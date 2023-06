„Zuwanderung steuern, zusammenhalten“

Von: Michael Mix

Teilen

Der elfte und zwölfte Jahrgang des Gymnasiums am Markt hatte sich im Kasch für besonderen Politikunterricht versammelt. Mit dabei: Direktor Dirk Stelling und Organisatorin Mirjam Phillips. © -

Achim – Migrationspolitik sei ein „extrem aufgeladenes Thema“, sagte Dr. Helga Trüpel gleich zu Beginn ihres Vortrags im großen Saal des Kasch. Dort waren am Donnerstagvormittag der elfte und zwölfte Jahrgang des Gymnasiums am Markt versammelt und lauschten der bekannten Grünen-Politikerin, die auf Einladung von Lehrerin Mirjam Phillips nach Achim gekommen war.

Trüpel, Vorsitzende der Europa-Union in Bremen, zählt zu den Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern des Manifests „Memorandum für eine andere Migrationspolitik in Deutschland“ und tritt damit dafür ein, „die Zuwanderung zu steuern, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sichern“.

Die Ansichten bei diesem Thema reichten weit auseinander, verdeutlichte der Gast. Die politische Linke verweise auf die Menschenrechte und vertrete eine „Gesinnungsethik“, während die rechte Seite den Bau von Zäunen als Barriere für Migranten fordere und die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry sogar gesagt habe: „Notfalls müssen wir auf Flüchtlinge schießen.“

Angesichts von Armut in Afrika, Asien und anderen Teilen der Welt, Krieg oder Klimakrise werde sich das Problem eher noch verschärfen, sagte Trüpel voraus und fügte hinzu: „Aber weder national noch europaweit gibt es Lösungen.“

Italien habe wegen der vielen dort aus Afrika ankommenden Flüchtlinge den Notstand ausgerufen. Deutschland und andere Länder hätten sich mit dem Abkommen Dublin II allerdings auch „einen schlanken Fuß gemacht“. Denn danach ist jeweils der Staat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig, in dem der Migrant zuerst den Boden betreten hat. Was zum Großteil die Anrainer des Mittelmeers und seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs aber auch zum Beispiel Polen betreffe.

Vor diesem Hintergrund werde die Debatte über die Migrationspolitik vielfach „scharf und emotional“ geführt. In etlichen Ländern Europas befänden sich Rechtspopulisten und -extreme im Aufwind, seien in Italien und Schweden sogar an die Spitze der Regierungen gerückt, in Frankreich liege Marine Le Pen in den Umfragen vorne. Dennoch dürfe dies kein Grund dafür sein, Leute aus dem rechten Lager körperlich zu attackieren und zu verletzen. Die aus der linken Szene kommenden Täterinnen und Täter seien dafür nun in Dresden zu Haftstrafen verurteilt worden. „Und das finde ich auch richtig“, bekannte Helga Trüpel. „Der Rechtsstaat darf nicht mit Füßen getreten werden.“

Die Gesellschaft sei inzwischen aber auch „viel bunter“ geworden, hielt die Grüne fest. „Deutschland ist inzwischen ein Einwanderungsland.“ Was in Zeiten des Arbeitskräftemangels jedoch von Vorteil sein könne. „Ich bin für erleichterte Einwanderung für diejenigen, die sich an Regeln halten“, machte Trüpel ihren Standpunkt deutlich.

Und erwähnte dann das neue Buch des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck mit dem Titel „Erschütterungen“. Dieses Schriftwerk enthalte viele kluge Denkansätze zu dem Thema, lobte die promovierte Literaturwissenschaftlerin und las einige Passagen aus dem Kapitel „Wieviel Einwanderung verträgt eine Demokratie?“

Etwa 22 Millionen Migranten lebten mittlerweile in Deutschland, das sei etwa ein Viertel der Bevölkerung. „Sie sind inzwischen Teil unseres Alltags geworden“, konstatiere das frühere Staatsoberhaupt. Wir begegneten ihnen als Ärztin oder als Busfahrer, merkte Trüpel an. „Viele von ihnen wollen unbedingt etwas erreichen“, schreibe Gauck. Gleichzeitig kämpften sie mit ihrer „Identität dazwischen“, also mit dem nicht einfachen Spagat zwischen der alten und der neuen Kultur und Heimat.

Ein Teil der einheimischen Bevölkerung erleichtere den Zugewanderten die Integration und wirke als Brückenbauer. Auf der anderen Seite äußerten sich immer mehr ausländerfeindlich.

Dr. Helga Trüpel, Ex-Senatorin aus Bremen und 15 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments, bei ihrer Rede im Kulturhaus Alter Schützenhof. © mix

Eine skeptische Haltung gegenüber Migranten einzunehmen, sei dagegen etwas ganz anderes als Hass und Hetze gegen sie zu verbreiten. „Fremdeln ist noch kein Rassismus“, stelle Gauck in seinem Buch richtigerweise fest. Es sei doch menschlich, Unbekannten, Andersartigen erstmal mit Vorsicht und Abstand zu begegnen, pflichtete ihm Trüpel bei.

Am Asylrecht für politisch Verfolgte dürfe allerdings schon aufgrund der deutschen Geschichte nicht gerüttelt werden, betonte die 64-Jährige, von 1991 bis 1995 Senatorin für Kultur und Ausländerintegration in Bremen. Für die Arbeitsmigration dagegen sollte die Bundesrepublik ihrer Meinung nach Regeln aufstellen.

Aber wie soll mit all denen, die in waghalsiger Flucht und mit Hilfe von zwielichtigen Schleppern über das Mittelmeer nach Europa drängen, umgegangen werden? Auch Helga Trüpel, die von 2004 bis 2019 Mitglied des EU-Parlaments war, hat auf diese Frage keine einfache Antwort. Derzeit diskutiere die Europäische Union, ob menschenwürdige Aufnahmestationen für Asylbewerber an den Außengrenzen geschaffen werden sollen, informierte die Grüne, die 1980 zu den Gründungsmitgliedern ihrer Partei gehörte. Das sei eine Lösung, der auch sie einiges abgewinnen könne.

In der anschließenden Fragerunde bezweifelte ein Schüler, ob Migranten den Fachkräftemangel hierzulande beheben und zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeiten könnten. „Wann waren Sie das letzte Mal in einer Klinik?“, antwortete Trüpel. Ganz viele Ärzte und Krankenschwestern dort hätten doch einen Migrationshintergrund. „Und gerade Leute mit Job sind doch meistens gut integriert“, fügte sie hinzu.

Aber natürlich gebe es auch Zugewanderte, die in Parallelgesellschaften lebten, kriminell seien, demokratiefeindliches Gedankengut verbreiteten. Da dürfe man nicht wegschauen. „Der Rechtsstaat muss wehrhaft sein“, forderte Trüpel. „Es darf nicht sein, dass Prediger in Moscheen hier von der Türkei aus bezahlt werden.“

Für ihre differenzierte Haltung in der Migrationsfrage erntete die Rednerin immer wieder Applaus. Aber es gab auch Beifall aus dem Plenum, wenn Oberstufenschüler ein härteres Vorgehen gegen Flüchtlinge verlangten.

„Ich zähle nicht zu denen, die Widersprüche in der Migrationspolitik leugnen“, stellte Helga Trüpel am Ende von zwei lebendigen Stunden Politikunterricht im Kasch fest. „Aber ich bin auch klar dagegen, Zugewanderte zu Sündenböcken zu machen.“