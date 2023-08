Bestattunskultur auf Kirchlintelner Friedhöfen: Erinnerung zwischen Minze und Lavendel

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Sind glücklich mit der Umgestaltung einer Fläche auf dem Hohener Friedhof: Die Rathausmitarbeiterinnen Leonie Brockmann (l.) und Elke Maas. Auch was die Umsetzung der neuen Pläne für den Friedhof in Otersen angeht, sind sie sehr zuversichtlich. © Raczkowski

Kirchlinteln – Die Bestattungskultur verändert sich und damit auch das Aussehen der Friedhöfe. Dieser Wandel vollzieht sich langsam, aber stetig. Auch in der Gemeinde Kirchlinteln werden nach und nach neue Bestattungsformen eingeführt und die Gestaltung der Flächen den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Ein Beispiel, wie dieses Unterfangen gut gelingen kann, ist der Friedhof Hohenaverbergen, der langsam aber sicher immer schöner wird. Im Gespräch erklären die Mitarbeiterinnen der Kirchlintler Gemeindeverwaltung, Elke Maas und Leonie Brockmann, wie aus Friedhöfen Orte der Begegnung werden. Und gleichzeitig das Leben für Hummel und Co ein wenig leichter wird.

Es brummt und summt ganz leise, ein betörender Duft von Lavendel und Minze liegt an diesem Sommertag in der Luft. Bänke laden zum Verweilen ein und unzählige Blüten locken Bienen und Schmetterlinge an. Was für ein schöner Ort, da möchte man gerne etwas Zeit verbringen. Hier auf dem Friedhof in Hohenaverbergen herrscht eine schöne Atmosphäre, was nicht zuletzt an der besonderen Gestaltung liegt, an einem geschwungenen Kiesweg, an üppiger bienenfreundlicher Bepflanzung, an geschützten Sitzecken – und auch an einem Aufbruch des auf Friedhöfen sonst üblichen, sehr geradlinigem Aufbau.

„Die Gemeinde Kirchlinteln mit ihren 17 Ortschaften ist Träger von 14 Friedhöfen“, berichtet Elke Maas. Diese Friedhöfe seien teilweise sehr klein mit circa 140 Grabstellen wie in Klein Heins – und teilweise sehr groß mit etwa 1 200 Grabstellen wie in Neddenaverbergen.

„Diesen Gegebenheiten mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden, erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, Empathie und Einsatz auf vielen Ebenen“, erzählt Maas. Auch müsse man die Entwicklung ausgesprochen langfristig im Blick behalten, sozusagen auf Jahrzehnte planen, weil auch die Ruhezeiten von Grabstellen so lange laufen würden. „Wir müssen uns quasi überlegen, wie unsere Friedhöfe in 20, 30, 40 oder 50 Jahren aussehen sollen“, erläutert Brockmann.

Die Friedhöfe seien natürlich vor allem Begräbnisstätten, Orte der Erinnerung, hätten aber gleichzeitig eine besonders auf den Dörfern wichtige soziale Funktion als Begegnungsstätte. Zudem hätten sie eine ökologische Bedeutung, insbesondere für zahlreiche Vogelarten und Insekten. „Diesen Aspekten möchten wir als Friedhofsträger gerne soweit wie möglich gerecht werden.“

Da seit einigen Jahren die Nachfrage nach Familiengräbern und traditionellen Grabstellen stark rückläufig sei, gelte es, das Bestattungsangebot anzupassen und dem Wunsch nach pflegeleichten Grabstellen und Urnenbestattungen nachzukommen, sowie den Umgang mit den immer größer werdenden Freiflächen neu zu überdenken.

Die Gemeinde Kirchlinteln habe vor mehr als zehn Jahren damit begonnen, auf allen Friedhöfen pflegefreie Bestattungsangebote zu schaffen.

Zunächst seien hierfür Gemeinschaftsanlagen für Urnenbestattungen errichtet worden. „Seit drei Jahren ist auch die Sargbestattung in einer Gemeinschaftsanlage möglich“, berichtet Maas und zeigt direkt die Fläche, die in Hohenaverbergen dafür vorgesehen ist und wo jetzt im Hochsommer viele duftende Stauden blühen. „Es ist mittlerweile auch möglich, diese Grabstellen zu Lebzeiten als Vorsorge zu erwerben“, informiert Brockmann. Das Angebot der Sargbestattung in Gemeinschaftsanlagen bestehe zurzeit auf den Friedhöfen Armsen, Hohenaverbergen und Schafwinkel. „In Kürze kann es auch auf den Friedhöfen Holtum (Geest) und Sehlingen angeboten werden“, so Maas. Im Moment würden Info-Tafeln für Holtum (Geest) und Sehlingen entwickelt, die den Friedhofsnutzern bereits im Vorfeld Gelegenheit geben sollen, sich über das zukünftige Bestattungsangebot zu informieren.

Durch den Wandel in der Bestattungskultur gibt es auf vielen Friedhöfen Freiflächen, die das Gelände in einen „Flickenteppich“ verwandelt haben. Auch in Hohenaverbergen seien immer mehr Lücken entstanden, berichten Maas und Brockmann. Diese zumeist kleinen Freiflächen seien sehr pflegeaufwendig. „Viele unserer Friedhofshelfer machen die Arbeit ehrenamtlich. Sie sind sehr engagiert, aber die Pflege nimmt sie schon sehr in Anspruch“, so Brockmann. Und auch die beiden Beschäftigten im Grünpflegeteam würden sich zwar allergrößte Mühe geben, aber auch sie könnten dem immensen Aufwand nicht immer vollumfänglich gerecht werden.

Die Gemeinde habe daher 2020 erstmalig in Zusammenarbeit mit der Landschaftsplanerin Gitta Stahl auf dem Friedhof Hohenaverbergen versucht, eine neue Bestattungsanlage in die bestehenden Grabstätten zu integrieren und somit die Freiflächen in diesem Bereich zu minimieren. Das Bestattungsangebot sollte eine für Nutzer pflegefreie Anlage für Urnen- und Sargbestattungen beinhalten sowie die Bepflanzung nachhaltig und ökologisch geprägt sein. „Dieser Versuch ist großartig gelungen und hat den Friedhof immens aufgewertet“, sagen die Verwaltungsmitarbeiterinnen.

Als Nächstes sei eine Umgestaltung auf dem Friedhof in Otersen geplant. Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogrammes „Von Bierde bis Wittlohe“ habe man dort eine Friedhofsentwicklungsplanung durchgeführt. Im Ergebnis stehe dort jetzt der Bau eines Andachtsplatzes und die Errichtung einer pflegefreien Grabanlage für Urnen- und Sargbestattungen an.

„Die Bepflanzung ist auch hier nachhaltig und dem Klimawandel angepasst“, sagt Maas. Bis zum Ende des Jahres soll auch dieses Projekt abgeschlossen sein. rei