Kaninchenboom: Alle Neune im Verdener Tierheim

Von: Markus Wienken

Kaninchenboom im Verdener Tierheim: Die Familie, fast komplett, beim Frühstücksbüfett. © Markus Wienken

Das gibt‘s auch nicht alle Tage - Häsin bringt vielfachen Nachwuchs im tierheim zur Welt. Alle putzmunter..und hungrig...und auf der Suche...

Verden – Ja, ist denn schon wieder Ostern? Ist noch ein bisschen hin, aber im Tierheim Verden wäre eine Truppe umgehend einsatzbereit. Zehn flinke Kaninchen, das Familienoberhaupt inklusive, wuseln durch den Stall, strotzen vor Unternehmungslust.

Erst war es nur eine Einzelgängerin, die Ende März, kurz vor Ostern, allein auf weiter Flur aufgegriffen wurde und im Tierheim Unterschlupf fand. Ob es noch einen Osterausflug gegeben hat? Vier Wochen später dann die Überraschung, als sich auf einmal Nachwuchs im Stall ankündigte. Und nicht zu knapp. „Alle Neune“, um es salopp zu formulieren.

Haselnussblätter für die Kaninchen im Verdener Tierheim

Die Häsin kümmert sich eifrig um den Nachwuchs, der kaum zu bändigen ist, den Rest besorgt Pflegerin Heike Rauch. „Eine muntere Truppe, so was gab’s hier in der Form noch nicht“, lacht sie. Die Lieblingsmahlzeit der Großfamilie? Haselnussblätter, frisch geschnitten, dann kommen die Vierbeiner aus ihrem Versteck. Außerdem alles, was an Grünzeug auf den Tisch des Hauses kommt, darunter Salat, Möhren mit Stil und Kraut und Kohlrabi. Die Rundum-Versorgung bleibt nicht ohne Folgen, lässt den Nachwuchs prächtig gedeihen. „Noch zwei, vielleicht drei Wochen, dann könnte der oder andere Vierbeiner ausziehen“, sagt Heike Rauch.

Verdener Nachwuchs auf Suche nach neuer Heimat

Wer den Kleinen eine neue Heimat geben möchte, noch Platz im „Stall“ hat, kann sich schon mal melden, einen, besser gesagt zwei Kandidaten in Augenschein nehmen. „Die Tiere sind sehr gesellig, sollten auf keinen Fall allein leben“, so Heike Rauch. Und, obwohl sehr knuddelig, Kaninchen zählen nicht zu den „Schmusetieren“. Das sei ein Irrglaube. „Aber es macht sehr viel Spaß, die Tiere nur zu beobachten, wie sie durch den Stall toben und dabei das eine oder andere Kunststücke vollbringen“, so die Pflegerin. Ein Blick über ihre Schulter genügt, bei Familie Kaninchen ist gerade Turnstunde angesagt, Langeweile kommt bei dem Zuschauer ganz sicher nicht auf.

Weitere Informationen im Tierheim Verden-Walle unter der Telefonnummer 04230/942020.