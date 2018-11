Zwei Ausdrucksweisen bilden eine Einheit

achim - Unter dem Titel „Geschmacksache“ präsentieren Fotokünstlerin Gabriele Tinscher und Illustratorin Natalie A. Peter im Teehaus am Alten Markt ein fotografisches und illustratorisches Potpourri rund um die Themen Stilarten und Stilmittel.

Eigens für diese Ausstellung haben sie verschiedene Lebensmittel und Gegenstände wie Messer/ Gabel, Essig/ Öl oder Pfeffer/ Salz inhaltlich-technisch wie auch konzeptionell mit wechselnden Ausdrucksmitteln kunstvoll verarbeitet.

„Wir haben im Vorfeld eine Objektwahl getroffen und überlegt, wie wir diese jeweils inszenieren können“, erklärt Gabriele Tinscher das gemeinsame Vorgehen.

Entstanden sind so sieben kontrastreiche Werke-Paare, die sehr unterschiedliche Herangehensweisen abbilden: beispielsweise künstliche und natürliche Lichtquellen in der Fotografie, oder Blattgoldapplikationen und Linien in den Illustrationen, spiegeln feine „Geschmacks-Nuancen“ für überraschende Sinneserfahrungen.

„Messer und Gabel habe ich etwa mit Spaghetti in Verbindung gebracht“, erklärt Natalie A. Peter.

Für vergangenen Samstag hatten die beiden Dozentinnen der Achimer Kunstschule interessierte Besucher zu einer Vernissage in den Ausstellungsbereich eingeladen. Dort sind die Bilder bis zum 30. November zu sehen. - sch