Baubeginn 2027 nicht akzeptabel

Radfahrer aus Kirchlinteln, unterwegs in Richtung Egenbostel im Kreis Rotenburg, kam auch am Sportplatz des TSV Brunsbrock in Kohlenförde vorbei.

Die Interessengemeinschaft Pro Radweg hofft auf einen schnellen Lückenschluss zwischen Klein Linteln und Jeddingen an der L171 und demonstrierte dies am Wochenende mit einer Sternfahrt nach Egenbostel bei Visselhövede. Dort gab es eine Abschlusskundgebung. Der Fahrradtross wurde von einem Polizeifahrzeug begleitet.

Kirchlinteln/Egenbostel – Allen widrigen Witterungsbedingungen zum Trotz: Im Dauerregen machten sich zahlreiche Teilnehmer aus Kirchlinteln per Fahrrad auf den Weg in den Nachbarkreis Rotenburg. Ziel der Sternfahrt war die Ortschaft Egenbostel in Visselhövede, wo die Abschlusskundgebung der Interessengemeinschaft (IG) Pro Radweg stattfand.

Bereits seit Jahren fordert die IG vehement den Lückenschluss des Radweges entlang der L171, zwischen Klein Linteln und Jeddingen. Die dritte Sternfahrt in drei Jahren lockte sogar ein Kamerateam auf die Strecke, wodurch die Interessengemeinschaft nun im landesweiten Fernsehprogramm eine Plattform bekam.

+ Die Gruppe aus Visselhövede machte an der Kreisgrenze, an der Abzweigung nach St. Pauli, einen Zwischenstopp für ein TV-Interview. © Leeske

„Die Sternfahrten sollen keine Tradition werden, aber die Einweihungsfahrt“, sagte der Landtagsabgeordnete Eike Holsten (CDU). Er informierte in Egenbostel zusammen mit Dörte Liebetruth (MdL,SPD) vor knapp 100 Teilnehmern über die aktuellen Gespräche mit der zuständigen Landesstraßenbaubehörde in Verden. Sehr positiv sei, dass die neue Leitung der Straßenbaubehörde in Verden, Katja Pott, die Behörde als Dienstleister sehe.

Die Vermessung, das Kataster und die technische Planung seien bereits abgeschlossen. „Jetzt ist die umweltfachliche Planung in Arbeit, und nächstes Jahr sollen die Trassenverläufe vorgestellt werden“, so Holsten. Laut Liebetruth sei die Amtsleitung für die Unterstützung seitens der IG dankbar, weil diese gerade bei der Ansprache mit den Flächeneigentümern hilfreich sein könne. Auf der Visseler Seite seien dies, mit unter zehn, nur wenige, aber auf der Verdener Seite über 30.

+ Dörte Liebetruth (SPD) und Eike Holsten (CDU) informieren in Egenbostel über den Sachstand. © Leeske

„Wir brauchen den Lückenschluss des Radwegs so schnell wie möglich. Da sind wir uns einig.“, sagte Liebetruth. „Dass gerade heute bei dem Wetter, so viele Leute gekommen sind, zeigt, wie wichtig der Radweg ist.“

In Wahlkampfzeiten nahmen übrigens fast ein halbes Dutzend Landtagskandidaten aus beiden Landkreisen an der Sternfahrt teil. Daher gab als einer der IG-Sprecher Lars Dammann aus Jeddingen den Politikern klare Forderungen mit auf den Weg.

Realisierung des Radwegebaus an der L171 ab 2024?

Die Gesamtplanung der Strecke solle erst im Jahre 2026 beendet sein. Der Bau werde dann für 2027 avisiert. „Das sind Zeiten, die gar nicht akzeptiert werden können“, machte Dammann deutlich. Dankbar sei die IG trotzdem, dass die Landesstraßenbaubehörde überhaupt mit der Planung angefangen hätte. Dammann hoffe, dass die Realisierung doch 2024 beginnen könne.

Derzeit helfe oft nur ein beherzter Sprung in den Graben, wenn sich ein Lkw und ein großer Traktor während der Maisernte auf der Landesstraße begegnen würden, weil dann für den Radfahrer kein Platz mehr sei. Außerdem sei der Zustand der L 171 gerade im Seitenbereich sehr schlecht. „Zwei Todesfälle hatten wir schon. Unsere Kinder sollen sicher mit dem Rad zur Schule und zu den Sportstätten in Kohlenförde und Jeddingen kommen“, sagte der IG-Sprecher.