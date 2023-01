Am Burgberg kann es losgehen

Von: Erika Wennhold

Zur Straßenseite passt sich das Haus den Firsthöhen anderer Häuser in der Straße an. © Privat

Großzügige Balkone und kleine Terrassen wird es zur attraktiven Westseite geben. © Privat

Die Stadt Verden hat die Pläne für einen Neubau am Burgberg genehmigt. Ein Verdener Bauherr aus Leidenschaft will hier ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen und einem Penthouse erstellen lassen. Beginn soll im Sommer oder Herbst dieses Jahres sein.

Verden – Bis ins Detail sind die Pläne noch nicht ausgearbeitet, aber doch soweit gediehen, dass sie bei der Genehmigungsbehörde (Stadt Verden) eingereicht werden konnten. Inzwischen liegt die Baugenehmigung vor und Bauherr Jens Breuer könnte am Burgberg 62 in Verden loslegen. Eine zeitnahe Bebauung war von der Stadt gefordert worden, als sie das stadteigene Wohnhaus in Verdens bester Lage in einem Bieterverfahren verkaufte. Auf keinen Fall sollte das Grundstück zum Spekulationsobjekt werden.

Das ist bei Eigentümer Breuer auch kein Thema. Im Sommer, spätestens im Herbst soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Größe, Anordnung der Fenster, Eingang, Parkraum und die südwestliche Ausrichtung stehen fest, lediglich die Farbe der Klinker und Fenster wird noch mit dem Verdener Architekten Matthias Siegmund besprochen. Breuer: „Noch ist ein heller Stein vorgesehen, ob es am Ende so bleiben wird, steht noch nicht fest.“

Sicher ist aber wohl, dass die fünf Wohnungen der Umgebung entsprechend eine hochwertige Ausstattung bekommen. Die Größte, ein Penthouse auf zwei Ebenen mit einer Größe von 170 Quadratmetern, wird – so ist es derzeit geplant – als Eigentumswohnung verkauft. Die anderen vier Wohnungen werden vermietet und haben eine Größe zwischen 70 und 90 Quadratmetern. Alle Wohnungen sind mit einem Balkon oder einer kleinen Terrasse ausgestattet. Um den besonderen Blick in die Allerwiesen freizugeben, werden die Balkonbrüstungen aus Glas sein. Das Dach wird zum größten Teil ein Flachdach sein, lediglich die aufgesetzte Penthouseebene bekommt ein Satteldach, passt sich damit den umliegenden Häusern ein wenig an.

Neubau am Burgberg passt sich dem Höhenniveau anderer Dachfirste der Umgebung an

Geparkt werden soll dort, wo auch zuvor schon die Hofeinfahrt zu einem kleinen Einfamilienhaus war, das schon vor dem Abriss kaum auffiel, sich in den Hang schmiegte und von dem nur eine Dachfläche von der Straße aus zu sehen war. Das wird beim Neubau anders sein, der passt sich dem Höhenniveau anderer Dachfirste in der Umgebung an.

Das Grundstück ist mit 1340 Quadratmetern nicht klein, aber von der Bebaubarkeit höchst eingeschränkt. Die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche hat laut Exposé der Stadt eine Tiefe von 15 Metern und eine Breite von etwa 30 Metern. Das vorherige Gebäude hatte eine Grundfläche von 95 Quadratmetern und eine auf der rechten Seite des Giebels angebaute Garage mit kaum mehr als 20 Quadratmetern – deutlich kleiner als das jetzt geplante.

Es ist nicht das einzige Projekt des Bauträgers Breuer in Verden. In seiner Referenzliste führt er neben fertigen und geplanten Bauten im Bremer und Verdener Raum auch ein Projekt in Feldafing am Starnberger See auf. Zurzeit ist er unter anderem mit dem Bau eines Mehrparteienhauses auf dem Teerhof in Bremen beschäftigt. Obwohl es dort eine empfindliche Bauverzögerung durch archäologische Ausgrabungen gegeben hat, wirft es den Bauherrn nicht aus der Spur: „Das, was ich mache, mache ich mit vollem Einsatz, weil ich Spaß daran habe, an besonderen Stellen schöne Häuser zu bauen und sie zu vermieten oder zu verkaufen.“