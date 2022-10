Vielharmonie feiert: Märsche und Medley zum großen Jubiläum

+ © Antje Haubrock-Kriedel Beeindruckendes Repertoire: Das Flötenorchester unter der Leitung von Johanna Meyer. © Antje Haubrock-Kriedel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Antje Haubrock-Kriedel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Vielharmonie Kirchlinteln spielt Lieblingsstücke aus 140 Jahren, das Publikum ist begeistert, ein beeindruckender Abend in der Stadthalle...

Verden – Das 140-jährige Jubiläum feierte das Flötenorchester Vielharmonie Kirchlinteln am Sonnabend mit einem umjubelten Konzert in der Stadthalle vor rund 500 Fans.

Schon 1881 gab es die ersten Hinweise auf ein Korps aus Trommlern und Pfeifern zur Marschbegleitung des Schützenvereins Kirchlinteln. Aus diesen Anfängen hat sich heute über 140 Jahre später das Flötenorchester Vielharmonie Kirchlinteln entwickelt. Geleitet wird das Orchester seit 2020 von Johanna Meyer und Sandra Bysäth. Zu ihrem Jubiläum hatten die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches ein Konzertprogramm mit den Lieblingsstücken aus 140 Jahren ausgewählt.

Mit dabei waren auch das Jugendorchester sowie ein extra für das Jubiläum zusammengestellter Projektchor. Durch das Programm führte Paula Römer, die auch als Solo-Sängerin begeisterte.

Das Konzertprogramm startete schwungvoll mit dem „Einhundertvierziger Marsch“. Nicht weniger als 20 Märsche, die das Orchester in seiner Geschichte allesamt gespielt hat, kamen darin vor. Das Publikum ging sofort begeistert mit.

+ Bestens eingespielt und immer wieder mit gutem Timing: Das Flötenorchester wurde vom Projektchor und dem Schlagwerk unterstützt. © Haubrock-Kriedel, Antje

Nachdem Karen Düsterhöft 2007 die musikalische Leitung übernommen hatte, wurde das Instrumentarium 2011 auf klassische Querflöten umgestellt. Der erste Song, der damals einstudiert wurde, war „A groovy Kind of Love“. An diesem Abend wurde er von dem Jugendorchester „Vielharmonie Kids“ gekonnt dargeboten.

Ihre Qualität als Sängerin bewies Paula Römer bei „Gabrielas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“. Unterstützt wurde sie vom Projektchor des Orchesters.

Viele Konzerte hat die Vielharmonie Kirchlinteln im Laufe ihrer Geschichte bereits gegeben und dabei auch andere Länder besucht. Bereits in den 60er Jahren reiste der Spielmannszug in die Niederlande. 1976, 2010 und 2014 war das Orchester zu Gast in Verdens Partnerstadt Saumur, 2019 ging es zu einer Konzertreise nach Letovice in Tschechien. Dazu passte das Stück „The Journey“ hervorragend. Es ist eines der wenigen Stücke, die eigens für ein Flötenorchester komponiert wurden. In fünf Kapiteln wurden verschiedene Stationen einer Reise musikalisch dargestellt. Das Orchester konnte hier sein Können und seine Vielseitigkeit zur Freude des Publikums unter Beweis stellen.

Das Orchester besteht aber nicht nur aus Flöten. Von Beginn an gehörte auch Schlagwerk dazu. Waren es in den Anfangszeiten nur einfache Marschtrommeln, so gehört jetzt ein umfangreiches Orchesterschlagwerk zur Vielharmonie Kirchlinteln. Beim Stück „Played a Live“ rissen die Percussionisten das Publikum bei ihrer Solodarbietung zu Beifallsstürmen hin.

+ Paula Römer begeisterte auch als Sängerin. © Haubrock-Kriedel, Antje

Der erste Teil des Konzertes endete mit einem Abba-Medley. Paula Römer und der Projektchor boten einen temperamentvollen Querschnitt aus vielen Hits der vier Schweden.

Auch nach der Pause waren bei der Vielharmonie keine Ermüdungserscheinungen zu bemerken.

Das Jugendorchester spielte ein Medley aus den liebsten Melodien der Kindheit. Die bunte Mischung reichte von „Nils Holgerson“ über „Lummerland“ und „Heidi“ bis hin zur „Gummibärenbande“.

Ein klassisches Stück durfte im Jubiläumsprogramm nicht fehlen. Beim „Menuett“ von Claude Debussy bewies die Vielharmonie, dass sie 2019 beim Orchesterwettbewerb zu Recht mit „sehr gut“ abgeschnitten hatten. Mit „A Million Dreams“, „Never enough“ und „This is me“ aus dem Musicalfilm „Greatest Showman“ setzte die Vielharmonie Kirchlinteln den fulminanten Schlusspunkt hinter das Jubiläumskonzert. Das Publikum feierte das Orchester mit standing Ovations. Als Zugabe gab es daher noch den flotten „Florentiner Marsch“.

Da der Applaus am Schluss des Konzerts nicht enden wollte, gab es mit „All Night long“ noch eine Einstimmung auf die Party, die die Musikerinnen und Musiker im Anschluss an den gelungenen Jubiläumsauftritt feiern wollten.