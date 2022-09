Alles in limitierter Auflage

+ © wennhold Teile der neuen Kollektion, präsentiert von Jan Wiechert und Thilo Papenheim, den Inhabern des Modelabels „unpeopled“. © wennhold

Jan Wiechert und Thilo Papenheim vom Modelabel „unpeopled“ haben neue Ideen umgesetzt, die sie im Internet anbieten, aber auch im Verdener Geschäft Onepair in der Fußgängerzone. Inzwischen sind sie auf der Suche nach weiteren Kooperationspartnern zum Beispiel in Achim, überlegen aber auch, ihre Mode für ein paar Tage in einem Pop-up-Store zu präsentieren.

Verden – Die ersten Erfahrungen in einer völlig neuen Welt waren anstrengend. Thilo Papenheim und Jahn Wiechert haben Fehler gemacht, sie korrigiert, viel Freizeit und Nerven geopfert. Dennoch haben sie nicht eine Sekunde lang daran gedacht, ihr Modelabel „unpeopled“ wieder aufzugeben. Stattdessen kreieren sie neue Aufdrucke, haben jetzt eine Cap im Angebot und erweitern ihre Kollektion durch einen Zip-Hoody. Das haben sich die Kunden neben T- und Sweat-Shirts gewünscht. Jan: „Es ist nicht so einfach, mal eben etwas Neues dazu zunehmen, das ist ein länger währender Prozess.“ Noch schwieriger sei es, ein paar Teile nachproduzieren zu lassen. „Das geht eigentlich gar nicht.“

unpeopled: „Wir denken gesellschaftskritisch.“

Das finden die Inhaber von Onepair, ein Geschäft in der Verdener Fußgängerzone, schade. Denn sie bieten einen Teil der Kollektion von „unpeopled“ in ihrem Geschäft an und ordern auch gerne mal nach. Zur Freude von Papenheim und Wiechert, die sich bestätigt sehen, weil die von ihnen designte Kleidung gefällt. „Das meiste verkaufen wir natürlich über unsere Internetseite, aber wir suchen weitere Kooperationspartner zum Beispiel auch in Achim. Ihre neueste Kreation, ein dem Logo von „unpeopled“ angepasstes Pferd mit Reiter beim Sprung, können Interessierte vielleicht schon bald in einem Pop-up-Store in Verden finden. „Wenn kurzfristig für ein paar Tage ein Geschäft zur Verfügung steht.“ Die beiden Gründer könnten sich aber auch gut vorstellen, dieses Shirt über die Tourist-Information zu vertreiben. „Da stehen noch Gespräche aus.“

Ideen haben sie viele, und so ist auch wieder ein neues Motiv entstanden. „Wir denken gesellschaftskritisch. Auf unserem neuen Motiv für die Sweatshirts stehen kopflose Menschen zusammen. Ausdrücken wollen wir damit, dass die Leute nicht mehr nach rechts und links gucken.“

+ Die Models kommen aus der Gegend. © Privat

Dieses Motiv ist ganz neu, und die beiden Macher von „unpeopled“ sind schon gespannt, wie es bei den Kunden ankommen wird. Das wissen sie vorher natürlich nicht, aber so viel, dass um eine weitere Größe gebeten wird. „Unsere Sachen sind ja unisex, und da brauchen Männer häufiger die Größe XXL. Außerdem haben sich die beiden von einer zusätzlichen Farbe durch die Nachfrage überzeugen lassen. Zu den zurückhaltenden Grau-, Beige- und Brauntönen ist jetzt ein heller Blauton gekommen.

Was sie ärgert, sind die Preise, die sie nehmen müssen, weil die Stückzahlen noch zu gering sind. Das wird sich in naher Zukunft auch nicht ändern, deshalb feilen sie an den Produktionskosten, möchten noch mehr selber machen als bisher. Außerdem suchen sie einen Partner, der auf Siebdruck spezialisiert ist und ihnen ein gutes Angebot machen kann.

Gleichzeitig müssen sie ihren Internetauftritt pflegen, „und das kostet eine Menge Zeit“. Trotzdem lohne sich der Aufwand, denn dort sehen sie, was ankommt und was nicht oder auch, was die Kunden sich wünschen. So kann man zum Beispiel einige Motive zum Ausprobieren auf die Kleidungsstücke drapieren.

Grundsätzlich ändern werden Papenheim und Wiechert das Konzept nicht. „Wir wollen nur das produzieren, was die Leute auch wirklich haben wollen. Es sind schließlich keine Wegwerfklamotten, sondern solche, die wegen ihrer Qualität und Zeitlosigkeit lange tragbar sind.“