Zwei Achimer Geschäftsleute übernehmen Verdener Café Erasmie

Von: Erika Wennhold

Das hochwertige Angebot bleibt. „Aber es wird noch etwas dazukommen“, kündigt Sebastian Rümmelin an. © wennhold

Am Ende hat es doch noch geklappt, das Café Erasmie hat einen neuen Besitzer und wird ohne Unterbrechung weitergeführt.

Verden – Am Donnerstag kam es zur Vertragsunterzeichnung mit Hauseigentümer und Vermieter Jochen Stelling, danach waren die beiden neuen Inhaber, Sebastian Rümmelin und Roberto Ferrari Renzi, bereit, über ihre Pläne zu sprechen. Rümmelin und Renzi betreten mit der Übernahme des Cafés Neuland, denn sie nennen es Kunst, was in der dahinter steckenden Konditorei hergestellt wird. Renzi: „Wir sind im Vergleich ja eher die Grobmotoriker.“ Die beiden Geschäftsführer der Achimer Garde-Bäckerei haben Respekt vor dem Beruf des Konditors und sind hoch motiviert, noch mehr aus dem Verdener Traditionscafé zu machen. Rümmelin: „Wir schauen uns das hier alles erst einmal an, haben aber gleichzeitig viele Ideen.“

Die beiden Unternehmer wollen auch in angespannten Zeiten mit hohen Energie- und Rohstoffpreisen expandieren, trennen das Café in Verden aber von allen anderen Unternehmungen ab. Dafür haben sie eigens eine neue Firma gegründet, zu der auch die Bäckerei mit Ladengeschäft in Völkersen gehört, wo die bisherige Inhaberin Sibylle Jackl mit ihren Angestellten nicht nur hochwertige Torten hergestellt hat, sondern ebenso hochwertige Pralinen und Gebäck. Die Konditormeisterin wird ihr Wissen weitergeben und die neuen Mitarbeiter in den nächsten Tagen anleiten, damit die patentierte Seiferthsche Spezialtorte oder die Verdener Pferdeäpfel in gleicher Qualität auch zukünftig im Erasmie zu haben sein werden.

Geschäftlich getrennt von den Bäckereifilialen

Sebastian Rümmelin macht beim Treffen im Café Erasmie einen entspannten Eindruck, schaut sich um, und findet, dass vieles so bleiben kann, wie es gerade ist. Manches gefällt ihm und seinem Geschäftspartner auf den ersten Blick nicht, doch das sei ohne großen Aufwand zu beheben. Beide konzentrieren sich mehr auf das Angebot, das durch warme Snacks, Flammkuchen oder im Winter auch mal eine Suppe erweitert werden soll. In Gedanken sehen sie auf den Tischen ein gutes Glas Wein oder einen Cocktail stehen mit einem Stück Baguette und ein paar Oliven dabei. Damit wollen sie das jüngere Publikum ansprechen. „Wir werden schauen, was den Verdenern gefällt und uns im Zweifel mit unserem Angebot anpassen.“ Dabei betonen Rümmelin und Renzi, dass sie sehr viel Spaß an der Gastronomie haben und viele Ideen umsetzen wollen. „Mir gefällt das Wiener Café mit einem französischen Touch.“

Zwar sollen das Café und die Bäckereifilialen zusammen mit der Produktionsstätte im Achimer Gewerbegebiet geschäftlich getrennt laufen, doch die kunstvollen Pralinen aus der Erasmie-Backstube wird es auch anderswo geben. Das sind unsere neuen Premiumgeschichten, die wir sogar noch ausweiten wollen. Querverbindungen wird es dann auch über die Mitarbeiter geben. Auszubildende sollen in Völkersen dazulernen, und die eigenen Konditoren werden ebenfalls in der Völkerser Backstube anzutreffen sein. Auch dort soll im Prinzip alles so weiterlaufen wie bisher.

„Es wäre doch schade gewesen, wenn ein Kleinod wie das Café Erasmie zusammen mit den tollen Produkten verschwindet,“ begründen die beiden Achimer Geschäftsleute ihr Engagement in Verden. Was erst einmal weg sei, käme ja nie wieder.