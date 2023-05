Idylle im Park an der Aller in Verden

Von: Markus Wienken

Teilen

Bäume, Blütenpracht, eine Bank und die Aller, so sah es schon vor über 100 Jahren in Verden aus © Sammlung Wolters/Verden

Der Allerpark in Verden im Wandel der Zeit, mal Garten, mal Parkplatz....aber nun wieder Garten - und es kommt noch mehr...

Alles auf Anfang, so möchte man denken, wenn der Blick auf das Allerufer und den angrenzenden Park in Verden fällt. Mehr Idylle geht kaum, so das Bild aus dem vergangenen Jahrhundert. Es dürften um die 100 Jahre her sein, dass dort auf der Bank eine Frau in ein Buch vertieft war, das Ufer der Aller in voller Blüte stand, Hecken und Bäume in einer Parklandschaft wuchsen. Zwischenzeitlich, in den 1970er-Jahren, wurde Platz geschaffen, ein großflächiger Parkplatz angelegt, die Kaufhalle gebaut. Auch das ist mittlerweile Geschichte, und so wachsen wieder Bäume und Büsche auf dem Gelände, Menschen sitzen auf Bänken und lesen Bücher. Der Blick auf die Aller, fällt angesichts des dichten Bewuchses ein wenig spärlich aus. Aber auch daran wird, so die weiteren Pläne für den Allerpark, noch gearbeitet.

Der Allerpark in Verden wird weiter umgestaltet. © Wienken, Markus

Der Zeitplan ist eng getaktet. Aber wenn es klappt, der letzte Pflock im dritten Bauabschnitt des Allerparks eingeschlagen ist, dann könnten dort zum Jahreswechsel, am 31. Dezember 2025, Schlittschuhläufer auf einer kleinen Eisfläche ihre Runden drehen. Vorausgesetzt es friert. Wäre ja schön! Und es gibt noch mehr, was auf der Fläche der sogenannten AllerSommerfrische Menschen in Bewegung, aber auch zur Ruhe kommen lässt.

In den dritten und letzten Bauabschnitt wird reingepackt, was die Stadtsilhouette Verdens in den kommenden Jahrzehnten – zwischen Stadtkante und Aller – prägen dürfte. Den Fluss näher an die Stadt holen, das wollen die Planer mit einer offenen Treppenanlage, die in das Ufer der Aller gesetzt wird. „Alte Bekannte“ werden dafür, zum Wasser leicht abfallend, in drei Hauptstufen, verbaut. Es sind die Hochborde, die nach dem Umbau von Großer Straße und Rathausplatz zwischengelagert wurde. Sieht gut aus, ist nachhaltig und auch kostengünstig. Die Stufen, circa 70 Meter lang, sind bis zur mittleren Ebene barrierefrei, bieten den Blick über Aller und Wiesen. Dazu gibt’s eine Steganlage, an der, wenn’s gut läuft, künftig die Allerweser-Flotte ihre Schiffe festmacht.

Die Aller in Verden näher an die Stadt holen

Das Kernstück der AllerSommerfrische, ein Treffpunkt und Veranstaltungsort, liegt im Rücken des Treppenabgangs. Die multifunktionale Fläche aus Schotterrasen bietet Platz für Konzerte, kleinere Märkte oder ähnliche Veranstaltungen. „Etwas, das in Verden noch fehlt“, so war bei einem Workshop immer wieder in die Runde geworfen worden. Multifunktional, das heißt, sowohl im Sommer, aber auch im Winter nutzbar, wenn denn jemand Schlittschuhlaufen möchte.