Stedeberger Campingprojekt bekommt Gesicht

Von: Christel Niemann

Teilen

Alexandra Fieß mit Hund Hugo, der später mal der Platzhund werden soll, vor dem ersten Musterhaus. Die Geschäftsführerin der Landwehr GmbH wohnt hier seit Kurzem mit ihrer Familie. © Niemann

Es tut sich etwas – wenn auch langsam – im Ferienpark am Landwehrsee.

Stedebergen – Urlauben inmitten der Natur und teils sogar mit Seeblick: Diese Idee hatte Peter Vreys, der in den Niederlanden den Ferienpark Vislust in Wervershoof betreibt, bereits vor über zehn Jahren, Nur – alle Ideen und Vorhaben ließen sich bislang nicht umsetzen. Doch jetzt wird auf die Tube gedrückt, die Karten wurden neu gemischt und mit Alexandra Fieß hat eine von den drei Geschäftsführern der Landwehr GmbH das Projekt direkt vor Ort unter ihre Fittiche genommen.

Im Februar ist Fieß mit ihrem Lebensgefährten und den 14- und 4-jährigen Töchtern nach Stedebergen gezogen und hat sich damit auch gleich ihren privaten Wunsch nach einem Wohnortwechsel gen Norden erfüllt. „Manchmal passt halt alles“, freut sich Fieß, die hofft, dass das ambitionierte, wenn auch bislang holprig voranschreitende Projekt „Campingplatz und Ferienpark am Landwehrsee“ durch ihre persönliche Präsenz endlich an Schwung gewinnt. „Ich bin sehr optimistisch. Es ist wichtig, dass es vor Ort einen direkten Ansprechpartner gibt“, meint Fieß, die mit ihrer Familie und dem Hundewelpen Hugo, der, wenn er einmal groß ist, der Platzhund werden soll, das erste Musterhaus im Ferienpark bewohnt. „Es ist ein schönes Fleckchen“, meint sie und, dass sich die neue Umgebung bereits sehr nach Zuhause anfühlt. Arbeitsmäßig, so sagt sie, habe sie viel zu tun. Sie führe Gespräche mit Bürgermeister, Baufirmen oder Handwerkern, damit der Bau eines weiteren Musterhauses zeitnah startet. „Durch meine Präsenz am Ort kann ich Synergieeffekte nutzen, das Projekt weiterentwickeln und Bestehendes unterhalten“, so die Geschäftsführerin.

Vermarktung soll im Sommer starten

Im ersten Bauabschnitt werden auf einer Grundstücksgröße von jeweils etwa 230 Quadratmetern noch elf weitere 1,5-geschossige Häuser in Massivbauweise entstehen. „Gebaut wird ein Haustyp mit einer Wohnfläche von circa 90 Quadratmetern Grundfläche. Die Bauweise ist flexibel. Erd- und Obergeschoss können wahlweise als zwei getrennte Einheiten oder auch komplett genutzt werden.“ Zum Preis der Häuser gab sich die Geschäftsführerin noch bedeckt, sagte nur, dass die Vermarktung voraussichtlich ab Sommer starten wird und Interessenten bereits unter Telefon 04231/9189852 mit ihr in Kontakt treten können.

Im nächsten Bauabschnitt sollen 84 weitere Häuser mit einer Grundfläche von rund 60 Quadratmetern folgen, mit einem Rundum-Sorglos-Paket für Hausbesitzer und Gäste durch eine Verwaltung direkt vor Ort. Außerdem hat die Landwehrsee GmbH nachfolgend noch eine Vielzahl von Plätzen für glamouröses Camping, das sogenannte Glamping, geplant.

Auch sind laut Fieß Veränderungen am bestehenden Campinggebäude geplant, in dem sich neben den Sanitärräumen auch ein Büro und die Camping-Gaststätte befinden. „Das Gebäude wird zunächst einmal optisch aufgehübscht. Es bekommt einen frischen Anstrich und ein paar aufwertende Details.“ Sie sei froh, dass die neuen Gaststättenpächter bereits in den Startlöchern stehen.

Zur Neugestaltung gehören weiter der Spielplatz mit Spielgeräten am See, das Waschhaus wurde und werde fortwährend modernisiert. „Wir hoffen, dass das Projekt schnellstmöglich nach unseren Vorstellungen umgesetzt ist“, so Fieß. Übers Knie gebrochen werde allerdings nichts, da die komplette Umsetzung in kleinen Schritten erfolgt.

Den Verantwortlichen sei es schließlich eine Herzensangelegenheit, eine kleine, private Ferienanlage zu errichten, die moderne, energieeffiziente Architektur mit einer hohen Wohnqualität verbinde. Am Ende schwebe ihnen ein moderner und lebensfroher Freizeit- und Campingpark vor, auf dem sich Ferien- und Wochenendgäste genauso wohl fühlten wie Spontanbesucher oder Dauercamper.