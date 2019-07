Zweiter Vorsitzender wird König

Marco Evers setzt sich bei Achimer Schützenverein durch / Probleme beim Auslesen

+ Achim feiert seine neuen Würdenträger: (Stehend v.l.:) Kommandeur Wolfgang Delion, Jugendvizekönigin Celine Joost, Juniorenköng Tadeusz Libiszewski, Juniorenvizekönig Brandon Lee Rugen, Juniorenkönigin Kathrin Kuhlmann, Soldatenkönig und Pokalgewinner Robert Lindner, Fanfarenzugkönig Simon Peno, Fanfarenzugvizekönig Jonas Förster und Vorsitzender Robert Bonin. (Sitzend v.l.) Vizekönig und König der Könige Hans-Hermann Murken, Schützenkönig Marco Evers, Schützenkönigin Heike Wimmer-Bonin und Damenvizekönigin Ulrike Köter. Foto: Schmidt

Achim – Die Abholung des amtierenden Achimer Schützenkönigs am frühen Freitagabend verlief vollkommen wunschgemäß und am Zielpunkt, dem Bibliotheksplatz in der City, verbrachte die Schützengesellschaft bis in den späten Abend hinein einige gesellige und vergnügliche Stunden. Erst in der Nacht und am Morgen zog hartnäckiger Regen über die Stadt – zwar wurde das Königsschießen in der Schützenhalle am Samstag dadurch nicht beeinträchtigt, aber die anschließende Auswertung: „Die Karten sind durch den Regen feucht geworden“, beklagte Vorsitzender Robert Bonin, „und das Lesegerät kann die Ergebnisse nicht sauber auslesen.“ Mühsam mussten die Pappen getrocknet werden, bevor Schießmeister Frank Jentzsch die Auszählung vornehmen und erfolgreich zu Ende bringen konnte.