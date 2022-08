Begierig auf die Möglichkeiten

Von: Ronald Klee

Der neue Domkantor: Robert Selinger am Spieltisch der Furtwängler & Hammer-Orgel. © Klee

Verden – Robert Selinger lässt den Blick über die Domfenster und das weißrote Deckengewölbe schweifen: „Es war auch dieser Raum und die beiden und Instrumente“, erklärt der neue Domkantor, was ihn von Salzburg nach Verden gelockt hat. Die beiden großen Orgeln, die an barocker Baukunst orientierte Hillebrand-Orgel und das romantische Instrument von der Firma Furtwängler & Hammer, sind künftig die Arbeitsgeräte des Organisten. Der 35-Jährige Pfälzer tritt die Nachfolge von Tillmann Benfer als Kirchenmusikdirektor am Dom zu Verden an. Am 18. September wird er offiziell ins Amt eingeführt.

Ein bisschen erklären muss Robert Selinger schon, was ihn dazu getrieben hat, sich auf die Stelle in Verden zu bewerben. Mit seinem Posten als Dozent am renommierten Mozarteum in Salzburg hatte der Musiker eigentlich soviel erreicht, dass es manchem anderen für seine Karrierepläne genügen würde. Acht Jahre sei er da gewesen und habe den Studenten sein Verständnis von Alter Musik vermittelt. „Originalklang und historische Aufführungspraxis“, erklärt Selinger im Gespräch. Er interessiere sich für die Instrumente, Orgel, Cembalo, Clavichord und so weiter.

Es geht um die Eigenart der Epoche

„Ich richte meinen Focus nicht so sehr auf das Repertoire“, sagt der Musiker mit Konzert-Diplom und Musikwissenschaftler. Wichtig sei ihm eher der Zugang zu den Stücken, die Eigenart der jeweiligen Epoche. Selinger will sich nicht auf Barock oder Renaissance festlegen lassen. Auch wenn er sich mit Bachs Goldberg-Variationen schon standesgemäß eingeführt hat, hat der Musiker zugleich mehrere Aufführungen späteromantischer Werke von Franz Liszt und César Franck auf dem Plan.

„Organisten spielen die Instrumente, die da stehen“, erklärt Selinger die Einschränkung. Da steht nun einmal die historische, gut 100 Jahre alte Orgel in selten gutem Zustand, und der Kirchenmusiker freut sich über die Eigenschaften. Schon Vorgänger Tillmann Benfer hatte die speziellen Möglichkeiten und Eigenarten des romantischen Instrumentes für viele besondere Aufführungen genutzt.

Mit ähnlichem Elan wie an die Instrumente geht Selinger auch an die Chorproben heran. Die Herausforderung, mit dem Domchor zu arbeiten, ist eine ganz andere, als es die mit Studenten-Ensembles an seiner früheren Arbeitsstelle war. Aber Selinger interessieren nicht so sehr die denkbaren Schwierigkeiten, sondern eher die Möglichkeiten. Qualität hänge nicht von Professionalität ab.

Chorarbeit sei immer ein Prozess, der Zeit braucht. Jetzt nach Corona umso mehr. So denkt der neue Leiter des Domchors auch schon an den Fortbestand des traditionsreichen Ensembles. „Wir proben dienstags um 19.30 Uhr im Dom“, lädt er interessierte Sänger zum Schnuppersingen ein.

Überhaupt will der Kirchenmusiker den Übergang in den einzelnen Gruppen behutsam angehen und erst einmal die bisherige Arbeit seines Vorgängers einfach fortsetzen. Wenn einige Zeit vergangen ist, werde sich zeigen, ob es sinnvoll ist, dass etwas geändert werden müsste. „Den Posaunenchor werde ich nicht übernehmen“, kündigt Selinger nebenbei an. Mit Tillmann Benfer sei er übereingekommen, dass er die Leitung behalte, erklärt er kurz.

Ensemble-Arbeit wird projektorientiert

„Die Ensemble-Arbeit stelle ich mir fürs Erste projektorientiert vor“, verrät der Kirchenmusiker. Ausschlaggeben ist das, was man erreichen kann“, sagt Selinger. Er sieht viele Möglichkeiten, hat auch mit den verschiedenen Akteuren am Ort gesprochen. Und mit manchen hat er schon erste gemeinsame Konzerte angesetzt. Erst wenn das Potenzial ausgeschöpft sei, sich nichts mehr bewegt, wenn man eine Aufgabe nur noch verwalten kann, sei der Punkt erreicht, wenn man über neue Aufgaben nachdenken sollte. So trete er auch in Verden an, ohne ein Ablaufdatum im Hinterkopf zu haben.

Freiraum von der Gemeide

Die Vielseitigkeit seiner neuen Aufgaben, das wird in dem Gespräch deutlich, ist das was ihn jetzt reizt. „Die Domgemeinde gibt mir den Freiraum dafür.“ Die Pflichten als Organist, die Dommusiken zu gestalten, Projekte mit den verschiedenen Ensembles zu entwickeln. „Auch die Zusammenarbeit mit den Kreiskantoren in der Region und die Ausbildung des Nachwuchses gehören zu meinen Aufgaben“, gibt er Beispiele für in der Öffentlichkeit nicht so offensichtliche Teile seines Stellenprofils. Nicht nur für den Kirchenkreis Verden, auch für Osterholz und Nienburg sei er zuständig. Da sei einiges an dieser Aufgabe, das den Umzug von Salzburd nach Verden rechtfertigt.

Der Strukturwandel, der die Landeskirche derzeit so beschäftigt, hat seine Stelle noch nicht so in Mitleidenschaft gezogen. „Sie ist erhalten geblieben, der übergemeindliche Anteil ist etwas größer geworden“, fasst Selinger zusammen. Auch hier gehe es letztlich ja darum die Möglichkeiten zu erkennen und die Chancen zu nutzen.