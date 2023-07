Ammoniakalarm bei Hello Fresh im Verdener Gewerbegebiet

Von: Wiebke Bruns

Das geschlossene Werkstor nach dem Vorfall am Sonnabend. 100 Helfer tummelten sich nach dem Alarm am Montag auf dem Gelände. © Bruns

Verden – Zwei Tage nach einem Einsatz von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst bei der Firma „Hello Fresh“ im Gewerbegebiet Finkenberg mussten viele der zumeist Ehrenamtlichen gestern wieder zu dem Lieferanten von Kochboxen ausrücken. Erneut sei Ammoniak ausgetreten, hieß es in einer ersten Polizeimeldung. Dies hat sich am Ende nicht bestätigt, aber der Betrieb ruht dennoch.

Grund für die erste Alarmierung am frühen Samstagabend war ein „Ammoniak-Leck in der Kälteanlage im Maschinenraum“, sagte auf Nachfrage Standortleiter Tobias Nickel. Eine Gefahr für Mitarbeiter habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden.

60 Einsatzkräfte insbesondere der Stadtfeuerwehr waren am Montag vor Ort. „Gemeinsam mit technischen Mitarbeitern des Unternehmens und einer Fachfirma gelang es schließlich, den Austritt zu stoppen“, heißt es dazu in einem Bericht der Verdener Feuerwehr. Gegen ein Uhr nachts sei der Einsatz beendet gewesen.

Montagmorgen seien nur wenige Kräfte für dringend notwendige Arbeiten vor Ort gewesen und von diesen seien zwei Mitarbeiterinnen bewusstlos geworden, erklärte Unternehmenssprecherin Saska Leisewitz. Zwar sei ein anderer Bereich betroffen gewesen, aber man habe wieder ein Leck befürchtet. „Da muss man auf Nummer sicher gehen“, merkte sie an.

Noch während des Einsatzes mit 100 Kräften der Kreisfeuerwehr, des THW und des Rettungsdienstes gab die Polizei eine Zwischenmeldung heraus. Darin wurde zunächst der Austritt von Ammoniak als Grund für den Sirenenalarm benannt, aber schon kurz darauf gab es Entwarnung.

„Nach Messungen der Feuerwehr konnte ein Austritt von Ammoniak nicht bestätigt werden. Die Ursache für die angegebenen gesundheitlichen Beschwerden von mehreren Personen ist aktuell unklar“, hieß es in der zweiten Polizeimeldung. „Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.“ 33 weitere Personen untersuchte der Rettungsdienst vor Ort.

„Ein Grund für die Bewusstlosigkeit der beiden Mitarbeiterinnen ist nicht bekannt“, sagte die Unternehmenssprecherin am Nachmittag. Nach den beiden Einsätzen ruhe der Betrieb zunächst. Das Leck lag in der schon am Sonnabend runtergefahrenen Kühlung und die betreffenden Lebensmittel können somit nicht mehr verschickt werden, erklärte sie. Wann an dem Verdener Standort der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, sei derzeit noch unklar. Laut Nickel hat das Unternehmen hier rund 1500 Mitarbeiter.

Der Verdacht auf ein zweites Leck in dem Betrieb am Finkenberg bestätigte sich nicht. © Bruns, Wiebke