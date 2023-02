Auktion in Verden: Bonsai ist Mister Masterrind 2023

Bonsai mit Marko Beu, Ralf Strassemeyer und Gerd Grimmelmann, Züchter Mister Masterrind 2022 (v.l.). © Schulte

Spitzenpreise von bis zu 13.000 Euro...und dann kam Bulle Bonsai und holte sich den Titel Mister Masterrind...ein Highlight der Auktion....

Verden – Für die Fleischrindzüchter ging es am Samstag in der Niedersachsenhalle in Verden um den Titel des Jahres: Wer wird Mister Masterrind 2023? Die Sieger aller Rassen stellten sich den kritischen Augen von Christian Intemann, Vorsitzender des Niedersächsischen Landvolks Landkreis Rotenburg-Verden. Als die Spannung auf ihrem Höhepunkt war, verkündete Intemann: „Mister Masterrind 2023 ist der Charolais-Bulle Bonsai.“

Züchter Marko Beu, Osterholz-Scharmbeck, strahlte. Bonsai erreichte nahezu die höchstmöglichen Körnoten und auch seine überdurchschnittliche, beständige Gewichtszunahme ist eindrucksvoll, schreibt die Masterrind.

Tolle Stimmung auf der Auktion in der Verdener Niedersachsenhalle

Mit Fanfaren und einem „Jawoll“ des Auktionators Torsten Kirstein wurde die Deckbullen-Auktion eröffnet. Im Ring: Charolais-Bulle Bonsai, der erste der 201 Deckbullen. Die Glocke signalisierte, dass online reihenweise geboten wurde. Für 12 000 Euro kaufte eine Kundin aus Lettland Bonsai. Charolais-Reservesieger „Olymp“ aus der Zuchtstätte Hülsmann erhielt mit 7000 Euro das zweithöchste Gebot.

Siegerauswahl für den Mister Masterrind. © Privat

Blonde-d‘Aquitaine-Rassesieger Michel aus der Zuchtstätte Golze, Dassel, wurde als zweitteuerster Bulle der Rasse verkauft. Der teuerste Bulle der Rasse, Belami, ebenfalls aus der Zucht von Golze, wechselte für 5 800 Euro an einen Besitzer in Tschechien.

Dann kamen die Galloways. Der schwarze Beethoven-Sohn Barnaby aus der Zucht von Carsten Haase, Dinklage, wurde als zweitteuerster Bulle der Rasse für einen Onlinebieter zugeschlagen. 3 400 Euro erzielten gleich zwei Bullen: Drago vom Betrieb Hajo Fritze, Hagen, und Samuel aus der Zuchtstätte Büttemeyer, Espelkamp.

Immer wieder Spitzenangebote auf der Verdener Auktion

Der Ia-platzierte Carlson, gezogen von Carsten Rust, Dinklage, ging bei den Hereford-Bullen voran und wechselte als teuerster Bulle für 2 400 Euro den Besitzer. Zwei Salers-Bullen, Vulkan und Onno, Nolte, Rosdorf, fanden für 2 400 und 2 300 Euro einen Liebhaber im Publikum. Rassesieger Pronto beim Fleckvieh Fleisch erhielt für 4 200 Euro den Zuschlag.

Teuerster Bulle der Auktion: Liberty. © Privat

Rassesieger Orban, Zuchtstätte Riekenberg, Burgwedel, konnte bei den Angus-Bullen 6 200 Euro erzielen. Aus dieser Zuchtstätte kam auch der teuerste Bulle der Rasse, Ia Bulle Darius, er wurde für 6 800 Euro verkauft

Unglaubliche 13 000 Euro für Prachtbullen auf der Verdener Masterrind-Auktion

Limousin-Rassesieger Cisko wurde für 5 200 Euro versteigert. Und dann flogen Auktionator Torsten Kirstein die Gebote aus dem Publikum nur so zu, denn im Ring stand Liberty, ein Lexus-Sohn der Isebauern GmbH aus Wahrenholz. Unglaubliche 13 000 Euro wurden für diesen Prachtbullen investiert. Der zweitteuerste Deckbulle Hirony, Frank Scheffer, Messingen, fand für 7 500 Euro einen neuen Besitzer.

