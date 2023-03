Nostalgischer Blick auf Verdens Ostertorstraße

Von: Markus Wienken

Verdens Ostertorstraße in den 1970er-Jahren. © Sammlung VAZ/Wienken, Markus

Ein Türmchen an der Ecke, Handarbeiten und bunte Stoffe und ...Treffpunkt Café Engelhardt. Verdens Ostertor...Da werden Erinnerungen wach!!

Verden – Ein Stück Idylle bot in den 1970er-Jahren die Kreuzung Ostertorstraße/Obere Straße in Verdens innenstadt. Fahrradstraßen und Fußgängerzonen gab‘s noch nicht. Handarbeits- und Haushaltswarengeschäfte lohnten aber einen Besuch, boten alles, um sich Mode selbst zu schneidern. Boutiquen waren eher Mangelware. Das Pflaster war holperig, es fuhren kaum Autos, aber sie durften noch durch.

Lieber im Café als auf der Verdener Penne

Und es gab einen Treffpunkt, das Café Engelhardt, da, wo Generationen bei Kaffee, Tee, Schokolade und einem Stückchen Kuchen saßen und aßen, bestimmt auch mal ein Gläschen Sekt tranken. Gemütlich, heimelig eingerichtet, kleine Tischchen, die Stühle und Bänke gepolstert, die ideale Rückzugsmöglichkeit zudem für ein Rendezvous. Und: War ja auch viel besser als Schule, und so dürfte der/die eine oder andere mehr Zeit hinter den Gardinen als am Wall in der Penne verbracht, die eine oder andere Zigarette dabei durchgezogen haben.

Blick in die heutige Ostertorstraße/Obere Straße. © Markus Wienken

Die Gäste schlängelten sich durch einen schmalen Gang, wie in einer Bahn und so traf man sich im „D-Zug-Café“, wie es viele Verdener nannten. Wer einmal saß, am besten noch am Fenster, eben hinter den Gardinen, der hatte den Rundum-Blick, ob auf die Ostertorstraße oder – noch besser – in Richtung Herrlichkeit in die Innenstadt.

„D-Zug-Café“ an Verdens Ostertorstraße

Schon in den 1970er-Jahren wurde an der Ecke abgerissen, entstand eines der ersten mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshäuser. Engelhardt wurde nochmals renoviert, blieb Konditorei, Café und Treffpunkt, aber kam dann in die Jahre, wurde verkauft und wich im Jahr 2016 einem Wohn- und Geschäftshaus. Aber die Geschichten, die Erinnerungen, die bleiben.