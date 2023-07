Bau der Autobahn im Landkreis Verden: Schuften für 50 Pfennig pro Stunde

+ © Hheimatverein Oyten Vieles musste per Hand gemacht werden: Der Neubau der Autobahnen 1 und 27 verlangte den Arbeitern oftmals Unmenschliches ab. © Hheimatverein Oyten

2.200 Arbeiter schuften in in 1930er-Jahren am Bau der Autobahn im Landkreis Verden....die Nazis machen damit Propaganda...die Eröffnung eines Teilabschnitts wird gefeiert...

Oyten – Weitverbreitet ist ja die Ansicht, der Autobahnbau in Deutschland sei eine Idee der Nationalsozialisten gewesen. Aber schon nach dem Ersten Weltkrieg veranlasste der rasant zunehmende Autoverkehr auf den Straßen die Verantwortlichen, Pläne für den Ausbau des Straßennetzes zu entwickeln. So wurde 1924 die Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau (Stufa) gegründet, die ein neues Netz für Autostraßen vorstellte. Aus der Stufa hatte sich dann die Hafraba entwickelt, die eine Straße für den Kraftwagen-Schnellverkehr von Hamburg über Frankfurt bis Basel plante. Das Ha stand dann später für Hansestädte, um auch Lübeck und Bremen einzubeziehen.

Reichsautobahn strebte ein Autobahnnetz von 7.000 Kilometern an

Zwar wurde schon 1932 der erste Autobahnabschnitt zwischen Köln und Bonn durch den damaligen Kölner Oberbürgermeister Adenauer eingeweiht, der nach dem Zweiten Weltkrieg Bundeskanzler werden sollte. Aber umgesetzt haben die schon in der Weimarer Republik entstandenen Autobahnpläne dann doch zuerst die Nationalsozialisten. Deren Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichsautobahn strebte ein Autobahnnetz von 7.000 Kilometern mit drei großen Nord-Süd-Verbindungen und drei Ost-West-Verbindungen an. Die Autobahn sollte die Logistik nicht nur für den wirtschaftlichen Aufstieg, sondern auch für die Wehrmacht bieten. Und sie war ein Projekt der Arbeitsbeschaffung, das wie andere Projekte auch die Erwerbslosen von der Straße bringen sollte.

Die ersten Spatenstiche für die A1, die Hansalinie von Hamburg bis Bremen und später bis Lübeck beziehungsweise ins Ruhrgebiet sollten in Wandsbek bei Hamburg, Hamberge bei Lübeck und am 21.März 1934 in Oyten vorgenommen werden.

Achimer Kreisblatt und Verdener Aller Zeitung berichteten von einer Völkerwanderung zum Oytener Berg. Tausende waren gekommen, Schulklassen, Feuerwehren, Schützen, Hitlerjugend, Bund deutscher Mädel, SA, Eisenbahner „und natürlich die Arbeiter, die aus der Arbeitslosigkeit gerissen wurden“.

Auch der Autobahnbau gehörte zur sogenannten „Arbeitsschlacht“, die im ganzen Deutschen Reich geschlagen wurde für Aufbau und Beschäftigung. 200 Arbeiter hatten sich in Oyten aufgestellt und hielten ihre Spaten vor sich in den Händen, Kreisleiter Peper begrüßte jeden einzeln und fand ein paar Worte für jeden. Er dankte auch den Bauern, die ihr Land, 275 Hektar, bereitgestellt hatten und fasste das in die Formel: „Arbeiter und Bauern Hand in Hand.“ Seine langen Nazipassagen ersparen wir uns hier.

Von Oyten wurde umgeschaltet zur Baustelle Unterhaching, von wo Reden von Hitler und Goebbels übertragen wurden. Das Reich brauche „Arbeiter der Stirn und der Faust“, hörte man da unter anderem von den NS-Führern. Freudig sang die Menge in Oyten das aus dem Radio kommende Deutschlandlied und das Horst-Wessels-Lied mit.

Am 25. Juli 1936 wird Teilabschnitt der Hansalinie Oyten-Dibbersen freigegeben

Am 25. Juli 1936 wird dann der erste Teilabschnitt der Hansalinie Oyten-Dibbersen mit 71 Kilometern feierlich eingeweiht. „Volksgenossen“ haben die Strecke mit Girlanden und Hakenkreuzfahnen ausgestattet, an hohen Flaggenmasten und quer über die Fahrbahn sind die Hakenkreuze unübersehbar. Diese Zeitung bilanziert: „Vom 21. März 1934 bis zum 25. Juli dieses Jahres haben 2 200 Mitarbeiter die Betriebstrecke Dibbersen-Oyten der Reichsautobahn fertiggestellt. Da darf Deutschland voll stolzer Freude ein neues monumentales Meisterwerk des Verkehrs den rasenden Rädern zu freier Fahrt überlassen. Die Welt sieht eine neue bahnbrechende Schöpfung erstaunlicher Tatkraft.“

In Zahlen: 78 .000 Tonnen Zement, 414. 000 Tonnen Kies und Sand, 138 .000 Tonnen Splitt, 3 .000 Tonnen Baustahlgewebe, zusammen 633. 000 Tonnen Baustoffe wurden verarbeitet. 1,063 Millionen Quadratmeter Betondecke und 198 .000 Quadratmeter schwarze Randstreifen wurden geschaffen. 3,4 Millionen Kubikmeter Erde wurden bewegt, wegen der Beschaffenheit der Wümmeniederung 81 Bauwerke errichtet wie Unterführungen, Überführungen und Wasserläufe.

Geschuftet wurde für 50 Pfennige die Stunde, oft ohne Bagger und sonstiges schweres Gerät mit der Hände Arbeit, damit viele Menschen auch im Rahmen des Arbeitsdienstes beschäftigt wurden.

Bei allem nationalem und technischem Stolz und Pathos dürfen die Kehrseiten nicht übersehen werden:Wie der NDR in der Reportage „Vom NS-Prestigeobjekt zum Dauerstau“ berichtete, führten unmenschliche Arbeitsbedingungen auf den Baustellen zu Krankheiten, darunter unter anderem der Schipper-Krankheit, Ermüdungsbrüchen im Hals- und Brustwirbelbereich. 1934 legten 380 Arbeiter im Lager Gyhum aus Protest die Arbeit nieder. Autobahnchef Fritz Todt fackelte nicht lange, ließ das Lager räumen, verfrachtete die Streikenden mit dem Sonderzug der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) nach Berlin. Neun wurden ins Konzentrationslager gebracht.

In der nächsten Folge: Das Blockland und Oyter Knie.