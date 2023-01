Beim Polterabend fror das Bier ein

In Verden bestens bekannt: Hilde und Claus Drell. Heute feiert das Paar, das über Jahrzehnte in der Gastronomie tätig war und zuletzt den Schützenhof in Walle betrieb, diamantene Hochzeit. © Preuß

Hilde und Claus Drell feiern diamantene Hochzeit. Ihr Leben für die Gastronomie haben sie vor einiger Zeit aufgegeben. Heute sind sie leidenschaftliche Flohmarkt-Händler.

Verden – Sie kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: Hilde und Claus Drell. Weihnachten und der Jahreswechsel, sein Geburtstag inklusive, liegen gerade hinter ihnen, da können die beiden schon wieder die Gläser erheben. Denn heute feiert das Paar seine diamantene Hochzeit.

Auch die beiden Töchter Iris und Katrin, die acht Enkel und die drei Urenkel werden sicher mit den (Groß-)Eltern auf dieses seltene Ehejubiläum anstoßen. Und vielleicht hält die Familie dabei ein wenig Rückschau auf das bewegte Leben des Ehepaares.

Beide wuchsen in Walle auf, hatten aber in jungen Jahren nichts miteinander zu tun. Gefunkt habe es am 5. März 1961, berichten sie. Es war auf einer Hochzeit, die sie als Gast besuchte, während er die kleine Gesellschaft erst bekochte und anschließend bediente. Ort des Geschehens war der Schützenhof in Walle, sein Elternhaus. Das Lokal sollten die beiden mehr als 25 Jahre später selber betreiben.

Als sich die beiden ineinander verliebten, war sie, eine geborene Stölpe, Mitarbeiterin des Bauunternehmens Oelkers, „Hilde, die Wilde “ genannt, wenn sie die Lohntüten per Mofa zu den Baustellen brachte. Und er war Jungkoch mit abgeschlossener Lehre, die er im damals bekannten Bremer Varieté Astoria absolviert hatte.

Sie wurden ein Paar und verlobten sich im August 1962. Am 3. Januar 1963 wurde Hochzeit gefeiert. Unter Brautleuten sicher kein beliebter Termin. Aber vier Tage später musste Claus Drell zur Ableistung des Wehrdienstes in Lüneburg antreten. Das wollte er als Ehemann tun.

„Beim Polterabend ist uns das Bier eingefroren“, erinnert sich Hilde Drell an den eisigen Beginn des Jahres 1963. „Wir hatten 15 Grad minus“, ergänzt er. Der guten Laune des jungen Paares tat das aber wohl keinen Abbruch.

Bekocht hatte er die Hochzeitsgesellschaft nach der kirchlichen Trauung im Verdener Dom am 4. Januar. An das Menü, das dann von ein paar Nachbarsfrauen angerichtet wurde, kann sich der Jubilar noch gut erinnern: „Niedersächsische Hochzeitssuppe, Kalbsbraten mit verschiedenen Gemüsen und zum Nachtisch diverse Puddingsorten“, zählt er auf.

Das standesamtliche Jawort hatten sich die beiden am 3. Januar in Walle gegeben. „Unser Dorfwachtmeister war auch Standesbeamter“, berichtet Claus Drell schmunzelnd.

Die ersten eineinhalb Jahre führte das junge Paar nun eine Wochenendehe, es sah sich nur alle 14 Tage. Hilde empfing ihren Claus dann in der kleinen Wohnung, die die beiden in Walle angemietet hatten. Zwei Zimmer, kein fließendes Wasser, „aber wir waren allein“, stellt sie zufrieden fest.

Claus Drell ist bis heute ein leidenschaftlicher Koch

Claus Drell ist – bis heute – ein leidenschaftlicher Koch. Kein Wunder also, dass er auch den größten Teil seiner Bundeswehrzeit in der Küche verbrachte. Und dass es ihn nach Ende des Wehrdienstes wieder in die Gastronomie zog.

