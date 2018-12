Zwischen Ruhe und Abenteuer: Ex-Achimer Sven von Staden lebt auf Ibiza

Achim / Ibiza - Von Sandra Bischoff. Wenn Sven von Staden von seiner Wahlheimat Ibiza erzählt, gerät er schnell ins Schwärmen: Die Natur und die Wärme haben es ihm angetan. Aber auch die Menschen. „Ibiza ist ideal, weil die Leute hier verrückt sind. Hier kann man tun und lassen, was man will, es interessiert niemanden. Es leben hier 60 Nationen friedlich miteinander, wo gibt es das schon?“.

Im Oktober 2012 ist der ehemalige Achimer, der Ende der 1980er-Jahre als Weiterbildungsreferent für den niedersächsischen Turnerbund unterwegs war und selbst jahrelang beim TSV Achim aktiv geturnt hat, ausgewandert. Eigentlich hatte er sich in die Tropen verliebt, dort war er Ende der 1990er-Jahre zum ersten Mal und dort entstand die Idee, unter Palmen zu leben.

Weil seine Freundin, mit der er gemeinsam auswandern wollte, jedoch unter Flugangst litt, überlegte das Paar, welche Ziele innerhalb Europas infrage kämen, und die Wahl fiel auf Ibiza. „Ich brauche Sonne und Wärme, Deutschland ist mir zu kalt“, sagt von Staden.

Der Ex-Achimer arbeitet als Coach. „Ich helfe Menschen, das Beste aus ihrem Leben zu machen und sich von Ängsten und Selbstzweifeln zu befreien“, erklärt er seinen Job. In Bremen studierte er Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Personal und Marketing. Er arbeitete als Trainer in Unternehmen, wo er Manager in Rhetorik und Kommunikation schulte.

Seit 2003 selbstständig tätig

2003 machte er sich selbstständig, fünf Jahre später änderte er sein Konzept noch einmal und betreut seitdem nur noch Privatleute. Dafür reist er viel in Europa umher, seine Kunden kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sein Wohnsitz in Südeuropa hilft ihm dabei, Ruhe zu finden und Kraft zu schöpfen, sagt er.

+ Arbeitet als Trainer und Coach: Sven von Staden. © ps „Ich habe gelernt, das Leben zu genießen, obwohl ich viel arbeite. Das hat definitiv mit der inneren Einstellung zu tun.“ Eine Einstellung, die er sich erst aneignen musste. „Mein Vater ist mit 54 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, er hat sich praktisch tot gearbeitet.“ Deshalb achte er sehr genau auf die richtige Mischung zwischen Arbeit und Entspannung, so Sven von Staden.

Nichtsdestotrotz liebt er das Risiko. Getreu seiner Lebensmotti „Alles ist möglich“ und „Aufgeben ist keine Option“ bestieg er mit 15 anderen Unternehmern Anfang November den Kilimandscharo. „Das war die intensivste Erfahrung meines Lebens, und die Reise war wichtig, um meine Grenzen zu erweitern“, sagt der 50-Jährige.

In nur sechs Tagen waren er und seine Mitstreiter von 1 840 auf 5 756 Meter und wieder zurückgestiegen. „Es gibt einen Punkt, an dem der Körper auf Reserven zurückgreift, die man so nicht kennt.“

Sonnenaufgang auf dem Gipfel genossen

Zwar habe er nicht unter der Höhenkrankheit gelitten, dennoch hätten ihn Kopfschmerzen geplagt. „Das Wichtigste ist, langsam aufzusteigen, die Höhe zeigt einem die Grenzen. Irgendwann schaltet sich der Autopilot an und man geht Schritt für Schritt und achtet nur noch auf den Vordermann.“ Angst habe er keine gehabt, „ich war nur darauf fokussiert, da raufzukommen.“

Als Entschädigung für den strapaziösen Aufstieg genoss die Gruppe den Sonnenaufgang auf dem Gipfel. „Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich da oben angekommen war. Ich war fix und fertig, aber gleichzeitig auch wahnsinnig demütig, dass ich das geschafft habe.“

So anstrengend der Trip war, so sehr habe er ihn in seiner Entwicklung vorangebracht, sagt von Staden, der nach einer schamanischen Reise nach Ägypten und intensiven spirituellen Seminaren zusätzlich den Namen Siranus trägt.

Als nächste Herausforderung hat sich von Staden den Dschungel ausgesucht. „Eine Freundin von mir lebt in Ecuador, dort kann man sicher auch Grenzerfahrungen machen.“