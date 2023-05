Rathausplatz Verden: Der große Baum wird es nicht

Von: Markus Wienken

Teilen

Bäume mitten auf dem Rathausplatz wird es nicht geben, auch weil die historische Fassade sichtbar bleiben soll. © Markus Wienken

Nun doch nicht: keine Bäume vor das Rathaus, weil sie die Fassade versperren..dafür Wasserspiele und weitere Pflanzkübel für den Patz...vielleicht....

Verden – Bäume auf dem Rathausplatz, unter mächtigen Kronen Bänke in gemütlichem Rund? Der große Wurf – besser gesagt – der große Baum wird es nicht, mehrere Bäume schon gar nicht, die vor Verdens Rathaus wachsen und Schatten in Zeiten des Klimawandels und drohender Hitze spenden könnten. Aber kühler soll es trotzdem werden in der „Guten Stube“, die sich im Sommer und bei Hitze gnadenlos aufheizt, so die Signale aus den Fraktionen. Im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün gab’s eine ganze Liste an Rezepten: Wasser soll fließen, mehr Grün sprießen und Segel sollen gesetzt werden.

Der Platz zwar groß, bleibt der Spielraum vor dem Rathaus dennoch begrenzt. Zuviel Kabel und Kanäle links und rechts unter dem Pflaster. Nur in der Mitte, im Raum zwischen Podest und Rathaustreppe, könnten Bäume wachsen, ohne beim Wurzeln schlagen Unheil anzurichten. Doch was unterirdisch gut geht, zeigt oberirdisch ganz andere Ausmaße: „Grün ja, aber große Bäume versperren die Sicht auf die historische Fassade. Wäre schade um den schönen Blick“, sagt Wjatscheslaw Slaschjow (FDP).

Verdener Rathaus ein Denkmal

Das Rathaus ein Denkmal, Domweih und Wochenmarkt brauchen auch ihren Raum, die Feuerwehr müsse im Notfall agieren und rangieren können: „Bäume in der Mitte des Platzes stören“, warnt Carsten Hauschild (SPD). „Geht nicht“, sagt auch Imke Burhop (CDU), kann sich zwar Bewuchs vorstellen, aber eben nicht, wenn er den Blick auf das geschichtsträchtige Gebäude versperrt.

Also kleiner, filigraner und mobiler, fordert Sven Ommen (Grüne). „Große Pflanzgefäße, überall da, wo es passt, auch wenn sie nicht die Wirkung eines Baumes haben.“ Hauschild warf gleich eine Zahl in den Raum, will zehn weitere mobile Kübel auf der Fläche unterbringen, möglicherweise hin und her schieben: „Einen Versuch ist es wert.“ Sven Sottorff (CDU) würde sich über Varianten und Vorschläge der Verwaltung freuen: „Kleinteilige Elemente, darunter Sonnensegel könnte ich mir vorstellen.“

Wasserspiele, Sonnensegel und zehn weitere Kübel für den Verdener Rathausplatz

Vielleicht auch weil die Diskussion ein wenig an Temperament verlor, brachte Hauschild eine dann doch besondere Variante auf den Platz: „Wasserspiele, ein optischer Blickfänger, der bei Hitze durch Verdunstung für erträgliche Temperaturen sorgt.“

Ein Sammelsurium von vergleichsweise kleinen Ideen, klang ein wenig nach Ernüchterung, auch deshalb, weil ursprünglich mal von großen Bäumen mit viel Schatten die Rede war. Für weiteren Schwung sorgte Bürgermeister Lutz Brockmann: „Ein Ideenwettbewerb, was wo möglich ist, begleitet von einem Fachbüro, finanziert aus dem Fördertopf resiliente Innenstädte“, lautete der Vorschlag des Verwaltungschefs. Ob es so kommt, sollen nun die Fraktionen klären.