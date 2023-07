Am Verdener Bahnhof: Im Doppelstocker sicher hinter Schloss und Riegel

Sanfte Landung an der Verdener Bahn: 48 Räder passen in die tonnenschweren grauen Boxen....per App kann gebucht werden...diebstahlsicher...

Verden – Der Schlüssel steckt, was rein soll, steht gut sichtbar drauf, fehlt nur noch das Inventar. Doch bevor die ersten Bikes in die Radsammelanlage rollen, heißt es, sich noch in Geduld zu üben: „Ab September ist die Anlage bezugsfertig“, so die Stadtverwaltung.

Neue Fahrrad-Garage auf der Verdener Park- und Ride-Anlage

Ordentlich Last am Haken, so schwebte am Bahnhof, tonnenschwer und abseits der Gleise, die neue Radabstellanlage per Autokran, 19 Meter lang, ein. Der Platz für die moderne „Fahrrad-Garage“ in der Ecke, direkt neben der Schallschutzwand, ist gemacht. Da, wo früher die Räder auf Schotterfläche im Schatten der Kastanie standen, ruht die riesige Box auf stabilen Fundamenten.

Genau genommen sind es zwei Garagen, in die insgesamt 48 Räder passen. Doch ehe es soweit ist, wird noch am Drumherum gefeilt. Auf engsten Raum untergebracht, nicht gequetscht, sondern ordentlich gestapelt, stehen die Räder in der Box neben- und auch übereinander, verteilt im Erdgeschoss und ersten Stock. Die Bauherren, Deutsche Bahn und Stadt Verden, machen sich bei der Umsetzung moderne Stapel-Technik zunutze. Ist die untere Etage voll, geht’s oben weiter. Auf jeder Ebene jeweils zwölf Bikes. Die Räder werden höhenversetzt in dem doppelseitigen Fahrradständer zueinander geparkt, um zu vermeiden, dass sich die Lenker berühren. Die Schiene für die Einstellung in der oberen Ebene lässt sich über ein Rollen-System herausziehen und absenken. Steht das Rad, geht’s in umgekehrte Richtung zurück, wo Schiene samt Rad einrastet. Sollte reibungslos und ohne großen Kraftaufwand möglich sein, so die Idee. Anschließen, soviel Handarbeit muss sein, nicht vergessen!

Neben der Hardware in der Box, geht’s beim Einbau des Zubehörs vor allem um die Software. Gebucht werden kann in der neuen Anlage vermutlich ab Ende August/Anfang September. Circa 120. 000 Euro kostet der Bau, die Bahn zahlt mit 70 Prozent oder 85. 000 Euro. Den Förderbescheid dafür gibt’s bereits. 35. 000 Euro steuert die Stadt bei. Und sie muss die Anlage bewirtschaften.

Gesamtkosten der Verdener Anlage von 120.000 Euro

Will die Stadt auch, denn die Nachfrage nach den Boxen ist groß, weil die Räder, oftmals E-Bikes, diebstahlsicher stehen sollen, so der Wunsch der Reisenden. Und auch wenn noch der Schlüssel in den Haupttoren der massiven Anlage im Schloss steckt, die Zeiten sind mit dem Einbau der neuen Technik vorbei.

Wer sein Bike unterstellen will, kann sich dann problemlos mit dem Handy einloggen. Den notwendigen Zugang gibt’s schon, und er wird über die App „12Drive+“ abgewickelt. Die Stadt hat mit der App bereits gute Erfahrungen gesammelt, regelt auf diesem Wege den Verleih der Lastenräder.

Wer die Box nutzen will, der muss sich zunächst über die App bei der Stadt Verden registrieren. Die Daten werden entsprechend verarbeitet, die schriftliche Bestätigung kann allerdings einige Tage in Anspruch nehmen. Danach gibt’s vom Anbieter den passenden QR-Code, mit dem sich der Biker bei der Sammelanlage künftig einloggen muss. Zweifach-Registrierung, nennt die Verwaltung den Vorgang, will damit die Radler und sich selbst vor Diebstählen schützen. Dazu gehört auch, dass die App nur im Umkreis von circa 30 Metern, also auf dem Gelände funktioniert.

Die neue Technik, der Zugang zu den Fahrradboxen in der Stadt per App, so der Plan, soll Schule machen. Auch weil die Wartelisten lang, die Vergabe von Schlüssel oder Transponder hingegen begrenzt ist. Verschließbare Anlagen gibt es auf dem Park- und Ride-Platz an der Lindhooper Straße, dann auf der anderen Seite, neben dem Restaurant „Rodizio“ und am Mühlenberg, am Eingang des Tunnels zur Friedrichstraße. Oftmals stehen die Radler vor der Anlage, Platz ist zwar genug, wird aber nicht durchgehend genutzt, doch die Schlüssel sind alle vergeben – und das, obwohl die Verwaltung weit mehre verteilt als Plätze ausgewiesen sind. „Mit der App ist das anders, geht's nach dem Zugriffsverfahren. Wer kommt, der hat, wenn was frei ist, seinen Platz“, so die Auskunft von Stefan Finkemeyer von der Stadt Verden.