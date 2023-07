Dorfregion Aller-Wölpe: Erste Maßnahmen erfolgen

Von: Reike Raczkowski

Freuen sich über den erfolgreichen Start der Dorfregion Aller-Wölpe (v.l.): Bürgermeister Alexander von Seggern, Anette Paske (ArL), Anika Schröder (Planungsbüro Mensch und Region) und Corbinian Schöfinius (Lohmanns Hof). © Raczkowski, Mareike

Für private Sanierungsprojekte gibt es in der Dorfregion Aller-Wölpe Fördergelder satt. Die ersten Maßnahmen werden bereits umgesetzt.

Westen – Es ist eine wunderschöne alte Fassade, ganz typisch für diese ländliche Gegend, und ganz sicher erhaltenswert. Aber alte Gebäude zu sanieren – das kostet viel Geld, und das sitzt bei vielen nicht mehr so locker. Umso schöner, wenn es so läuft wie hier, in der Eichenstraße in Westen, wo mithilfe von Fördergeldern ein schönes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert nicht nur erhalten werden kann, sondern auch einer neuen, sinnvollen Nutzung zugeführt wird.

„Die Unterstützung durch die Dorfregion Aller-Wölpe lief sehr gut“, erzählt Corbinian Schöfinius vom Lohmanns Hof, der die Baustelle, auf der gerade viele Handwerker arbeiten, heute der Presse zeigt. Das Gebäude neben dem eigentlichen Betrieb, das der Lohmanns Hof vor einigen Jahren erwerben konnte, soll künftig Wirtschafts- und Sozialräume für die Mitarbeiter bieten.

Derzeit wird die schmucke Giebelfront saniert und das alte Fachwerk ausgemauert. Dank der Dorfregion Aller-Wölpe, die sich von Westen und Hülsen über die benachbarte Stadt Rethem und die Gemeinde Frankenfeld erstreckt, wird diese Sanierungsmaßnahme für die Besitzer deutlich günstiger: „Private Vorhaben wie der Umbau und die Sanierung der Hofstelle in Westen werden in der Regel mit 40 Prozent der Netto-Investitionssumme gefördert“, erläutert Anette Paske vom Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (ArL), Geschäftsstelle Verden. Die Sanierung oder Umnutzung von ortsbildprägenden Gebäuden in der Dorfregion wird mit hohen Förderquoten unterstützt.

Doch die Antragsfrist für Maßnahmen in 2024 läuft bald ab, erinnern Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern und Anika Schröder vom Planungsbüro Mensch und Region aus Hannover. Privateigentümer müssen ihre Anträge jeweils bis Ende September für das Folgejahr stellen und bei der Gemeinde Dörverden einreichen. Von Seggern und Schröder empfehlen Privatleuten, die entsprechende Projekte planen, sich unverbindlich beraten zu lassen. Architekt Ivar Henckel, Telefon 05723/ 7499999, E-Mail henckel@mensch-und-region.de, hat infrage kommende, förderfähige Gebäude bereits im Vorfeld kartiert und kann wertvolle Unterstützung leisten.

Ziel der Dorfentwicklung ist die Revitalisierung ungenutzter und leer stehender, ortsbildprägender oder landestypischer Bausubstanz, vor allem zur Innenentwicklung, unter gestalterischer Anpassung an das Ortsbild. „Es muss nicht immer gleich ein großes Projekt wie hier in Westen sein, eine einzelne Dielentür wird auch schon gefördert“, erklärt Anette Paske. Aus der Dorfregion Aller-Wölpe seien bisher 13 Förderanträge beim ArL eingegangen.

Ganz viele Infos zum Förderprogramm finden Interessierte auf der Homepage der Gemeinde Dörverden www.doerverden.de, unter Dorfregion Aller-Wölpe.