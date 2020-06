Bahn fällt auf Oberleitung: Bahnstrecke bei Achim stundenlang gesperrt

Ein Baum ist auf eine Bahn-Oberleitung bei Achim gestürzt. Die Strecke zwischen Bremen und Hannover musste daraufhin am Freitag gesperrt werden.

Nach einem Unwetterschaden ist es auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hannover am Freitag zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gekommen. Ein Baum, der bei Achim in die Oberleitung gestürzt war, konnte inzwischen beseitigt werden. Die Evakuierung eines Zuges wurde vorbereitet, war dann aber doch nicht mehr notwendig.

Der Baum fiel während eines kurzen Unwetters gegen 17 Uhr in Achim auf die Oberleitung zwischen Hannover und Bremen. Eine Nordwestbahn, die vom Achimer Bahnhof aus in Richtung Baden gestartet war, konnte noch rechtzeitig stoppen. Etwa 25 Passagiere saßen zwei Stunden lang in dem Zug fest.

Zwischenzeitlich hatte ein Bahn-Manager die Evakuierung des Zuges auf freier Strecke empfohlen. Die Feuerwehr hatte daraufhin weitere Kräfte zusammengezogen und einen Bus bereitstellen lassen. Letztlich konnte der Zug jedoch rückwärts zurück zum Achimer Bahnhof rollen, wo die Reisenden aussteigen konnten.

Eingleisige Freigabe der Strecke Bremen-Hannover gegen 19 Uhr

Nachdem die Oberleitungen geerdet waren, konnte die Feuerwehr den Baum aus dem Gleiskörper schneiden. Ein Versuch, mit der Drehleiter an den Baum heranzukommen, war gescheitert. Daher mussten die Einsatzkräfte vom Gleis aus mit Hand- und Motorsägen arbeiten. Am frühen Abend wurde der Baum entfernt, jedoch mussten Spezialisten der Bahn erst die Oberleitungen auf Schäden überprüfen. Seit 19 Uhr war die Bahnstrecke zumindest eingleisig wieder befahrbar.