Ortsvorsteher Manfred Englisch hat die Barmer Baustellen fest im Blick

Von: Christel Niemann

Ein Hobby, das Manfred Englisch nur noch sporadisch pflegt, ist die Modelleisenbahn. Seine größte Leidenschaft gilt dem Theaterspiel. © Niemann

Der neue Ortsvorsteher von Barme, Manfred Englisch, möchte ein offenes Ohr für alle Barmer Bürger haben. Vorschläge, insbesondere für die Verschönerung der Ortschaft, haben ihn schon erreicht, doch weil es bei der Umsetzung hapert, üben einzelne bereits Kritik.

Barme – „Ich weiß, dass es das Barmer Ortsbild betreffend einige Baustellen gibt und dass einiges im Argen liegt. Straßenschilder müssten gereinigt werden und Blumenbeete, die früher einmal von Ehrenamtlichen angelegt und gepflegt wurden, sind heute verwaist. Aber man darf nicht nur kritisieren, sondern muss auch die Gründe erforschen, warum das so ist“, bezieht Englisch klar Position. Er erzählt, dass sich einige aus dem Kreis dieser einstigen Kümmerer aus Altersgründen zurückgezogen haben. Und leider sei es ihm bislang nicht gelungen, die so entstandene Lücke zu schließen.

„Ehrenamtliche Helfer lassen sich heute nur noch schwer finden. Hinzu kommen die bekannten personellen Engpässe bei der Gemeinde, sodass es auch hier kaum Luft für derlei Aktivitäten gab“, so Englisch. Der Ortsvorsteher hat Verständnis für den Frust, ist aber zugleich der Ansicht, dass sich ein Ende der Durststrecke abzeichnet. Er bittet deshalb noch um etwas Geduld. So habe sich die Personalsituation bei der Gemeinde bereits erheblich entspannt und bezüglich des Pflege- beziehungsweise Nicht-Pflegezustands gemeindeeigener Flächen in Barme gebe es innerhalb seiner Fraktion bereits die Überlegung, diese Arbeiten extern zu vergeben.

Schwer, Ehrenamtliche zu finden

Englisch ist auch bekannt, dass an der Verkehrsinsel das Unkraut wuchert und dass aktuell frisches Laub ein Übriges tut, die Insel verwahrlost aussehen zu lassen. Das aber sei eine Bundesangelegenheit, und laut Englisch müsse hier überlegt werden, die Pflegezyklen zu verkürzen. „Es ist illusorisch zu glauben, dass man für derlei Aufgaben neue Paten aus den Reihen der Barmer findet. Ich persönlich glaube jedenfalls nicht daran.“

In der CDU-Fraktion möchte er auch seine Idee besprechen, ortsintern Flächen auszuweisen, um diese von Sponsoren mit Blumen und Pflanzen aufwerten zu lassen. „Als Gegenleistung dürfen die Sponsoren dort kleine Schilder aufstellen, um darauf Werbung in eigener Sache machen“, beschreibt er seine Vision.

Im Übrigen könne jeder Bürger zu ihm kommen und seine Anliegen vorbringen. „Ich gebe mir Mühe, die Barmer gut zu vertreten.“ Ein Ortsvorsteher könne jedoch nur Empfehlungen aussprechen und Anträge stellen, sei aber nicht ermächtigt, an den Gemeinderat und den Bürgermeister Forderungen zu stellen und Aufträge zu erteilen. Dafür habe er leider keinerlei Kompetenzen.

Englisch betont, dass ihm Barme, wo er seit über 30 Jahren lebt, längst zur Heimat geworden ist. Nach seinen Hobbys befragt, nennt der 74-Jährige an erster Stelle das Theaterspielen. „Vor 23 Jahren hat es angefangen und es hat mich seither nicht mehr losgelassen“, sagt er. Er erzählt von den Anfängen mit „Jedermanns Landplage“ im Tagungshaus Drübberholz, der Teilnahme an den Domfestspielen, vom kleinen Hoftheater in Bendingbostel oder von der Allerbühne, die er gemeinsam mit Gisela Blume gegründet hat und der er bis heute eng verbunden ist. Außerdem reise er gerne mit seiner Frau Malgorzata, bevorzugt mit dem Wohnmobil.