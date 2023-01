Verdens Allerpark: 40 Meter Sofa und der Blick auf den Fluss

+ © Visualisierung Lohaus, Carl + Köhlmos Blick auf den Alleruferpark in Verden mit Treppenanlage, Steg und Stadtsofa, das die Baumreihe an der Promenade unterbricht. © Visualisierung Lohaus, Carl + Köhlmos

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Geld ist da, die Pläne auch - Verdens Sommerfrische nimmt Gestalt an...und vielleicht gib‘s eine Runde auf Schlittschuhen

Verden – Der Zeitplan ist eng getaktet. Aber wenn es klappt, der letzte Pflock im dritten Bauabschnitt des Allerparks eingeschlagen ist, dann könnten dort zum Jahreswechsel, am 31. Dezember 2025, Schlittschuhläufer auf einer kleinen Eisfläche ihre Runden drehen. Vorausgesetzt es friert. Wäre ja schön! Und es gibt noch mehr, was auf der Fläche der sogenannten AllerSommerfrische Menschen in Bewegung, aber auch zur Ruhe kommen lässt. Im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün gab’s dafür am Mittwochabend durchweg Zustimmung.

Dritter Bauabschnitt Allerpark in Verden

Bis das Werk vollbracht ist, haben Planer und Verantwortliche noch eine Menge auf dem Zettel stehen. Was wo hinkommt, darüber besteht weitgehend Einigkeit. Wie es einmal aussehen soll, da nahm Thomas Köhlmos, aus dem Büro Lohaus, Carl + Köhlmos die Ausschussmitglieder mit in die Zukunft. Der Landschaftsarchitekt stellte in einer Visualisierung vor, „worauf wir uns freuen können“, so Imke Burhop (CDU), Mitglied im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün.

In den dritten und letzten Bauabschnitt wird reingepackt, was die Stadtsilhouette Verdens in den kommenden Jahrzehnten – zwischen Stadtkante und Aller – prägen dürfte. Den Fluss näher an die Stadt holen, das wollen die Planer mit einer offenen Treppenanlage, die in das Ufer der Aller gesetzt wird. „Alte Bekannte“ werden dafür, zum Wasser leicht abfallend, in drei Hauptstufen, verbaut. „Es sind die Hochborde, die nach dem Umbau von Großer Straße und Rathausplatz zwischengelagert wurden“, so Planer Köhlmos. „Sieht gut aus, ist nachhaltig und auch kostengünstig.“ Die Stufen, circa 70 Meter lang, sind bis zur mittleren Ebene barrierefrei, bieten den Blick über Aller und Wiesen. Dazu gibt’s eine Steganlage, an der, wenn’s gut läuft, künftig die Allerweser-Flotte ihre Schiffe festmacht.

Die Aller in Verden näher an die Stadt holen

Das Kernstück der AllerSommerfrische, ein Treffpunkt und Veranstaltungsort, liegt im Rücken des Treppenabgangs. Die multifunktionale Fläche aus Schotterrasen bietet Platz für Konzerte, kleinere Märkte oder ähnliche Veranstaltungen. „Etwas, das in Verden noch fehlt“, so war bei einem Workshop immer wieder in die Runde geworfen worden. Multifunktional, das heißt, sowohl im Sommer, aber auch im Winter nutzbar, wenn denn jemand Schlittschuhlaufen möchte.

Platz nehmen auf dem Stadtsofa in Verden mit Blick auf die Aller

Wer es lieber bequemer hat, der kann es sich, an der Stirnseite der Multifunktionsfläche, die Hochwasserschutzmauer im Rücken, auf dem „Stadtsofa“ gemütlich machen. Die kleine oder die große Variante hatte Planer Köhlmos bei der Visualisierung zur Auswahl. Der Ausschuss entschied sich für die Luxus-Lösung, mit Plätzen über Eck und einer Länge von circa 40 Metern. Belegt mit skandinavischem Hartholz und, zwecks Reinigung in den Zwischenräumen, flexibel zu demontieren, bietet die Sitzgelegenheit aus Betonfertigteilen und Planken nicht nur den abendlichen Sonnenuntergang an der Aller, sondern auch eine garantierte Haltbarkeit von mindestens 30 Jahren.

+ Blick von der Nordbrücke: die Straße am Allerufer wird zurückgebaut. © Markus Wienken

Viel Erde wird bewegt, das steile Ufer nivelliert, damit auch die Radfahrer auf ihre Kosten kommen. Sie können dann da, wo der Radweg aus Allerpark I und II jetzt an der Blumenwisch endet, weiter am Fluss bleiben und unter der Nordbrücke durchradeln. Die Pflasterstraße kommt weg, die Steine werden durch Rasen und Grün ersetzt. „Entlang der Aller muss dafür der eine oder andere Baum fallen, auch allein deshalb, weil der Fluss bislang kaum zu sehen ist“, erklärt Köhlmos. Die Naturschutzbehörde und auch das Wasserschifffahrtsamt haben ihr Einverständnis gegeben. Im Gegenzug, so der Plan, pflanzt die Stadt großflächig Ersatz im Park und an den Straßen, auch an die Verlängerung der Reeperbahn bis hin zum Nordertor. „Darunter großkronige Zukunftsbäume“, sagt der Landschaftsarchitekt und meint damit Exemplare, die dem Klimawandel standhalten.

AllerSommerfrische auf 7.500 Quadratmetern

Die Fläche der AllerSommerfrische, circa 7.500 Quadratmeter groß, bietet weitere Freizeitangebote. Trampoline hat Planer Köhlmos auf dem Zettel, nicht nur für mobile, sondern auch für mobileingeschränkte Menschen, und so könnten künftig sogar Rollstuhlfahrer auf einer Sprungfläche abheben. Sitzecken, weitere Bänke, Tische, Ruhezonen und wenig Verkehr, auch damit konnte die AllerSommerfrische punkten, und auch deshalb wurde entschieden, den Parkplatz für Busse nicht unmittelbar an der Straße, im Bereich des Parks zu legen, sondern abseits, nahe der Nordbrücke bei der künftigen Staatsanwaltschaft.

Mit dem Großen und Ganzen einverstanden, gab’s aus den Reihen der Ausschussmitglieder Fragen zu Details. Gedacht werden müsse an die Versorgungsleitungen (Carsten Hauschild, SPD), an den Hochwasserschutz (Karin Hanschmann, SPD) oder an ausreichend Mülleimer (Sven Ommen, Grüne). Den Untergrund im Bereich der Tribüne hatte Sven Sottorff (CDU) im Blick und mahnte festen Boden an. Jens Richter (CDU) fragte nach Finanz- und Zeitplan. Circa 1,47 Millionen Euro kostet die AllerSommerfrische, der Löwenanteil von 1,12 Millionen Euro fließt aus dem Fördertopf „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Das Geld liegt bereit, muss allerdings, so die Bedingung, bis zum 31. Dezember 2025 ausgegeben und der Park fertig sein.

Nach Verden fließen dafür 1,12 Millionen Euro Fördermittel

Architekt Köhlmos ist sicher, dass es klappt – wäre ja schön, wenn’s dann frieren und das Geld noch für ein paar Schlittschuhe reichen würde.