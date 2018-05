Zwei Unfälle auf der A27 - mehrere Personen verletzt 

Achim - Zwei Verkehrsunfälle auf der A27 nahe des Bremer Kreuzes sorgten am Dienstagmorgen für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Mann wurde schwer, drei weitere Personen leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 29 Jahre alter Fahrer eines Bundeswehr-Lkw in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er gegen 7.45 Uhr in Höhe des Bremer Kreuzes auf einen Sattelzug auffuhr. Dessen 39-jähriger Fahrer hatte abgebremst, um auf die A1 zu wechseln. Bei dem Aufprall erlitt der 30-jährige Beifahrer des 29-Jährigen leichte Verletzungen. Weil er im Führerhaus eingeklemmt wurde, kam ihm die Feuerwehr zu Hilfe und befreite ihn.

Etwa eine Stunde später kam es zu einem Folgeunfall zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost. Eine 57-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Bremer Kreuz unterwegs war, musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 42-jähriger Mann, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war, hatte zu wenig Abstand gehalten und fuhr auf, heißt es in der Mitteilung weiter. Während die Frau und ihre Beifahrerin leicht verletzt wurden, musste der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

