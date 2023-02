Ostertor Verden: Schon Stress um Poller in der Fahrradstraße

Von: Markus Wienken

Teilen

Kleine Baustelle in der Ostertorstraße: Technisch bereits möglich, kommt da, wo die Platte liegt, der Poller aus der Erde. © Markus Wienken

(Fast) keine Autos mehr in der Ostertorstraße in Verden...zwei Poller sollen in der neuen Fahrradstraße dafür sorgen...schon jetzt gibt‘s Ärger...

Verden – Nun wird’s ernst: Die Schächte sind gemauert, die Kabel verlegt, versenkbare Poller sollen den unliebsamen Verkehr aus der Ostertorstraße, der künftigen Fahrradstraße, raushalten. Da steckt zweifellos Zündstoff drin, und einer geht schon mal auf die Barrikaden: „Davon war nie die Rede, das ist eine Entscheidung durch die Hintertür“, wettert FDP-Ratsherr Henning Wittboldt-Müller. Die Verwaltung wiegelt ab, will der öffentlichen Diskussion allerdings nicht vorgreifen. „Eine entsprechende Vorlage ist in Arbeit, entschieden ist aber noch nichts“, so Fachbereichsleiter Rainer Kamermann. Der Fachausschuss tagt Ende Februar. Mehr möchte Kamermann noch nicht sagen.

Technik für die Poller in der Verdener Fahrradstraße liegt schon im Boden

Die Spuren für die Poller sind allerdings gelegt. Nicht schwer, ihnen zu folgen. Die Technik im Boden, fehlen nur noch die Pfosten, die, je nach Bedarf und Möglichkeiten, hoch- und runterfahren. Der Ablauf ist denkbar einfach. Zwei Stellen sind im Verlauf der Fahrradstraße „markiert“. So auf der Kreuzung Ostertorstraße/Obere Straße, in Höhe Volksbank. Noch ist der Schacht geschlossen, in der Regel wacht da, wo der Deckel drauf ist, künftig der Poller. Wer mit dem Auto auf der Oberen Straße oder der Stifthofstraße in Richtung Wall will, kommt dann nicht durch oder vorbei. Der Bus, so das übliche Verfahren, dürfte durch, verfügt über die notwendige Technik, und räumt das Hindernis per Knopfdruck aus dem Weg. Auch Anwohner könnten im Normalfall mit dem Auto durch. Wer den „Knopf“ nicht hat, bleibt hingegen außen vor, Ende der Schleichfahrt, der Umweg aus der Oberen Straße führt über die Stifthofstraße in Richtung Nordertor. Wer aus der anderen Richtung kommt, muss sogar wenden.

Auch an der Ecke Ostertorstraße/Holzmarkt liegt der Schacht für einen Poller. © Markus Wienken

Ähnliches Szenario an der Kreuzung Ostertorstraße/Einmündung Holzmarkt. Schacht und Elektrik sind versenkt, fehlt nur noch der Poller, der oben rauskommt. Steht der Pfosten, kann nur noch der Bus in Richtung Bahnhof durch. Alle anderen dürfen rechts abbiegen und durch die Marienstraße. Derzeit noch Einbahnstraße, müsste die Regelung allerdings umgedreht werden. Näheres dazu im Fachausschuss.

Verdener Ratsherr ist „stinksauer“

Doch solange will Ratsherr und FDP-Fraktionschef Wittboldt-Müller nicht warten. Der Apotheker radelt täglich durch die Ostertorstraße, ihn dort, auf dem Weg zu seinem Geschäft am Holzmarkt zu treffen, ins Gespräch zu kommen, kein Problem. Und Wittboldt-Müller hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. „Ich bin stinksauer“, platzte es aus ihm heraus. „Fahrradstraße, ja, alles kein Problem, bin ich dafür“, steigt der Ratsherr zunächst noch moderat ein. „Da gibt’s eine gemeinsame Ratsentscheidung.“ Doch dann legt der FDP-Mann los: „Jetzt die Poller, ohne Rücksprache, das ist eine Planung am Rat vorbei. Wusste keiner und nun liegt die Technik dafür bereits im Boden, die Hülsen auch, da gibt’s doch kaum noch Spielraum, sich dagegen auszusprechen“, so Wittboldt-Müller. „Es werden Tatsachen geschaffen, eine Entscheidung ohne Debatte, da fühle ich mich manipuliert.“ Und Wittboldt-Müller legt noch mal nach, spricht von fehlenden Informationen und mangelndem Verkehrskonzept für die gesamte Innenstadt. „Nur Anliegerverkehr in der Oberen Straße erlaubt, die Ostertorstraße durch Poller versperrt, die Stifthofstraße eine Sackgasse, in die alle reinfahren, da ist kein Ziel, keine Struktur zu erkennen. Es ist allein die pure Vergrämung der Autofahrer, die werden aus der Stadt gemobbt“, findet Wittboldt-Müller drastische Worte. Und: „Da, wo was gut läuft, gewinnen wir vielleicht zehn Kunden dazu, verlieren aber gleichzeitig 100, die nicht mehr kommen“, fürchtet der Geschäftsmann. Und noch eine Sorge treibt ihn um: „Der Holzmarkt wird mit den Pollern abgekoppelt, der Autoverkehr sucht sich Schleichwege durch die angrenzenden Wohngebiete, das kann keiner wollen. Das gibt nur Ärger.“

Verdener Geschäftsmann fürchtet die Vergrämung der Autofahrer

Von einer „Vorentscheidung“ für die Poller, soviel ließ sich Fachbereichsleiter Kamermann auf Nachfrage dann doch entlocken, können nicht die Rede sein. Zwar liege die Technik in der Erde, aber nur deshalb, damit das neue Pflaster für den Fall der Fälle nicht gleich wieder aufgerissen werden müsse.

Alles Weitere ist nun Sache von Fachausschuss und Rat. Für Diskussionsstoff dürfte gesorgt sein.