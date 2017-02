Zwei Frauen helfen Männern bei Diebstahl im Spielcasino

achim - Zwei männliche Haupttäter wurden bereits wegen schweren Diebstahls und des Versuchs zu Freiheitsstrafen verurteilt. Zwei junge Frauen, die ihnen dabei geholfen hatten, mussten sich jetzt vor dem Achimer Amtsgericht verantworten. Staatsanwältin Steinebach warf ihnen vor, „Beihilfe zum besonders schweren Fall des Diebstahls“ geleistet zu haben.

Eine 25-jährige Bremerin, eine frühere Mitarbeiterin eines Spielcasinos in Achim, war angeklagt, einen Schlüssel des Glücksspielbetriebs für kriminelle Zwecke an eine Freundin weitergegeben zu haben. Diese Frau, eine heute 26-Jährige aus Visselhövede, fuhr die Männer am 28. April 2014 nachts zum Tatort. Dank des Schlüssels gelangten sie problemlos ins Casino, wo sie den Geldwechselautomaten samt rund 10 000 Euro Inhalt mit Hilfe einer Sackkarre nach draußen schafften und in einen bereitstehenden Klein-Lkw verluden. Auch beim Abtransport der Beute in Richtung Bremen war die 26-Jährige laut Anklage dabei.

Und auch beim geplanten Einbruchsdiebstahl in der Nacht vom 11. auf den 12. November 2014 auf eine Tankstelle in Buchholz in der Nordheide leistete sie Chauffeursdienste. Das Vorhaben dort brachen die Täter jedoch ab, die Scheibe des Verkaufsraums hielt den Hammerschlägen der Männer stand.

Beide Frauen räumten nun vor Gericht ihre Tatbeteiligungen ein und sagten, dass sie das bereuten. Die Bremerin, die inzwischen in einem anderen Unternehmen als kaufmännische Angestellte tätig ist, sprach von „eigener Blödheit“. Sie habe aus Angst vor den Männern mitgemacht. Denn die Freundin sei von einem von ihnen „schon mal mit einem Messer bedroht“ worden.

Dieser, ein Ex-Freund, habe sie in der fast dreijährigen Beziehung „oft geschlagen“, sagte die 26-Jährige aus. Und berichtete, dass der Mann, als er von ihr erfahren hatte, dass die Bremer Freundin in einem Spielcasino in Achim arbeitet, den Einbruch dort ausgeheckt habe.

Irgendeine Belohnung für ihr Mitwirken bei der Tat hätten sie nicht erhalten, gaben die beiden Frauen auf Nachfrage von Richter Andreas Minge an. „Ich erfahre hier erst, wieviel erbeutet wurde“, äußerte die 25-Jährige. Beide versicherten: „Wir machen so etwas nie wieder.“

Wegen Beihilfe zu einem besonders schweren Diebstahl und zu einem versuchten schweren Diebstahl beantragte die Staatsanwältin für die 26-Jährige eine achtmonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung, über einen Zeitraum von drei Jahren. Erschwerend komme bei ihr hinzu, dass sie die Mitangeklagte zur Herausgabe des Schlüssels angestiftet habe, merkte Steinebach an. Zudem solle die Visselhövederin, die derzeit nach eigenen Angaben keiner beruflichen Tätigkeit nachgeht und damit über kein eigenes Einkommen verfügt, 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Im Fall der 25-Jährigen plädierte die Staatsanwältin für eine siebenmonatige Bewährungsstrafe und eine Geldbuße von 1000 Euro. Als Beschäftigte des Casinos habe sie mit der Herausgabe des Schlüssels einen erheblichen Vertrauensbruch gegenüber ihrem Arbeitgeber begangen, machte die Anklagevertreterin deutlich.

Richter Minge sah das genauso und verhängte die genannten Strafmaße gegen die beiden Frauen. Zusätzlich müssen sie die Kosten des Verfahrens tragen. - mm