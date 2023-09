500 .000 Euro für Straße am Nordertor in Verden

+ © Markus Wienken Blick vom Allerufer in Richtung Nordertor. Die Straße zwischen Staatsanwaltschaft und Lebenshilfe wird aufwendig saniert und umgestaltet. Sie soll danach vor allem Radfahrer aus den Flüssevierteln sicher in die Stadt bringen. © Markus Wienken

Holpriges Pflaster, mal Beton, mal Kopfstein, wer entlang der neuen Staatsanwaltschaft in Verden radelt oder läuft, hat‘s nicht leicht...soll besser werden...kostet aber...

Verden – Mal Beton, mal Asphalt, auch ein bisschen Naturstein, ordentlich Kuddelmuddel herrscht auf der Verbindung zwischen Allerufer, da wo es am Fuße der Nordbrücke Richtung Parkpalette und weiter zum Nordertorkreisel geht. Autofahrer, Fußgänger, aber vor allem Radfahrer, keiner weiß so richtig, wo er sich aufhalten soll oder darf. Hier und da sogar eine Barriere, beginnt das „Provisorium“ auf der Höhe der Gebäude von Lebenshilfe und der neuen Heimat der Staatsanwaltschaft an der Straße Am Allerufer.

Nun wird aufgeräumt. Kostet die Stadt allerdings auch eine Stange Geld: Laut Ratsvorlage der Verwaltung circa 500 .000 Euro. „Wir rechnen aber mit Fördergeldern“, so Fachbereichsleiter Rainer Kamermann. Der Ausschuss Straßen und Stadtgrün wird am Donnerstag in seiner Sitzung darüber beraten.

Viel Platz ist nicht, damit alle Verkehrsteilnehmer auf dem nur 120 Meter langen Stück zu ihrem Recht kommen. Aber die Planer haben, so die Verwaltung, eine Lösung gefunden. Danach sollen Fußgänger künftig über einen Gehweg von 1,80 Meter Breite laufen, daneben bleibt auf gleicher Höhe Raum für eine Fahrbahn von 4,75 Meter. „Die reicht für den Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw“, so Kamermann. Wird’s enger, kommen sich Auto und Lastwagen in die Quere, können die in seltenen Fällen auf den Gehweg ausweichen, der durchgehend barrierefrei und ohne Hochbord zur Fahrbahn gestaltet werde.

Poller und Bäume vor dem Eingang der Verdener Staatsanwaltschaft

Eigentlich, so der Plan, sollen auf den 120 Metern sowieso möglichst wenig motorisierte Fahrzeuge und mehr Fahrräder unterwegs sein. Auch deshalb, weil sich die 4,75 Meter breite Fahrbahn auf einer Länge von circa 16 Metern am Eingangsbereich der neuen Staatsanwaltschaft auf 3,50 Meter noch mal verjüngt, Autos nur einspurig durchpassen. Dürfte, so die Planer, für die Sicherheit der Fußgänger von Vorteil sein, die aus der oder zur Staatsanwaltschaft wollen. Ein Ausweichen der Fahrzeuge über den Fußweg verhindern an der Stelle Poller, die gemeinsam mit schmalkronigen Bäumen den Eingangsbereich „sichern“. Bleibt Platz dahinter für einen „Treffpunkt“ unter dem Vordach des Gebäudes. Die derzeit vorhandene Stufenanlage am Eingang der Staatsanwaltschaft verschwindet mit dem Bau der neuen Straße und deren angepasster Höhenlage. Der Zugang zum Gebäude damit barrierefrei, sorgt das bis zu 40 Zentimeter höhere Straßenniveau auch dafür, dass die Aller bei Hochwasser nicht auf die Fläche und in die Häuser von Lebenshilfe und Staatsanwaltschaft läuft. „Damit entfallen mobile Hochwasserschutzmaßnahmen in diesem Bereich“, so Kamermann.

Höheres Straßenniveau und Hochwasserschutz in Verden

Auf circa eine halbe Million Euro belaufen sich die Ausbaukosten, ein stolzer Preis für 120 Meter Straße. Viel Aufwand auch deshalb, weil die Anbindung der neuen Straße auf halber Strecke, in Höhe der Parkpalette, auf das Gelände der künftigen Stadtkante, sich aufwendig gestaltet. An der Stelle dockt das Nordertor an die Verlängerung der Reeperbahn an, so der Plan.

Stadt Verden hofft auf Fördergelder von bis zu 75 Prozent

Doch die Stadt hofft auf Fördergelder. Mit der Umsetzung des Rahmenplans Allerufer und der geplanten Erweiterung des Allerparks mit teilweisen Rückbau der Straße Am Allerufer wird die Straße Am Nordertor zu einer wichtigen Radverkehrsverbindung aus den nördlichen Wohngebieten mit Flüsseviertel und Dauelsen-Eissel in die Innenstadt, heißt es dazu in der Vorlage der Verwaltung. Auch deshalb sind die Verantwortlichen durchaus optimistisch, Mittel von bis zu 75 Prozent aus den Töpfen zur Förderung des Radverkehrs einwerben zu können. Dazu wird es, so die Verwaltung, eine weitere Vorlage geben.

Der Ausschuss für Straßen und Stadtgrün tagt am Donnerstag, 7. September, 17.30 Uhr, im Rathaus. Weitere Themen der Sitzung sind der Alleruferpark und der neue Busparkplatz an der Reeperbahn.