Oldtimer in Verden: 200 Kilometer im polierten Veteranen

Verden – Den „automobilen Glanz“ vergangener Zeiten vermitteln die Oldtimer, die wieder am Sonnabend, 12. August, auf den Straßen des Landkreises unterwegs sind. Die von den Fans liebevoll gepflegten und auf Hochglanz polierten Veteranen werden aus den Garagen geholt, um sie zur 27. Oldtimer- und Classic Rallye des Automobilclubs (AC) Verden zu präsentieren.

„Von der Halse an die Wümme“ heißt es an diesem Tag, der schon früh beginnt. Bereits um 7.30 Uhr werden die ersten Teams von den Helfern aus dem AC Verden zur Fahrzeug- und Dokumentenabnahme am Mercedes Autohaus Anders in Verden, Bertha-Benz-Straße 1, an der Abfahrt Verden-Nord der A 27, erwartet. Hier können sich die Automobilisten bei einem Frühstück stärken.

Treffpunkt beim Verdener Autohaus Anders an der Abfahrt Verden-Nord

Um 9.01 Uhr startet der erste Teilnehmer dieser Rallye. Nach dem Start wird es auch in diesem Jahr einen Re-Start mit Fahrervorstellung am Verdener Rathaus geben. Zur Mittagszeit erreicht das Feld den Raum Ottersberg. Nach der Mittagspause erfolgt der Start zur zweiten Etappe, das Ziel ist dann wieder das Autohaus Anders. Wenn die Teilnehmer dann ab der Kaffeezeit hier eintreffen, haben sie etwa 200 Kilometer zurückgelegt.

An der Strecke stehen immer wieder Schaulustige, die sich darüber freuen, die in die Jahre gekommenen, aber trotzdem noch fitten „blechernen Lebensgefährten“ zu sehen. Es sind nur dem Namen nach „gemütliche Schnauferl“, die sich mit einer flotten Geschwindigkeit durchaus den heutigen Verkehrsverhältnissen anpassen.

Etwas Zeit müssen die Fahrer nach dem Kaffee- und Kuchenbuffet schon investieren, wenn sie die Siegerehrung noch abwarten möchten, denn erst gegen 18.30 Uhr hängen die Siegerlisten aus. Nach Ablauf der Einspruchsfrist von 30 Minuten nach Aushang der Ergebnisse schließt die Ehrung die Rallye ab.

Kuchenbuffet und Siegerehrung bei der Verdener Oldtimer-Rallye

Gestartet wird in drei Kategorien bis einschließlich Baujahr 2003: touristische sowie sportliche Ausfahrt mit unterschiedlich schwierigen Aufgabenstellungen und Prüfungen, aufgeteilt nach den Baujahren bis 1904, 1905 bis 1918, 1919 bis 1930, 1931 bis 1945, 1946 bis 1960, 1961 bis 1970, 1971 bis 1983 sowie den Youngtimern der Jahrgänge 1994 bis 2003. In der dritten Kategorie heißt es schließlich „Wandern mit dem Oldtimer“, ohne Aufteilung der Boliden nach Jahrgängen und ohne Wertung für ausgeschriebene Cups. Hier kommt es darauf an, die in der Kartenkopie eingezeichnete Strecke im vorgesehenen Zeitrahmen zu durchfahren. Zusätzlich wird der genaue Streckenverlauf an den Kreuzungen und Straßenabzweigen beschrieben, eine Ausfahrt ohne Stress und besonderen Aufgaben.

Am Vorabend wird es zum Auftakt der Rallye wieder einen Oldtimertreff im Gasthaus Zur Linde in Neddenaverbergen geben. Ab 19 Uhr gibt es einen Grillabend und lockere „Benzingespräche“, dazu beantwortet der Fahrtleiter die Fragen der teilnehmenden Teams.

Der AC Verden hofft, in diesem Jahr die Zahl der Teilnehmer aus der Zeit vor Corona annähernd zu erreichen: „Uns sitzt das Thema noch mächtig im Nacken, unsere alten treuen Teilnehmer müssen alle extremst wachgerüttelt werden“, so Tina Neuelmann-Kugler, zuständig für das Nennbüro des AC Verden. rö

Nennungen

müssen bis zum Sonnabend, 29. Juli, vorliegen: Nennbüro, Automobilclub Verden e.V. im ADAC, Tina Neuelmann-Kugler, Memelstraße 2, 27308 Kirchlinteln. Die Platzierung der Verdener Rallye werden auch für folgende Fahrten gewertet: ADAC Classic Revival Pokal Automobil, Norddeutschen ADAC Oldtimer-Cup, ADAC Hansa Oldtimer-Pokal, ADAC Hansa Youngtimer-Pokal für Automobile, Oldtimer Trophy Nord, classic car challenge 2023 und Youngtimer Challenge.