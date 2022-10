Neumühlen in Verden-Dauelsen: Ende eines Schleichwegs

Von: Markus Wienken

Radfahrer und Autos kamen sich auf der schmalen Straße immer wieder gefährlich nahe. © Markus Wienken

Verden – Lange dauert es nicht, nur ein paar Minuten Geduld, dann rauschen die ersten Fahrzeuge aus der Neuen Schulstraße weiter in Richtung Scharnhorst oder umgekehrt nach Dauelsen, meist schneller als erlaubt – und vor allem verboten. Start oder Ziel ist das Neubaugebiet Neumühlen. Aber die Tage des fließenden Durchgangsverkehrs sind vorbei: „Wir sperren die Neue Schulstraße und auch die Zufahrt in die Siedlung Neumühlen für den Durchgangsverkehr“, sagt Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün. Gesagt, getan. Der Schilderwald ist ausgedünnt.

Radfahrer, Spaziergänger, viele davon mit Hund – wenn keine Autos fahren, lässt sich abseits des Baugebietes Neumühlen in aller Ruhe die Natur genießen. Die Route passt zum Radförderkonzept der Stadt, dient als Anbindung der Berufsschule, zum Verwell und zu den Gewerbegebieten Verden-Nord und -Ost. „So soll es wieder werden“, sagt Kamermann.

Die Sperrung der Straße für den motorisierten Verkehr ist durchaus logisch, weil deren Öffnung vor Jahren nur ein begrenztes Provisorium sein sollte. „Schwere Lkw, die in das Neubaugebiet mussten, sollten nicht durch die angrenzenden Siedlungen zu den Baustellen fahren“, so Kamermann.

In aller Ruhe und bequem auf der Fahrbahn radeln: Der Schilderwald mit Sonderregelungen ist abgebaut. Nur noch Radfahrer und Trecker dürfen durch die Verlängerung der Neuen Schulstraße von Dauelsen in Richtung Scharnhorst oder umgekehrt. © Markus Wienken

Mittlerweile stehen die meisten Häuser auf den Grundstücken der Siedlung Neumühlen. Die großen Lkw brauchen nur noch vereinzelt durch. „Wenn noch notwendig, kann der weitere Baustellenverkehr von der anderen Seite, von der Kreisstraße Neumühlen durch die Siedlung fahren“, sagt Kamermann.

Auch die Abzweigung in die Siedlung Neumühlen ist dicht. Geradeaus endet die Fahrt vor einem Poller. © Markus Wienken

Die Anwohner der Neuen Schulstraße, oben in Dauelsen, gegenüber den Berufsbildenden Schulen, wird es freuen. Auch deshalb, weil sich viele Autofahrer nicht an die Regeln halten. Immer wieder gab es Beschwerden über Lärm und vor allem Raser. Schrittgeschwindigkeit, Tempo 10, was vorne am Beginn der Straße steht, findet kaum Beachtung. Schilder und Hinweistafel zeigen zudem unmissverständlich, rein dürfen Trecker, Lkw und Kleintransporter, alle anderen Autos müssen draußen bleiben. „Als würde es die Schilder nicht geben, fährt jeder durch, wie er Lust hat“, war dem Ortsrat Dauelsen wiederholt zugetragen worden. Und: „Die Straße ist zu einem Schleichweg geworden. Viele nutzen sie als Abkürzung. Wer sich als Anlieger dagegen wehrt, wird angepöbelt.“

Rein äußerlich bleibt die Neue Schulstraße nach der Sperrung, wie sie ist. Schmal, aber ausreichend für Radfahrer und Fußgänger. Der ursprünglich angedachte Ausbau und die Verlängerung Richtung Scharnhorst/Neumühlen als Erschließungsstraße ist zu den Akten gelegt. „Die Pläne gab es auch nur deshalb, weil die zur Straße angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen, gegenüber der neuen Siedlung, ursprünglich auch noch bebaut werden sollten“, sagt Kamermann. Die Nähe zur Autobahn 27 war letztendlich ein Grund mit dafür, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen.

Anders als der Lkw- und Autoverkehr dürfen Landwirte mit Trecker und Landmaschinen weiterhin durch die Neue Schulstraße. Dafür, dass die schweren Maschinen durchkommen, der normale Autoverkehr auf halber Strecke außen vor bleibt, sorgen Poller von circa 20 Zentimetern Höhe. Einer davon steht an der provisorischen Abzweigung in die Neubausiedlung. Weitere sollen später noch folgen. Zunächst einmal wird nur die Beschilderung geändert.

Zwar hatte der Fachausschuss Straßen und Stadtgrün in einer Sitzung empfohlen, die Verbindung auch für Trecker zu sperren, lenkte aber nach Protest von Landwirten ein. „Da werden wir weiter im Gespräch bleiben und eine langfristig einvernehmliche Lösung suchen“, so Kamermann. Er verwies zudem auf die Möglichkeit, die Ackerflächen über den Tunnel aus Richtung Gewerbegebiet über die Bertha-Benz-Straße anzufahren. „Die Fahrbahn wurde dafür abgesenkt, der Tunnel unter der Autobahn auf eine Höhe von 4,10 Meter gebracht“, betont Kamermann.

Mit der Sperrung sollen sich die beiden Ortschaften Dauelsen und Scharnhorst einigen und einen passenden – wenn möglich ortsgebundenen – Namen dafür finden. Im Gespräch war, allerdings ganz inoffiziell, unter anderem „Fünf-Mark-Weg“. Der Name knüpft an die Geschichte der Verbindung zwischen Dauelsen und Scharnhorst an. Schon damals, in den 1970er-Jahren, war die Straße als Schleichweg ein Geheimtipp, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden rollte illegal Auto- und Mopedverkehr. Auch die Polizei wusste das, fuhr regelmäßig Streife und kassierte für die widerrechtliche Nutzung einen „Heiermann“. Für jene, die sich heute da erwischen lassen, wird es übrigens deutlich teurer. Sie sind mit einem Bußgeld von 20 Euro dabei.