infektionsgeschehens kaum zu erkennen. Einen einfachen Grund dafür, dass gerade jetzt die Hospitalisierungsquote ansteigt, kann der ärztliche Direktor im Verdener Haus der der Aller-Weser-Klinik, Dr. Peter Ahrens, auch nicht liefern. Wo schwere Verläufe auftreten, seien häufig gravierende Vorerkrankungen und nicht ausreichende Immunisierung im Spiel.

Im niedersächsischen Durchschnitt liegt diese Hospitalisierungsquote mit leichten Schwankungen aktuell bei 11,1 Prozent, allerdings auch mit leicht steigender Tendenz. Sie ist aber keine Momentaufnahme, sondern bildet alle neuen „Covid-Patientinnen und -Patienten in den niedersächsischen Krankenhäusern pro 100 000 Einwohnerinnen und -Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage“ ab. Im Landkreis Verden wurden bis zum Wochenende immerhin 17 Patienten stationär behandelt und zum Wochenbeginn meldet das Gesundheitsamt 16 infizierte Patienten auf der Station. Das war lange Zeit anders. Die Regel waren drei oder vier stationär behandelte Patienten mit einer Covid-19-Infektion.

Vergleichbar sind diese Zahlen mit der Hospitalisierungs-Inzidenz des Landes aber nicht. Die Aufstellungen aus Verden bilden immer die aktuelle Zählung ab und nicht die auflaufenden Belegungszahlen.

Für die Klinik spielt die Zählweise eine untergeordnete Rolle, sie stellt sich auf die Patienten ein. Wenn jemand positiv getestet ist, wird er isoliert untergebracht. Auch wenn das mittlerweile Routine ist, ist es für die Klinik keine Kleinigkeit. Sie muss mehr Räumlichkeiten vorhalten und benötigt mehr Kräfte. „Die Belastung im Krankenhaus ist noch enorm hoch“, sagt Ahrens. Und deshalb ist dem ärztlichen Direktor die hohe Inzidenz als Zeichen für ein immer noch dynamisches Infektionsgeschehen nicht gleichgültig. Nicht nur die Patienten auch die Mitarbeiter in der Klinik können sich anstecken. Und so kämpft die Klinik mit ihren Hygienebestimmungen auch einen schwierigen Kampf um die Gesundheit ihres Personals und die Funktionsfähigkeit des Krankenhausbetriebes. „Die müssen wir auch weiterhin beibehalten“, ist Ahrens sicher, auch wenn das nicht jedem Besucher passt.

„Es ist ein Unterschied, ob jemand, der krank wird, geimpft ist oder nicht.“ Das macht Ahrens in dem Zusammenhang aber auch deutlich. Geimpfte mit schweren Grunderkrankungen hätten immer noch die besseren Chancen, die Covid-Erkrankung zu überstehen, als Ungeimpfte. Ahrens ist auch deshalb froh, dass die Durchimpfung der Bevölkerung mittlerweile so gut ist. In Niedersachsen, so informiert das Landesgesundheitsamt, haben fast 80 Prozent der Bevölkerung im Lande die Erstimpfung, 78 Prozent auch die zweite und gelten damit als durchgeimpft. „Ohne Impfung wäre es katastrophal“, vermutet der Mediziner.

Ein weiteres Argument, das für die Impfung spricht, sind für den Mediziner die schweren Spätfolgen einer Infektion, die nicht immunisierte Patienten stärker treffen. Auch dem könne man mit der Impfung und den jeweils empfohlenen Boostern vorbeugen.