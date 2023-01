Verdener Geschichten: Zartes Ding Dong und schriller Kuckuck

Von: Markus Wienken

Bastler und Tüftler: Franz Wagner nimmt in seiner Werkstatt Uhren auseinander und bringt sie wieder zum Ticken. © Markus Wienken

Ein Uhrwerk, das stillsteht? Nicht mit Franz Wagner! Nur dem Kuckuck hat es die Sprache verschlagen!!

Verden – Um einen flotten Spruch ist Franz Wagner nicht verlegen. Welche Uhren er denn nun am liebsten mag, die Wand- oder die Standuhr? Die Antwort von Wagner lässt nicht lange auf sich warten: „Die Standuhr“, sagt er. „Läuft allerdings die Uhr an der Wand nicht, dann steht sie ja auch“, schickt Wagner vielsagend hinterher. Eine Art des (Still-) Standes, die dem Bastler wiederum keine Ruhe lässt und der damit umgehend auf seinen liebsten Zeitvertreib zu sprechen kommt: „Defekte Uhren in Gang zu bringen.“

Verdener Bastler: Alles was tickt, rattert und Ding Dong macht

Alles was tickt, rattert und Ding Dong macht, übt eine gewisse Faszination auf Franz Wagner aus. „Das war schon immer so“, erzählt der Verdener. Er zeigt auf eine Uhr. „Nicht wertvoll, aber selbst gebaut.“ Das Uhrwerk vom Flohmarkt, oder war es doch ein Geschenk? Wagner denkt kurz nach: „Nein, vom Flohmarkt!“ Jede seiner Uhren hat eine eigene Geschichte. Wagner zeigt auf das Exemplar an der Wand, kann sich an fast noch jeden Handgriff erinnern. Circa 50 Teile, zugesägt, gefeilt, dann verglast. Eine Zeichnung? „Einen Plan, was wo hingehört, hab’ ich nicht gemacht. Brauche ich nicht, geht auch ohne.“

Komplett Marke Eigenbau ist das Gehäuse aus circa 50 Teilen. Das Uhrwerk arbeitet präzise. © Wienken, Markus

Verdener Franz Wagner: Das notwendige Werkzeug für feine Technik

Die Uhr, das Gehäuse, alles komplett, aber das Uhrwerk lief nicht. Kein Problem. Der 83-Jährige nahm die Mechanik mit in den Keller, in seine Werkstatt. Alles, was er braucht und noch viel mehr hängt an den Wänden, steht in Regalen und wartet darauf, wieder und wieder benutzt zu werden. Die Lager der Uhr ausgeschlagen, neue Buchsen mussten in filigraner Arbeit gebohrt, Zahnrädchen ausgetauscht werden, Millimeterarbeit. Einen Tropfen Öl, dann lief das Uhrwerk wie geschmiert.

Etwas fehlte allerdings noch, ein kleiner Bügel, um die Klapp-Tür des Gehäuses zu schließen und das Uhrwerk vor Staub zu schützen. Kräftiger Draht, das Werkzeug dafür, eine griffige Zange, hing an der Wand, her damit und ein paar geschickte Windungen später konnte Wagner einen Haken an die Tür machen. Sicher und bündig liegt Leiste auf Leiste, lassen keinen Staub an die empfindliche Mechanik.

