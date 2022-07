Auf der Station ist noch Corona

Von: Ronald Klee

In Schutzkleidung zum Patienten: Stationsleiterin Heike Buchholz (rechts) und Assistenzärztin Valentina Strauss vor einem Isolationszimmer im Krankenhaus Verden. © AWK/Platta

Verden – Alles geht wieder, so scheint es. Die Pandemie ist zumindest gefühlt irgendwie vorbei. Das Infektionsgeschehen allerdings bleibt dynamisch und die Zahlen halten sich auf einem hohen Niveau. Die für den Sommer erhoffte Abschwächung ist im Gesundheitsamt nicht spürbar und in der Aller-Weser-Klinik ist sie ebenfalls nicht angekommen. Der ärztliche Direktor in Verden, Dr. med. Peter Ahrens, berichtet von einem anhaltend hohen Mehraufwand bei Arbeitskräften, Material und Räumen, den die Pandemie erforderlich macht.

Anders als im Supermarkt, im Restaurant oder in der Innenstadt ist Corona in der AWK noch sehr präsent. Das scheint paradox, denn der Anteil von Patienten, die wegen ihrer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden müssen sei weiter sehr gering, bestätigt Ahrens. Wie berichtet, deckt häufig erst der vorgeschriebene Test vor der Aufnahme die Corona-Infektionen auf. „So erfreulich die meist milden Verläufe sind, möchte ich auch im Namen unserer Pflegedirektion zu bedenken geben, was für Auswirkungen diese Zufallsbefunde auf den Klinikalltag haben“, kommentiert Ahrens. Gestern meldete die Aller-Weser-Klinik aus Achim elf infizierte Patienten und aus Verden neun. Vier Patienten aus der Umgebung sind in den Häusern der kommunalen Klinik aufgenommen, je ein Patient liegt auf einer der Intensivstationen.

Bei der Aufnahme entdeckte Positive

„Die bei der Aufnahme entdeckten positiven Covid-19-Fälle binden erhebliche personelle und materielle Ressourcen und führen zu einer spürbaren Mehrbelastung unserer Kolleginnen und Kollegen“, führt der Chefarzt der Anästhesie des Krankenhauses Verden aus. Für diese Patienten, die ja wegen ganz anderer Gebrechen die Hilfe des Krankenhauses aufgesucht haben, ist dann eine isolierte Unterbringung auf der Station erforderlich, damit sie nicht andere Patienten anstecken können. Elf isolierte Bereiche würden aktuell in Verden vorgehalten. Die Behandlung und Betreuung der Patienten müssen Pflegekräfte und Ärzte in Schutzkleidung verrichten, um sich selbst so gut es geht zu schützen und nicht zusätzlich mit einer Ansteckung auszufallen.

„Seit Wochen sind unsere Isolationsmöglichkeiten erschöpft und wir müssen auf den Stationen Zimmer in Extra-Isolationsbereiche umwidmen“, berichtet Ahrens. „Für all diesen Aufwand, ob auf der Normal- oder Isolierstation, erhalten die Krankenhäuser keinerlei Erstattungen.“ Da könne es auch mal zu solchen Engpässen kommen, dass andere Patienten zeitweise gedrängt in den Mehrbettzimmern und zwischenzeitlich auf dem Flur liegen müssen. Sogar nicht belegte Intensivbetten seien bereits geschlossen worden.

Abmeldung von Bereichen

„Da dieses Problem auch in anderen Krankenhäusern des Umlandes besteht, ist die Zahl der Abmeldungen von Bereichen in den letzten Wochen deutlich angestiegen, zumal wenn das eigene Personal aufgrund von eigener Coronaerkrankung ausfällt“, berichtet Ahrens. Ganz so weit sei es in Verden allerdings bislang noch nicht gekommen, aber durch diese hohe „Hospitalisierung“ könne es schnell auch mal zu unerwarteten Engpässen und zu Einschränkungen im normalen Betrieb kommen.

Mit etwas Sorge blickt der Mediziner auch schon in Richtung Herbst, wenn neben Covid-19 die klassische Virusgrippe und das Norovirus Saison haben. Niemand wisse schließlich, welche Virus-Variante dann grassiert, so Ahrens.

Keine Entspannung in den Kliniken also bislang. Und die Urlaubsrückkehrer wirken sich derzeit noch nicht einmal spürbar auf die Statistik aus.