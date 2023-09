Auf der Spur von Esel, Hund, Katze und Hahn: Die Kirchlintelner Tour kehrt zurück

Teilen

Zertifizierte Radtourenleiter begleiten die Pedalritter auf der Stadtmusikanten-Tour. Unter anderem geht es an den Bach, der durch eine Erle fließt (Bild rechts). © Rö/Gemeinde

Kirchlinteln – Es gibt sie wieder, die geführte Radtour auf den Spuren der Stadtmusikanten. Corona und andere Belastungen hatten viele Aktivitäten wie auch das Radeln in Gruppen ausgebremst, nun soll am Sonntag, 10. September, wieder zu einer geführten Radtour auf einer der beliebtesten Strecken gestartet werden.

Zum Mitradeln laden dazu einer Pressemitteilung zufolg die Kirchlintler Radtourenleiter ein, die bisher als Kirchlintler Botschafter Radlergruppen aus dem weiten Umland durch die Sehenswürdigkeiten der Region führten. Aufgrund des großen Erfolges dieser Gruppe gab es durch die Leader Region Hohe Heide eine Auszeichnung für eine hervorragende touristische Idee und eine entsprechende finanzielle Unterstützung zur Ausschilderung des Stadtmusikantenweges, der durch die Landkreise Heidekreis, Rotenburg und Verden führt.

In Bremen fand diese Idee ein großes Interesse, sodass die ehemaligen Bürgermeister Henning Scherf und Carsten Sieling mit den Kirchlintlern mitradelten und sich von ihnen das Konzept erklären ließen. Eine Besonderheit dabei ist, dass Henning Scherf die Märchenrose, die an der Stellichter Kirche gepflanzt wurde, taufte und ihr den Namen Bremer Stadtmusikanten verlieh.

Der Stadtmusikantenweg ist mittlerweile zu einem der beliebtesten Radwege im Landkreis Verden geworden, so Christine Cordes vom Fachdienst Arbeitsvermittlung und Wirtschaftsförderung. Diese Dienststelle hat den Flyer „Stadtmusikantenweg“ gestaltet, der bei den Touristikbüros ausliegt oder direkt beim Landkreis Verden herunterzuladen ist.

Radler, die sich der Tour anschließen möchten, sollten sich darauf einstellen, dass die gesamte Wegstrecke 42 Kilometer beträgt, da geschichtliche Punkte angefahren und erklärt werden. So eine periglaziale Bruchkante und die Entstehung von Torfbänken. Im Verdenermoor und in Stellichte führt eine geschichtliche Spur zum Verdener Bischof Christoph. Er zeichnete sich nicht unbedingt als eine zimperliche Person im Umgang mit Menschen aus. Eine Stele in Verden am Burgberg erinnert an Johann Bornemacher, Zisterziensermönch und Prediger an der St.-Remberti-Kirche in Bremen. Diesen ließ Christoph im Januar 1526 in Verden auf dem Scheiterhaufen verbrennen.

Zu sehen gibt es auch Aktuelles zum Thema Krieg, wie junge Menschen fanatisiert werden, und dann ihr junges Leben verlieren. Dass Grenzen sich immer wieder verändern, wird an einem Schnedenstein gezeigt. Ein nachgebildeter Wegweiser für Postkutschen, ein sogenannter Postmeilenstein, wird eine Haltestelle für die Radler sein. Hierbei wird auch anhand eines Straßennamens die Verbindung zu der rechten Figur am Portal der Verdener Propsteikirche St. Josef und ein Bildnis in der Kirche aufgezeigt.

Sehenswert für Naturfreunde dürfte sein, wie ein Bach sich durch eine dicke Erle einen Weg gebahnt hat. Ab Jeddingen, abseits der Landesstraße L171, wird dann die Heimfahrt angetreten.

Gestartet wird am Sonntag, 10. September, um 10 Uhr auf dem Penny-Parkplatz an der Hauptstraße 90. Ein verkehrssicheres Fahrrad der Mitradelnden wird vorausgesetzt. In Stellichte wird durch eine Direktvermarkterin ein leichtes Essen angeboten. Weiterhin ist eine Führung in der Stellichter Rittergutskirche vorgesehen und zum Abschluss eine Kaffeetafel.

Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Personenzahl aus Sicherheitsgründen begrenzt ist. Anmeldungen sind möglich bei Familie Lindhorst unter 04236/472, Ilse Wagner unter 04236/1001 sowie Klaus Merkle unter 04236/8297.

Ein Ziel ist der Bach, der durch eine Erle fließt. © Privat