Otersen ist dicht: Autofahrer im Kreis Verden müssen ab Montag umdenken

Straßensanierung: Ortsdurchfahrt Otersen ist für mindestens sieben Monate gesperrt

+ © Raczkowski Noch herrscht ordentlich Verkehr in Otersen, ab Montag wird das für lange Zeit anders sein. © Raczkowski

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Reike Raczkowski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wer sonst mit dem Pkw über den Lohberg Richtung Heidekreis fährt, muss ab Montag, 12. September, gewaltig umdenken. Die Ortsdurchfahrt Otersen (Landesstraße 159) wird saniert – und deswegen voll gesperrt. Und nicht etwa nur für ein paar Tage, nein, die Bauarbeiten sollen voraussichtlich erst Ende April 2023 abgeschlossen sein, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Otersen – „Diese Sanierung ist seit Ewigkeiten geplant, sie ist dringend notwendig, da müssen wir jetzt durch“, sagt Otersens Ortsvorsteher Dieter Bergstedt, den im Zusammenhang mit der Sperrung vor allem eine große Sorge umtreibt.

Wer die Strecke kennt, weiß, dass die Dorfstraße in Otersen in einem erbärmlichen Zustand ist. Seit geraumer Zeit sind hier nur noch 30 km/h erlaubt, weil die Schäden so groß sind. „Die Straße wurde in den 50ern gebaut, die Betonplatten sind lose und bewegen sich, wenn man sie befährt“, erklärt Bergstedt den unhaltbaren Zustand.

Alte Betonplatten haben ausgedient

Die alte Betonfahrbahn wird jetzt aber ausgebaut und durch einen mehrschichtigen Asphaltaufbau ersetzt, berichtet die Straßenbaubehörde. Das Entwässerungssystem werde in diesem Zusammenhang ebenfalls komplett erneuert: durch den Einbau von Rigolen. „Immer dann, wenn eine Straße nicht ans reguläre Entwässerungssystem angeschlossen ist oder es noch keines gibt, können diese unterirdischen Speicher zum Einsatz kommen und dafür sorgen, dass Straßenzüge zum Beispiel bei Starkregen nicht überflutet werden“, so die Straßenbaubehörde in einer Pressemitteilung. Zudem werde der Gehweg neu gepflastert und die vorhandene Bushaltestelle barrierefrei umgebaut.

Die Maßnahmen werden in drei verschiedenen Bauabschnitten durchgeführt, beginnend am Ortsausgang Richtung Häuslingen. Für alle drei Abschnitte ist eine Vollsperrung notwendig. Und die geplante Umleitung hat es in sich: Von Verden Richtung Häuslingen führt sie als U 11 zunächst über die L 160 nach Südkampen und Kirchboitzen und anschließend über die B 209 nach Häuslingen. In der Gegenrichtung heißt die Umleitung U22, ist aber die gleiche Strecke.

Auch Radfahrer dürfen während der Baumaßnahme Otersen nicht durchfahren, können aber eine deutlich kürzere Umleitung nutzen: Sie führt über die Fährstraße, die bekanntlich für den motorisierten Verkehr gesperrt ist, und dann links haltend über einen Feldweg um den Otersener See herum zurück zur L 159 bei Ludwigslust. „Die Kosten für diese Baumaßnahme liegen bei insgesamt rund 2,1 Millionen Euro“, informiert die Behörde.

Sorge um den Dorfladen

Geöffnet werde die Baustelle höchstens in einer kurzen Winterpause, weiß Bergstedt. Die würde aber wohl nur von Weihnachten bis Silvester dauern. Ansonsten gilt: Kein Durchgangsverkehr in Otersen.

„Die größte Sorge, die wir haben, gilt unserem Dorfladen“, so der Ortsvorsteher ernst. So würden in den kommenden Monaten die Kunden aus Häuslingen und Rethem fehlen, aber auch die vielen „Durchreisenden“. „Wenn uns die Kundschaft wegbleibt, müssen wir den Laden vielleicht sogar vorübergehend schließen“, so Bergstedt, der an die Bürger appelliert, das kleine Geschäft unbedingt auch in den kommenden Monaten zu unterstützen. So könnten Kunden sich überlegen, einen Einkauf mit einem Spaziergang ab Otersen-Süd zu verbinden, auch mal mit dem Rad zu kommen oder eines der beiden geplanten Angebote zu nutzen: „3 für 3“ bedeutet, dass es für drei Euro drei besondere Leistungen gibt: Eine Abholung aus den südlich des Dorfladens gelegenen Wohnorten zum Einkaufen, ein Pott Kaffee und eine Rückfahrt mit dem Einkauf bis nach Hause. Das zweite Angebot beinhaltet eine Lieferung von bestellten Waren bis an die Haustür. Wer Interesse an diesen Möglichkeiten hat, kann sich beim nächsten Einkauf an der Dorfladen-Kasse melden oder kommt am Samstag, 10. September, 11 Uhr, ins Aller-Café, um dabei zu sein, wenn bei einer Infoveranstaltung gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. „Wir wollen unbedingt, dass der Dorfladen trotz der aktuellen Herausforderungen durch diese harte Zeit kommt“, so Bergstedt.