Albert Duhn aus Bassen stirbt mit 94 Jahren: In der Debatte war er in Hochform

Von: Heinrich Laue

Mit 94 Jahren starb der ehemalige Bürgermeister und Kreistagabgeordnete Albert Duhn. © Keppler-Rosenau

Bassen – Mit Albert Duhn starb jetzt einer der in seiner aktiven Zeit bekanntesten Kommunalpolitiker nicht nur Oytens, sondern des gesamten Landkreises. 94 Jahre alt wurde er. In der Großgemeinde Oyten war Duhn Bürgermeister in den Jahren 1972 bis 1981 und noch einmal von 1996 bis 2001. Er holte vor allem in seinem Heimatort Bassen, der seit der Gebietsreform mit zu Oyten gehört, zuverlässig Rekord-Wahlergebnisse. Heftige politische Auseinandersetzungen scheute der temperamentvolle Sozialdemokrat nie, wobei er stets zu besonderer Hochform auflief, wenn der politische Gegner ihn zuvor attackiert und geärgert hatte. Er griff aber auch gern selber an.

Das vermutlich unvergänglichste örtliche Projekt setzte er im Wesentlichen nach seiner Amtszeit federführend durch und um: Blocks Huus, die neue Dorfgemeinschaftsanlage als zentraler Treffpunkt und Veranstaltungsort in Bassen. Er gründete zu diesem Zweck einen Verein. Zusammen mit anderen aktiven und ebenfalls meist älteren, bauerfahrenen Bekannten aus der Gemeinde arbeitete und schwitzte er selber mit beim Verwirklichen des Wunschvorhabens. Auch finanziell engagierte er sich hierfür persönlich.

Bauen, Schaffen von Wohnraum und Entwicklung neuer Baugebiete hatten stets einen hohen Stellenwert in seiner politischen Arbeit auf lokaler und Kreisebene. So war der jetzt Verstorbene auch lange mit im Vorstand der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft aktiv.

Der 1928 geborene Albert Duhn wuchs unter schwierigen, ärmlichen familiären Verhältnissen zusammen mit acht Geschwistern in Schanzendorf bei Posthausen auf. Onkel und Tante holten ihn mit 20 Jahren nach Bassen und vermachten ihm ihr Haus, hieß es im Kreisblatt-Artikel zu seinem 90. Geburtstag. Als Jugendlicher musste er demnach 1943 noch als letztes Aufgebot am Zweiten Weltkrieg teilnehmen. Beim Waffenreinigen traf ihn die Kugel eines Kameraden im die Brust: Lungensteckschuss. Dieses „Andenken“ trug er seitdem im Körper.

Seine berufliche Laufbahn begann Albert Duhn als Automechaniker bei Borgward in Bremen. Als die renommierte Autofirma pleite ging, war Duhn schon Industrie- und Handwerksmeister. Er machte sich mit einer Werkstatt in Bassen selbstständig. Anfangs war sie in einem Schweinestall untergebracht, dann entwickelte sich daraus das erste Autohaus und dann ein weiteres. Beide übernahm später Sohn Albert Duhn junior. Aus der Ehe des Vaters mit seiner vor einigen Jahren verstorbenen Frau Thea ging mit Andreas ein weiterer Sohn hervor, und längst gehören auch mehrere Enkel zur Familie. Die eher stille Thea unterstützte stets alle politischen und beruflichen Aktivitäten Alberts und hielt ihm den Rücken frei.

Seine verantwortungsvollen Ämter auf Landkreisebene lassen sich hier nur in Stichworten wiedergeben: Insgesamt 38 Jahre Kreistagsmitglied, stellvertretender Landrat, Mitglied im Feuerwehr-, im Finanz- und Verkehrsausschuss. Außerdem war Duhn Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kreissparkasse, Mitglied in zahlreichen Vereinen und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, deren Bassener Sammelstelle er lange leitete. Nach der Bürgermeisterzeit bestimmte er als Ortsvorsteher Bassener Geschicke weiter mit.

Zum Eintritt in die SPD, der er weit mehr als 70 Jahre angehörte, bewegte ihn einst der legendäre Bierdener Sozialdemokrat Martin Brüns. Der Bassener habe danach „die Geschichte der SPD im Landkreis Verden nach dem 2. Weltkrieg wesentlich mitgeprägt“, heißt es in einem Nachruf des Verdener Kreisvereins seiner Partei.

Ein politisches Ziehkind Duhns ist Heiko Oetjen aus Bassen, der „Onkel Albert“ schon seit Kinderzeiten kannte und später unter anderem lange Jahre die SPD-Kreistagsfraktion leitete. Er weiß, dass Duhn im Stillen gern Geld für weitere Bereiche spendete, die ihm am Herzen lagen. Dass dem SPD-Politiker auch häufig der Schalk im Nacken saß, dürfte nicht nur Oetjen bekannt sein. Der nun Verstorbene setzte sich zudem für die Möglichkeit ein, Reden im Rat oder Kreistag auch mal auf Plattdeutsch halten zu können.

Eines habe Duhn aber zeitlebens nicht gekonnt: sich selbst die Krawatte zu binden. Daher habe er stets Exemplare getragen, die mit einem einfachen Clip zu befestigen waren, verrät Oetjen ein Geheimnis. Jetzt heißt es auch für ihn, traurig „Tschüs, Onkel Albert“ zu sagen.