Am Pult ein Mönch im Mittelalter: Schätze im Verdener Kreisarchiv

Von: Markus Wienken

Teilen

Ein Auszug aus der Liederhandschrift, angefertigt vermutlich im 15. Jahrhundert. © wienken

Landkreis – Die Vorstellung hat was: Ein Mönch steht an seinem Schreibpult, legt die Stirn angestrengt in Falten, in der rechten Hand eine sauber gespitzte Gänsefeder, taucht sie in ein Tintenfass und schreibt. Einen Liedtext, in lateinischer Sprache, fein säuberlich, mal in roten, auch blauen, meist aber in schwarzen Buchstaben. Die Feder kratzt im Schein des Kerzenlichts, hinterlässt auf dem Pergament Zeile für Zeile ein Kunstwerk. „So oder ähnlich könnte es gewesen sein“, sagt Dr. Florian Dirks. Der Kreisarchivar hält das Dokument in Händen, die wohl älteste Schrift im Fundus seines Archivs, vermutlich 15. Jahrhundert.

Es sind nur wenige Seiten der historischen Schrift, die dem Kreisarchiv vorliegen, eher zusammenhanglos, nur schwer zuzuordnen, weil als Einband zweckentfremdet. „Die Seiten bilden, kompakt und gut verklebt, den Einband einer Kladde, vergleichsweise dem heutigen Aktenordner“, erklärt Dirks. „Was drin ist, hat demnach mit dem Drumherum, dem Einband, wenig zu tun.“

Dirks nimmt zunächst den „Einband“, die lateinische Schrift, vorsichtig in beide Hände. Das Pergament ist in die Jahrhunderte gekommen, möchte eigentlich nur mit Handschuhen angefasst werden. Dirks ist allerdings sorgsam, berührt die Seiten nur mit Fingerspitzen. „Es handelt sich um kirchliche Beiträge, ein Mix aus Texten und Liedern, auch Noten sind auf einigen Seiten zu finden“, so der Historiker. „Vermutlich dienten sie als Vorlagen für eine Liturgie“, sagt Dirks und blättert bedächtig um. Risse, Flecken, mal heller, mal dunkler, manchmal fehlen kleine Fetzen von Papier. „Schon mühsam, intensiver in die Texte einzusteigen“, merkt der Archivar an. Macht sich aber dann doch die Mühe. „Eine lateinische Liederhandschrift, vermutlich des späten Mittelalters. Hier und da Bleistiftlinien zu erkennen, Beleg dafür, dass der Verfasser sehr viel Wert auf ein regelmäßiges, einheitliches Schriftbild gelegt hat.“ Auch mit der Umsetzung kannte sich der damalige Autor aus. „Schon eindrucksvoll, die Wirkung von Tinte, die Buchstaben mal in Rot, mal in Schwarz gehalten, auch da ist durchaus eine Strategie zu erkennen.“ Einen Namen, wer dahinter stecken könnte, gibt es hingegen nicht. Dirks spekuliert, ohne näher in die Untersuchungen einzusteigen, vermutet, dass es sich um die Abschrift eines Mönchs handeln könnte. „Gerade in den Klöstern wurden im Mittelalter und darüber hinaus solche Beiträge verfasst.“

Tief hat sich die Tinte nach Jahrhunderten in das Pergament gefressen, wirkt fast ein wenig wie gemeißelt. Nicht, weil der Autor zu kräftig den Federkiel gedrückt hat, vielmehr deshalb, weil die Rezeptur der dunklen Flüssigkeit dem Papier zusetzt. Auch die weiteren Schäden lassen den Wunsch nach einer umfangreichen Sanierung laut werden. „Sehr aufwendig, denn das Pergament müsste zunächst vorsichtig angefeuchtet, dann geglättet und nachhaltig konserviert werden“, so Dirks. Alles sehr zeitintensiv und teuer. „Mal sehen, was in welchem Umfang machbar ist“, so der Archivar.

Aber Dirks bleibt noch eine Erklärung schuldig. Was steckt denn nun in der Kladde, eingebunden in die lateinische Liederhandschrift? Dirks schlägt den Aktendeckel auf, nun kein Pergament mehr, aber vergilbtes Papier, datiert aus den Jahren vor und während des 30-jährigen Krieges, 1617 bis 1630. „Zahlen, Daten, Rechnungen aus dem damaligen Amt Ettersberg“, weiß Dirks. Der Autor ist (noch) unbekannt, hat aber in fein säuberlicher Schrift jahrelang notiert, wie damals die Gelder, in Taler, Groschen und Pfennigen, geflossen sind. Mehrere Bände davon liegen dem Kreisarchiv vor. „So wie der Schriftführer sich die Mühe machte, die Bücher zu führen, hat er die Akten entsprechend sichern wollen und dazu die lateinische Liederhandschrift als Schutz zum Einband umfunktioniert“, sagt Dirks. Und der Ottersberger Amtsvorsteher oder seine Mitarbeiter wussten, wie es geht, verbanden die Seiten fachgerecht mit Kleber und Faden. „Den Akten tat das sicherlich gut, dem Einband eher weniger“, so Dirks.

Es ließe sich fleißig weiter blättern und spekulieren, Fakt ist hingegen, dass die Ordner nach Auflösung des Amtes Ottersberg beim sogenannten Altkreis Achim landeten. Nach dessen Auflösung im Jahr 1932 und der Bildung des Landkreises Verden gingen die Bestände erneut auf Reisen, landeten im heutigen Kreisarchiv. Die Umzüge haben den Akten nicht immer gut getan. Nun allerdings stecken sie, gesichert gegen Licht, Schmutz und Verfall, wohlverwahrt in säurefesten, „modernen“ Mappen. Wer möchte, darf darin, wenn auch mit Vorsicht, forschen und nach neuen Erkenntnissen suchen. „Dafür sind sie schließlich da“, sagt der Kreisarchivar.

Info

Das Kreisarchiv hat seinen Sitz beim Landkreis Verden, Lindhooper Straße 67. Im Internet ist es unter www.landkreis-verden.de/kultur-tourismus/kreisarchiv/archivbibliothek/ zu finden, Telefonnummer 04231/15-200 oder -208. E-Mail an kreisarchiv@landkreis-verden.de.

Eingebunden in die Liederhandschrift sind Akten aus dem Jahr 1617 bis 1628. © Wienken, Markus

Vorsichtig umblättern: Kreisarchivar Dr. Florian Dirks mit den Seiten der Liederhandschrift . © Wienken, Markus