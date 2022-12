Bis zu 70 Unfälle pro Jahr

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Plötzlich im Brennpunkt: Allein an dieser Passage der Bremer Straße ereigneten sich vergangenes Jahr zehn Unfälle mit Verletzten, sieben davon waren Radler. © Kracke

Die Verkehrsbelastung von Bremer und Hamburger Straße ist erneut drastisch gewachsen. An Spitzentagen unter der Woche sind dort laut aktueller Verkehrsmengenerhebung bis zu 21500 Fahrzeuge unterwegs. Bei der Erhebung zuvor waren es knapp 17000 Fahrzeuge.

Verden – Autofahrer haben es längst gespürt. Die Kolonnen noch etwas länger, die Wartezeiten irgendwo hinten in der Schlange vor roten Ampeln auch. Die am stärksten frequentierte Landstraße im Landkreis Verden hat weiter zugelegt. Die Bremer und Hamburger Straße auf knapp drei Kilometern zwischen den Kreiseln Nordertor und Dauelsen in Verden. Schlug sie in der letzten Verkehrsmengenerhebung der Straßenbaubehörde schon mit knapp 17 000 Fahrzeugen zu Buche, so sind es jetzt an Spitzentagen unter der Woche bis zu 21500. Deutlich zugenommen hat auch der Schwerlastanteil. Waren es vor sechs Jahren etwa noch 1 100 Lastwagen, die sich durch die Stadt quälten, so sind es jetzt bereits 2 900. Ein Wachstum gegen den Trend. Auf den Autobahnen in der Region ist die Belastung leicht rückläufig. Das belegen die jetzt veröffentlichten Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen für Autobahnen und Bundesstraßen.

Der tägliche Wahnsinn unweit des Nordertor-Kreisels: Mehr als 20 000 Fahrzeuge quetschen sich an Wochentagen an dieser Stelle vorbei. © Kracke

Die Kreisel haben an Schrecken verloren

In Verden sind es nicht nur die beiden Kreisel, die die Polizei in Atem halten, die sogar eher weniger, es sind die sechs Ampelanlagen, die immer wieder zu Blechschäden führen. „Auffahrunfälle im stockenden Verkehr, damit haben wir es am häufigsten zu tun“, sagt Heiko Bettin von der Inspektion Verden. Und das nicht unbedingt auf den letzten Metern vor dem roten oder gelben Licht, sondern oftmals in einiger Entfernung. „Der Vordermann bremst, das kriegen manchmal die folgenden Autofahrer nicht mit, und schon scheppert es.“

Ein richtiger Unfallschwerpunkt sei auf den knapp drei Kilometern mit häufig wechselnden Blickfängen am Straßenrand nicht dabei, die bloße Anzahl indes macht nachdenklich. Im letzten Vor-Corona-Jahr, im Jahr 2019, wurden 70 Unfälle auf Bremer und Hamburger Straße aufgenommen. 2020 dann nur noch 53, einer also im Schnitt pro Woche, ehe die Zahl vergangenes Jahr mit 67 nahezu den üblichen Werten entsprach. Im laufenden Jahr liege man unter der 70er-Marke, noch jedenfalls.

„Weitgehend Leichtverletzte“

Bei den Unfällen mit Personenschäden, auch eine namhafte Größe, im vergangenen Jahr zwei Dutzend, im Jahr 2019 immerhin noch 17, kamen die Verkehrsteilnehmer überwiegend mit Blessuren und Schürfwunden davon. „Weitgehend Leichtverletzte“, sagt Bettin. Anders als vielfach angenommen spielten die beiden Kreisel kaum eine Rolle. In den vergangenen fünf Jahren im Schnitt pro Kreisel lediglich ein Fall pro Jahr, bei dem Personen zu schaden kamen.

Zehn Unfälle, sieben davon mit Radlern

„Unfallschwerpunkte haben wir im Prinzip zwar auf den ganzen drei Kilometern nicht“, sagt Polizist Bettin. Wenn es denn aber eine erkennbare Häufigkeit gebe, dann lediglich im vergangenen Jahr, und dies an unerwarteter Stelle. Ein rund 400 Meter langer, nahezu schnurgerader und gut einsehbarer Abschnitt. Verbrauchermärkte liegen hier, Aldi, Rewe und Hol ab, dann der Radweg aus dem Stadtwald, das ist offenbar zuviel der Ein- und Abbiegemöglichkeiten. Zehn Unfälle schlugen zu Buche, sieben Mal waren Radfahrer die Opfer, einer davon sogar schwer verletzt. Bettin: „An dieser Stelle sind Radler stadteinwärts oftmals auf der linken Seite unterwegs. Also auf der falschen Seite. Damit rechnen Autofahrer nicht unbedingt, wenn sie sich auf der Abbiegespur zu den Parkplätzen einordnen. Und schon kann es zur Kollision kommen.“ Ein ganzes Gemisch an Fehlern, die sich hier häufen. Radfahrer müssen natürlich den rechten Radweg nutzen, Autofahrer müssen natürlich beim Abbiegen Fußgänger oder Radler passieren lassen, und dann wäre da noch die Bedarfsampel, die auf Knopfdruck reagiert, und schon wäre allen geholfen, wenn sie denn betätigt würde.

Unklar, ob die Unfallkommission des Landkreises diesen Abschnitt im kommenden Jahr besonders unter die Lupe nimmt. Zur Häufung ist es lediglich im vergangenen Jahr gekommen. In früheren Zeiten blieb die lange Gerade unauffällig, und die aktuellen Zahlen fürs laufende Jahr liegen noch nicht vor.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Die jetzt von der Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlichten Zahlen fallen deutlich differenzierter als in früheren Perioden aus. Besonders ausgewiesen jetzt vor allem die Tage unter der Woche mit Berufsverkehr, der über die durchschnittliche Belastung hinausgeht. Für den Bundesstraßen-Abschnitt durch die Stadt Verden wurde ein Mittelwert von 16 800 Fahrzeugen festgestellt. Vor fünf Jahren waren es noch 14 800. Jenseits der Hönischer Kreuzung und der Auffahrt Verden Nord flacht die Kurve indes spürbar ab. 7 000 bis 8 000 Fahrzeuge sind hier pro Tag unterwegs, Tendenz allerdings nicht mehr deutlich zunehmend.

Rückläufige Tendenz auf den Autobahnen

Auf den Autobahnen des Landkreises ging die Belastung sogar zurück. Für die A1 zwischen Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Oyten wurden vor fünf Jahren noch 79 000 Autos gemeldet, jetzt sind es 70 000.

Auf der A 27 liegt der Abschnitt zwischen Bremer Kreuz und Achim vorn. Hier ging die Belastung von 57 000 auf 52 000 Fahrzeuge zurück. Auf dem Teilstück von Verden-Ost nach Walsrode sind es noch 31 000, rund 2 000 weniger als zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Für Bettin kommt diese Entwicklung nicht überraschend. „Corona hat Spuren hinterlassen, der Trend zum Homeoffice ebenfalls.“