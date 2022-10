Brand-Szenario bei Firma Block in Verden fordert 120 Einsatzkräfte

Luftaufnahme vom Übungseinsatz bei der Firma Block. © Kreisfeuerwehr Verden

Rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz kamen auf dem Gelände der Firma Block Transformatoren-Elektronik in Verden an der Max-Planck-Straße für einen großangelegten Übungseinsatz zusammen. Das angenommene Übungsszenario war ein Brand in einer der Lagerhallen des Mittelständlers – das Feuer breitete sich dabei zügig auf einen ganzen Brandabschnitt aus.

Verden – Zudem galten vier Mitarbeiter als vermisst, diese mussten durch die Einsatzkräfte gesucht und aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden, berichtet die Kreisfeuerwehr in einer Pressemitteilung.

Die Übung begann gegen 9.30 Uhr, indem die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes aufgrund einer Vernebelung mit Kunstnebel auslöste, sodass die Ortsfeuerwehr Verden alarmiert wurde. Nach erster Lageerkundung zeigte sich das volle Ausmaß der angenommenen Brandlage, was den Einsatzleiter dazu bewegte, unverzüglich das Alarmstichwort zu erhöhen und somit die Ortsfeuerwehren Dauelsen, Döhlbergen-Rieda, Eitze und Hönisch-Hutbergen mit in das Übungsgeschehen zu involvieren. Aufgrund des erwarteten Brandausmaßes wurden zudem weitere Drehleitern angefordert, die aus den Ortsfeuerwehren Rotenburg und Oyten kamen.

Brandbekämpfung auch über Drehleitern

Von zwei Seiten des Gebäudes tasteten sich Einsatzkräfte unter Atemschutz in den vernebelten Bereich vor und konnten die vier vermissten Personen in kürzester Zeit finden und aus dem Gefahrenbereich transportieren. Zeitgleich dazu wurde ein umfangreicher Löschangriff aufgebaut und so unter anderem Riegelstellungen zu benachbarten Werkshallen errichtet. Die Brandbekämpfung erfolgte zu Beginn größtenteils vom Boden aus und später wurden die Löscharbeiten aus der Luft über die Drehleitern ergänzt.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Verletztenanzahl richtete die Schnelleinsatzgruppe Verden des Deutschen Roten Kreuzes direkt vor Ort einen Behandlungsplatz ein. Neben Sichtung und Erstversorgung der durch Übungspuppen dargestellten vermissten Personen, galt es auch einen geschauspielerten Atemschutznotfall bei einem der Feuerwehreinsatzkräfte zu behandeln.

Lob seitens des Geschäftsführers

„Neben allgemeiner Objektkunde für unsere Einsatzkräfte war auch ein Stresstest der Wasserversorgung des Firmengeländes Übungsbestandteil“, erläutert Übungsleiter Torben Voigt von der Ortsfeuerwehr Verden. Bei Maximalbeanspruchung wurden knapp 13 000 Liter Wasser pro Minute über drei Drehleitern, einem Frontwasserwerfer eines Tanklöschfahrzeuges sowie mehrere Strahlrohre abgegeben. Ein erstes Fazit zum Einsatz wurde seitens der Feuerwehr bereits vor Ort gezogen. Im Rahmen einer Nachbesprechung wird dies noch verfeinert und die erlangten Erkenntnisse fließen dann in die laufende Ausbildung der Ortsfeuerwehren ein, so Voigt.

Block-Chef Wolfgang Reichelt begleitete die Übung und zeigte sich erfreut über das ehrenamtliche Engagement und die Professionalität der Einsatzkräfte vor Ort. Nach Abschluss waren die Übungsteilnehmenden auf ein Mittagessen eingeladen, das durch den Logistikzug der Kreisfeuerwehrbereitschaft ausgegeben wurde. Ein gemeinsames Zusammensitzen und gemütliches Speisen sorgten für einen runden Abschluss des Übungseinsatzes.