Neuordnung in Verden: Parkbuchten für 37 Fahrzeuge

Von: Markus Wienken

Ausbessern mit Kaltasphalt: Christian Willenbrock und Dennis Schwabe stopfen die größten Löcher auf dem Parkplatz vor dem Amtsgericht am Johanniswall. © Markus Wienken

Kuddelmuddel und jeder parkte, wie er wollte...nun wird Ordnung geschaffen auf dem Parkplatz am Johanniswall....aber nur provisorisch...

Verden – Mal quer, mal diagonal, mal nebeneinander, mal einfach nur im Weg, Kuddelmuddel herrschte bislang auf dem Parkplatz am Johanniswall, an der Ecke vor dem Gebäude von Landgericht und Staatsanwaltschaft. Nun wird Ordnung geschaffen, werden Linien gezogen, damit jeder weiß, wo er sein Auto parken darf, und wo nicht. Damit es keinen Streit gibt. Aber ob es so bleibt?

Mit Maßband und Faden über Verdener Schotter

Die Sonne brennt, Pascal Lange macht es nichts aus. Wenn es unangenehm wird, hilft die Sonnenbrille. Der Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes schreitet mit Maßband und Faden das staubige Areal ab, setzt hier und da gezielt einen Fixpunkt. Den richtigen Kleber, dann die weißen Streifen platziert, nicht aufgesprühte Farbe, sondern Thermoplastband, und noch mal zurechtgerückt. „Winkeleisen muss sein, damit sich nahtlos Lücke an Lücke schließt, möglichst wenig Platz verloren geht“, so Lange. Wie viele Autos passen darauf? Projektleiter Felix Mohr von der Stadt Verden hat gerechnet: „Platz ist für 37 Autos.“ Die letzten Markierungen liegen Jahre, vielleicht Jahrzehnte zurück. Den Fahrzeugen, mittlerweile größer als früher, müssen die Maße der Buchten angepasst werden, damit nicht Stoßstange an Stoßstange und Tür an Tür zu eng geparkt wird – und es womöglich gleich nebenan Streit vor Gericht gibt. „Wir haben großzügig gerechnet und planen mit Buchten von circa 2,50 mal fünf Metern“, so Mohr.

Parkbuchten circa 2,5 mal fünf Meter

Parklücke für Parklücke klebt Pascal Lange auf den Platz, fixiert die Streifen zusätzlich mit dem Bunsenbrenner, damit sie nicht der erste Regen vom Asphalt spült. Da, wo es uneben ist, wo tiefe Löcher, Schotter und Steine im Weg sind, wird mit Kaltasphalt ausgebessert, aufgefüllt und geglättet. Christian Willenbrock und Dennis Schwabe laufen das Areal mit Schaufel und Stampfer ab, prüfen, wo die größten Löcher zu schließen sind. „Nur die gröbsten Schäden, mehr aber nicht“, sagt Willenbrock. Die eine oder andere Pfütze dürfte dennoch verschwinden, auch weil nach Jahren, bedeckt unter Steinen und Schotter, plötzlich wieder eine freie Gosse auftaucht.

Aufwendige Sanierung des Verdener Parkplatz am Johanniswall

Maßgerecht: Pascal Lange klebt die Thermoplast-Bänder auf die Fläche. © Wienken, Markus

Dass es dennoch eher beim „Provisorium“ bleibt, hat seine Gründe. Eine aufwendige Sanierung oder gar komplette Neugestaltung der Fläche lohnt erst mal nicht, weil direkt nebenan weitere „Baustellen“ warten, darunter der Teilabriss der Gerichtsgebäude am Johanniswall. Schon im Herbst könnte es losgehen. „Möglich, dass der Parkplatz irgendwann mal für Lagerung von Material und Baufahrzeuge gebraucht wird“, so Mohr. Steht das Gericht, wartet nachfolgend noch der ganz große Umbau, die Neu- und Umgestaltung des Johanniswalls bis zum Nordertorkreisels, an dem Verwaltung und Fraktionen seit Jahren schrauben.

Parkplatz am Verdener Johanniswall gebührenfrei

Bis es so weit ist, bleibt die Fläche Parkplatz, und der ist sogar, wie bisher, für alle Fahrzeuge gebührenfrei. „Was bleibt, ist auch die Zu- und Abfahrt über den Johanniswall“, sagt Patrick Düsselbach vom städtischen Ordnungsamt. Andere Möglichkeiten, den Parkplatz anzusteuern, wird mit der Neu-Markierung der Flächen ein Riegel vorgeschoben. Und auch ein bisschen grüner soll es werden: „Im Herbst werden in dem Bereich bepflanzte Kübel aufgestellt“, so Mohr.

Geparkt werden kann allerdings schon wieder deutlich früher. Bleibt es trocken, wird die Fläche zum Wochenende freigegeben, so der Plan der Stadt.