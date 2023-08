„Beherzt, überlegt und gemeinsam“: Kirchlinteln feiert 900-Jähriges

Von: Henning Leeske

Teilen

Hatte im Vorfeld tolle Arbeit geleistet: das Orga-Team um Ortsvorsteher Hermann Meyer (5.v.l.). © Leeske

Einen ganz besonderen Geburtstag feierten die Kirchlintler, das 900-jährige Jubiläum ihrer Ortschaft.

Kirchlinteln – Mit einem bunten Programm am Lintler Krug begingen die Einwohner mit Gästen aus der ganzen Gemeinde und dem Landrat Peter Bohlmann die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Lintlo im Jahre 1123.

Zu den Vorbereitungen hatte sich das Organisationsteam 15 Mal getroffen, um die große Feier zu organisieren. Beim Festakt im Lintler Krug begrüßte Ortsvorsteher Hermann Meyer die zahlreichen Besucher und verwies in seiner kurzen Festrede auf die hohe Lebensqualität des Heidedorfes. Wahrscheinlich seien die ersten Einwohner schon deutlich früher als vor 900 Jahren in Kirchlinteln heimisch gewesen, spekulierte er, weil die Hügelgräber am Ortsrand nachweislich schon viel älter seien. „Der Wunsch, in Kirchlinteln zu leben, ist ungebrochen“, sagte er und verwies auf die große Nachfrage nach Bauland. Die Zukunft und Weiterentwicklung von Kirchlinteln sei auch gesichert, weil hoffentlich in 2026 der Bahnhalt endlich realisiert werde, ein neues Ärztehaus komme und das Kammerfach im Lintler Krug mit einem Café belebt werde.

Der Kernort ist attraktiv für Hausbauer

„Der Kernort ist attraktiv. Innerhalb kürzester Zeit waren die Bauplätze im Heidering verkauft und mittlerweile leben alleine über 160 Menschen in dem Baugebiet, etwa 130 davon haben vorher nicht in der Gemeinde gewohnt“, ging Bürgermeister Arne Jacobs auf den Zuwachs in Kirchlinteln ein. Das Besondere sei zudem, dass das Durchschnittsalter hier 27 Jahre betrage. Im gesamten Gemeindegebiet läge es bei 45 Jahren. „Damit war diese Entscheidung wichtig für die Weichenstellungen der Zukunft“, so der Bürgermeister. „Im Kernort wie in der Gemeinde insgesamt verfügen wir über viele kluge Köpfe und tatkräftige Menschen. Das sollte uns motivieren, beherzt, überlegt und gemeinsam anzupacken und die Zukunft zu gestalten“, prognostizierte er Kirchlinteln eine gute Zukunft.

Landrat Bohlmann brach eine Lanze für die kommunale Selbstverwaltung und wagte einen kleinen Rückblick auf Zeiten, in denen die Gemarkungen eigenständig, ohne höhere Instanzen vieles selbstständig geregelt hätten. Heute sei die Kontrolle und Mitwirkung durch beispielsweise den Landkreis auch in Steuerfragen wesentlich ausgeprägter. „Bedeutende Verkehrswege durchziehen Kirchlinteln schon sehr lange“, betonte er die Wichtigkeit Kirchlintelns schon seit der Salzstraße bis hin zur Amerikalinie der Bahn. Dadurch habe Kirchlinteln schon früh eine hohe Zentralität und schnell eine Weiterentwicklung vom bäuerlichen Dorf erfahren.

Im Anschluss hielten die Pastoren Merle Oswich und Dennis Oswich mit Unterstützung des Posaunenchores eine Andacht zum 900-Jahr-Jubiläum.

Auf dem Lintler Markt versorgten die Einwohner sich unterdessen mit Produkten aus der Region – und ab dem Nachmittag feierten die Kirchlintler zur Musik der Vielharmonie und mit allerhand Aktivitäten vieler Vereine aus Kirchlinteln. Zu Rockmusik ließen es die Einwohner dann bis in die Nacht noch richtig krachen.