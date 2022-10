Atemberaubend durchs Jahrhundert

Teilen

Vertrauen, Liebe und Freiheit demonstrierten Lisa Röckener und ihr dunkelbrauner Vite Valoo. © Wächter

Der erste Gala-Jubiläumsabend nach zwei Jahren Pause fand vor voll besetzten Rängen statt. Vor diesem großen Publikum wurde der Köhler-Preis verliehen und sorgten eindrucksvolle Showeinlagen für Kurzweil.

Verden – Der Hannoveraner Verband hatte am vergangenen Freitag aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums in die Niedersachsenhalle Verden eingeladen. Als hätten alle Pferdefreunde nach zwei Jahren Pause auf dieses Ereignis gewartet – die Halle bot so gut wie keinen freien Platz mehr an. So konnten Landstallmeister Dr. Axel Brockmann und Bernd Hickert, die die Veranstaltung moderierten, ein großes Publikum begrüßen. Beide wurden zu Beginn mit einer historischen Kutsche des Landgestüts Celle hereingefahren.

Die Wiege der Hannoveraner Zucht wurde zuerst beleuchtet, damals waren es die Landwirtschaft und das Militär, die den Bedarf an Pferden hatten. Die dann folgende Zeitreise als Rahmen durch hundert Jahre Deutsche- und Weltgeschichte war in Dekaden gegliedert, in denen sich die Moderatoren und das Team der Auktionsreiter entsprechend fantasievoll kostümierten. Die Auktionspferde der aktuellen Kollektion wurden dann zur passenden Musik aus der jeweiligen Zeit präsentierten.

Sorgsam und passend zum Ablauf führte der Hannoveraner Verband einige Ehrungen durch. Aus der Hand des ehemaligen Auktionsleiters Jörg-Wilhelm Wegener erhielt Hendrik Schäfer (Vechelde) den renommierten Hans-Joachim Köhler-Preis 2022 für den erfolgreichsten Auktionsaussteller der vergangenen zehn Jahre.

Grund zur Zufriedenheit hatte auch der Veranstalter. „Wir habe uns total gefreut, dass die Halle einmal wieder so voll war, die Leute so begeistert applaudiert haben und dass die Karten sehr schnell verkauft waren“, zog Dr. Katharina Wiegand vom Hannoveraner Verband eine kurze Bilanz zur Veranstaltung.

Einige erfolgreiche Pferde wurden mit dem Namenszusatz „FRH“ (Verein zur Förderung der Reiterei auf hannoverschen Pferden) geehrt. Dazu gehören jetzt der Hannoveraner Hengst „Franziskus FRH“ (v. Fidertanz – Alabaster), den seine ständige Reiterin, Reitmeisterin Ingrid Klimke (Münster), präsentierte. Und, sehr besonders, ein direkter Sohn des Hengstes wurde gleich mit in diesen erlauchten Kreis aufgenommen, „Final Dream FRH“ (v. Franziskus – Weltmeyer), geritten von Kira Goerens-Ripphoff. Ein hocherfolgreiches Voltigierpferd darf sich jetzt ebenfalls mit dem begehrten Namenszusatz schmücken. Die Weltmeister Chiara Congia und Justin van Gerven (VV Köln-Dünnwald) voltigieren nun zukünftig mit „Highlight FRH“ (v. His Highness – Rodgau) und der Logenführerin Alexandra Knauf. Erst im vergangenen August wurde das Gespann hier in Verden Deutsche Meister im Pas de Deux.

Der Hans-Joachim-Köhler-Preis ging an Hendrik Schäfer (3.v.l.). Ehefrau Jana, Jörg-Wilhelm Wegener (l.) und Manfred Schäfer freuten sich mit. © Wächter

Auch beim Landgestüt Celle gibt es etwas zu feiern, denn die Gestüthauptwärterin Janina Tietze erhielt aus der Hand von Landstallmeister Dr. Brockmann und ihrer Trainerin Ute von Platen das Goldene Reitabzeichen verliehen. Janina Tietze präsentierte dem Publikum den Hengst Da Costa (v. Dimaggio – Coriander), mit dem sie schon einige Erfolge erlangt hat. Das Paar hat sich aktuell zum Finale des Nürnberger Burg-Pokals qualifiziert. Zu Ehren von Janina Tietze bildeten einige Mitglieder ihres Reitvereins Hänigsen sowie Kollegen des Landgestüts ein festliches Spalier.

Das Showteam Mirage Español glänzte auf ihren Schimmeln mit einer poppigen Quadrille, getragen von Harmonie und Ausstrahlung. © Wächter

Natürlich gehörten auch viele Showeinlagen zum Gala-Abend. Mehrmals hatten sich die Auktionsreiter dazu etwas ausgedacht. Zum Beispiel wurde die Springpferdekollektion zur Musik von „Pirates of the Caribbean“ mit entsprechendem Piraten-Outfit präsentiert. Besonders flott unterwegs waren dabei Amelie Ottens aus Stotel – die das erste Mal als Auktionsreiterin mitwirkte – und der Routinier des Fachs Roman Duchac, der immerhin schon 20 Jahre aktiv dabei ist. Er ist auch bekannt für seine akrobatischen Einlagen beim Show-Springen, mit denen er das Publikum regelmäßigüberrascht.

Zwei weitere Highlights begeisterten das Publikum: Das Showteam Mirage Español ritt auf ihren drei Schimmeln eine poppige Quadrille geprägt von Harmonie, Gleichklang und Ausstrahlung. Vertrauen, Liebe und Freiheit war die absolut zutreffende Überschrift von Lisa Röckener und ihrem dunkelbraunen Vite Valoo. Das Paar verzauberte die Zuschauer mit genau diesen Attributen, denn ihnen gelangen außergewöhnliche und sehenswerte Kunststücke.

Von Ingo Wächter

Die Bilder der Gala

Die schönsten Momente der Jubiläusmgala sind ab Montag auf kreiszeitung.de zu finden.