Verdener Bastler: Passende Ketten für kiloschwere Gewichte

Die Wanduhr tickt, doch mit getaner Arbeit herrscht bei Franz Wagner nicht Stillstand. Die Standuhr, deutlich über zwei Meter groß, meldet sich. Ein leises, fast schüchternes Ding Dong. Das war nicht immer so und daher hatte das Erbstück der Eltern ausgedient. Die kiloschweren Gewichte fehlten irgendwann, auch die dafür notwendigen Ketten galten als verschollen. Vom Pendel gab’s nur noch den flachen Teller, die Aufhängung ebenfalls außer Dienst. Wagner ruhte nicht eher, bis der mächtige Kasten wieder tickte. „Die Gewichte bekam ich auf einem Flohmarkt. Suchen brauchte ich nicht. Die gibt’s zuhauf.“ Im Baumarkt fand er passende Ketten, um die kiloschweren Klötze einzuhängen. Nur beim Pendel kam er – zunächst – nicht in Schwung. Dann fand er eine Leiste, ging damit in den Keller an die Werkbank und kam ein paar Stunden später mit einer exakt geschliffenen Maßanfertigung zurück in die gute Stube. Passte wie angegossen, mittlerweile schwingt das Pendel zuverlässig, brauchte allerdings für das richtige Timing noch ein wenig Nachhilfe. Zahnräder fehlten, Wagner fand ein ausgedientes Uhrwerk, baute zwei Räder aus und in die Standuhr wieder ein. Als die Räder ratterten, justierte er den Anker, ließ wieder und wieder die Gewichte hoch und runter laufen, bis sie mit Zeiger und Pendel zeitlich exakt harmonierten. Nun ist das stündliche Ding Dong der Lohn für die geduldige Arbeit. „Ich liebe diese Uhr“, sagt Wagner, und schließt behutsam die Tür – mit einem Schlüssel, den er aus einem anderen Möbelstück abgezogen und passend umgearbeitet hat. Befragt nach dem Wert der Arbeit, der Uhr, winkt Wagner ab. „Geld kann und will ich damit nicht verdienen. Mir geht’s allein um die Tüftelei und den Spaß.“

Zu laut: Der Kuckuck bleibt im Kasten. © Wienken, Markus

Er ist schon bei seiner nächsten Uhr, gekauft auf dem Flohmarkt, für’n Appel und ‘n Ei. Ein auf den ersten Blick echtes Prunkstück. „Nichts ging mehr, einige Teile fehlten und kräftig polieren musste ich auch“, erzählt Wagner. Die prägende Figur der Uhr, vielleicht ein Abbild der Göttin Europa, hält einen Zweig in der Hand. Wagner hat ihn in mühevoller Kleinarbeit der Europa in die Finger gelegt, Bruchstücke der Göttin ausgebessert, wo Goldschmuck fehlte oder bröselte, Achat aufgetragen und dann auch dem Uhrwerk zu Füßen der Frauengestalt neues Leben eingehaucht: „Läuft einwandfrei“, sagt Wagner. Und auch da: „Natürlich ist die Uhr nicht viel wert, aber sie macht zuverlässig ihren Dienst und mir gefällt sie.“

Läuft wieder: Das eine oder andere Teilchen wurde ergänzt, die Figur trägt einen neuen Zweig. © Wienken, Markus

Verdener Bastler gibt nicht eher Ruhe, bis die Uhr wieder läuft

So wie die Jahresuhr. Ein Freund hat Wagner das gute Stück überlassen, nur mit wenig Hoffnung, die Uhr in funktionsfähigem Zustand wieder auf den Sims zu stellen. Wagner nahm die gesamte Technik auseinander, das Drehpendel mit den vier Kugeln, das Uhrwerk, die eine oder andere Feder. „Eine Kombination aus Mechanik und Elektronik“, erklärt Wagner. Noch fehlt es an der Feinabstimmung: „Mal gewinnt sie, mal verliert sie“, nimmt Wagner die Unzuverlässigkeit im Tagesgeschäft mit dem gewohnten Humor. „Aber ich arbeite dran“, verspricht er und wird nicht eher Ruhe geben, bis die Rädchen im Zwölf-Stunden-Takt ineinandergreifen – darauf ist auf jeden Fall Verlass.

Verdener Kuckucksuhr: Der Vogel bleibt still

Bringt Wagner so gut wie jede Uhr wieder in Gang, stößt er bei einem Exemplar an seine Grenzen: „Die Kuckucksuhr tickt zwar wieder, aber der Vogel selbst bleibt still.“ Ist es die alte Technik? Wagner schüttelt den Kopf: „Hab’ ich – natürlich – repariert. Aber der Vogel ist so laut, da mach’ ich kein Auge zu.“ Dann lieber das zarte Ding Dong der Standuhr.