Als sich 1964 die Gelegenheit bot, machte sich Claus Drell in Walsrode mit einem Imbiss selbstständig. „Nach zwei Monaten fing der Laden an zu brummen“, sagt er. „Das war eine Goldgrube“, bestätigt sie. Die Spezialität des Imbisses waren die Grillhähnchen mit ihrer besonderen Marinade à la Drell. Mit denen wurden alsbald 18 Gaststätten in der Umgebung beliefert.

In Walsrode kam Sommer 1965 Tochter Iris zur Welt. Die Mutterschaft war für Hilde Drell der Anlass, ihre Anstellung bei der Firma Oelkers nach 13 Jahren aufzugeben. Fortan arbeitete sie Seite an Seite mit ihrem Mann. „Sie hat mir immer den Rücken freigehalten“, sagt er anerkennend. „Ich habe immer zu allem Ja gesagt“, verrät sie lächelnd ihr Rezept für die lange Ehe.

Zu tun gab es für das Paar reichlich. Als nach drei Jahren der Pachtvertrag in Walsrode auslief, kehrte die Familie nach Verden zurück. Hier übernahmen die Drells das Hotel Zum Schlachthof in der Nassen Straße. Als nächstes kam das Hotel Niedersachsen in der Ostertorstraße dazu. Nun hatte das Paar insgesamt 70 Betten zu managen – und zwei Kinder zu betreuen. Denn zu Iris hatte sich inzwischen im Juni 1967 Tochter Nummer zwei, die kleine Katrin, gesellt.

Als wäre dies alles noch nicht genug, betrieben Claus und Hilde Drell in dieser Zeit zusätzlich das Tanzlokal Störtebeker an der Lindhooper Straße und die Disco Las Vegas am Lugenstein.

Die vier Betriebe waren allerdings lediglich gepachtet, die Drells aber wollten gerne Eigentum haben. An der Heinrich-Hertz-Straße griffen sie schließlich zu, betrieben dort von 1981 bis 1987 die Diskothek Star Club. Hinzu kam, wen soll das verwundern, das Becks am Rathaus als Restaurant.

Dann erhielt Claus Drell die Nachricht, dass sein Bruder Wilhelm, bis dato Wirt des Schützenhofes in Walle, das Familienunternehmen, aufgeben wollte. Zurück zum Ursprung? Darüber mussten Hilde und Claus erst einmal nachdenken. Am Ende war es auch das Zureden der Geschwister, dass die Entscheidung brachte.

Im März 1988 übernahm das Ehepaar den Schützenhof – und blieb dort 23 arbeitsreiche und glückliche Jahre. In dieser Zeit waren die Drells und ihr Lokal nicht nur fester Bestandteil des Dorflebens. 58 junge Menschen erlernten unter ihrer Führung den Beruf des Kochs oder wurden Restaurantfachleute.

Mit 73 Jahren war es genug mit der Arbeit in der Gastronomie

Gesundheitliche Probleme zwangen ihn schließlich, den Schützenhof abzugeben. Und ihr war es mit 73 Jahren auch genug mit der Arbeit in der Gastronomie.

In Borstel haben es sich die zwei gemütlich eingerichtet. Die Hände in den Schoß legten sie aber noch immer nicht. Hilde und Claus Drell entwickelten sich zu leidenschaftlichen Flohmarkt-Händlern. Dort verkauften sie vor allem die Bücher, die sie ursprünglich hatten lesen wollen.

Hilde Drell erwarb sich zudem als Katzen- und Hunde-Sitterin einen guten Ruf. Claus kann nicht ohne seine Western-Hefte. 2 500 habe er schon gelesen, berichtet er.

„Und er kocht immer noch wie ein Weltmeister“, verrät sie nicht ohne Stolz. Zu seinem Geburtstag an Silvester servierte er der Familie Suppe und Hühnerfrikassee. Das ist Tradition.

Heute aber bleibt die Küche ausnahmsweise mal kalt. „Wer kommt, der kommt“, beschreibt er kurz und bündig das Prinzip der Feier zum Hochzeitstag. Und wer dann kommt, der darf sich über Canapés freuen.