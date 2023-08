Chantal und Edith feiern in Otersen 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft

+ © G. Lühning Ein Fest der Freundschaft: Chantal Grolleau (3. von links) und Edith Pape (5. von links) feiern gemeinsam mit Familienmitgliedern und Enkeln (nicht auf dem Bild) in Otersen. © G. Lühning

78 Jahre Frieden in Europa, 56 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Verden und Saumur und jetzt 50 Jahre Freundschaft zwischen Edith Pape aus Otersen und Chantal Grolleau aus Saumur.

Otersen/Saumur – Was 1973 mit einem Schüleraustausch der Realschule Verden begann, wurde jetzt als kleines Jubiläum von zwei Familien mit Kindern und Enkeln in Otersen gefeiert.

Die Schülerin Edith Rowohlt aus Kirchlinteln, heute Edith Pape in Otersen, nahm 1973 im Rahmen der Städtepartnerschaft am Schüleraustausch der Realschule Verden teil und reiste für 14 Tage nach Saumur. „Bei diesem Austausch wurde der Grundstein für die Freundschaft mit Chantal gelegt. Anschließend waren die französischen Schülerinnen und Schüler eines technischen Gymnasiums aus Saumur in Verden und Gäste auch in den umliegenden Orten“, erinnert sich Edith Pape an den Beginn der Freundschaft.

Meilensteine werden immer gemeinsam gefeiert

1974 war Edith Pape schon als Auszubildende im Bremer Parkhotel aktiv, als Chantal Grolleau bei der Familie Rowohlt in Kirchlinteln zu Gast war. 1979 folgte der dritte Besuch in Deutschland, jetzt erstmals mit Ehemann Jean-Pierre. Aus der Freundschaft von zwei Schülerinnen war längst eine Freundschaft zwischen zwei Familien geworden, in die auch Helga Carstens aus Kirchlinteln, Schwester von Edith Pape, eingebunden wurde. „Helga und Artur waren nach jedem Spanien-Urlaub bei Chantal zu Besuch“, berichtete Edith Pape, „obwohl Helga kein Wort französisch sprach, so dass Chantal immer fleißig übersetzte“. Gelebte Völkerverständigung als Grundstein also für eine Freundschaft, die jetzt ein halbes Jahrhundert mit Leben erfüllt und von vielen Briefwechseln begleitet wurde.

Auch die Meilensteine wurden gemeinsam erlebt: Die Hochzeit von Edith und Karsten Pape feierten Chantal und Jean-Pierre im Jahre 1981 mit. Gemeinsam gefeiert wurden viele besondere Geburtstage und auch die Silberhochzeiten beider Paare. Zur Feier der 40-jährigen Freundschaft waren Chantal und Edith beim Bürgermeister in Saumur eingeladen. 2011 war Chantals Tochter Anne Lise im Schüleraustausch in Borstel und zu Besuch bei Familie Pape. In gemütlicher Runde feierten Chantal und Jean-Pierre Grolleau, Edith und Karsten Pape sowie Helga Carstens und Kinder und Enkelkinder mit einem Drei-Generationen-Familienfest die 50-jährige Freundschaft. gl