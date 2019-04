Uphuser Rektorin und Eltern: Neue Kita-Gruppe lieber im Awo-Trakt

Lehnen nach wie vor Pläne der Verwaltung zur Unterbringung einer neuen Kindergartengruppe in der Grundschule Uphusen ab: Konrektorin Astrid Degenhardt, Schulleiterin Bärbel Haverkamp, Elternvertreterin Verena Beckhausen und Elternratsvorsitzende Doreen Gregor (von links nach rechts).

Das „Wir müssen etwas zusammenrücken“ des Bürgermeisters höre sich nett an, doch würden dadurch Schulfrieden und Schulorganisation an der Uphuser Grundschule gestört.

Uphusen – Das machte Schulleiterin Bärbel Haverkamp zur geplanten Eröffnung einer Kindergartengruppe mit 20 Mädchen und Jungen im neuen Schulgebäude deutlich. Hierfür soll im Wesentlichen der Hortbereich genutzt werden.

„Beide großen Horträume sind als Ersatzzuhause für die Schüler unentbehrlich“, bekräftigt dagegen Verena Beckhausen. Die alleinerziehende Mutter ist beruflich selbstständig tätig und hat eine Tochter in der Hortgruppe. Doreen Gregor, Elternratsvorsitzende der Schule und des Horts, nahm gestern ebenfalls am Pressegespräch zum Thema Kita-Gruppe in die Grundschule teil.

Entspannen im Ruheraum möglich und nötig

Den Hort besuchen Kinder jeweils von 13 bis 17 Uhr, erledigen Hausaufgaben, widmen sich Spielen oder sind auf andere Weise unter Anleitung aktiv.

Entspannen im Ruheraum ist ebenso möglich und nötig. Immerhin absolvieren die Mädchen und Jungen ab Schulbeginn um 8 Uhr insgesamt jeweils einen Neun-Stunden-Tag.

Zwar gebe es jetzt nur eine Hortgruppe mit 20 Kindern, doch durchaus Bedarf nach einer zweiten, berichten die Frauen im Pressegespräch. Interessierte Eltern hätten schon Absagen für ihre Kinder bekommen.

Dabei gehe es aber nur um drei weitere Kinder, macht Wiltrud Ysker deutlich, die Leiterin des Bereichs Bildung und Soziales in der Verwaltung. Ein freier Raum, der auch alle Voraussetzungen für künftige Kindergartennutzung erfülle, stehe also wirklich in der Grundschule zur Verfügung.

Bereitstellen von Containerräumen?

Schulleitung und Elternschaft schlagen hingegen vor, die mit zum Gebäudekomplex gehörenden Räume der Awo Uphusen zu belegen, die ohnehin innerhalb der Woche oft leer stünden. Sanitäre Anlagen seien dort ebenfalls vorhanden. Wegen des Einzugs der Awo vor vielen Jahren sei die Schule ja schon mal „zusammengerückt“, macht Bärbel Haverkamp geltend. Wenn die Awo ihre Räume der Kita-Gruppe öffne, dürfe sie im Gegenzug gern die Aula für Frühstückstreffen nutzen, bietet die Schulleiterin an. Als Alternative für die Kindergarten-Gruppe schlagen Schulleitung und Elternvertretung das Bereitstellen von Containerräumen auf dem weitläufigen Außengelände der Uphuser „Deichbande“-Kindertagesstätte vor.

Rainer Ditzfeld schließt Awo-Lösung aus

Die Awo-Lösung schloss Bürgermeister Rainer Ditzfeld auf Nachfrage dieser Zeitung gleich aus. Die engen Räume dort seien ungeeignet zur Unterbringung einer Kita-Gruppe. Dies würde auch niemals genehmigt. Dennoch werde weiter geprüft, welche Umbauarbeiten dafür erforderlich und vertretbar seien, ergänzte Wiltrud Ysker.

Beim Aufstellen von Containern müssten erst baurechtliche Voraussetzungen erfüllt sein, und das bedeute lange Vorlaufzeiten, teilte die Fachbereichleiterin weiter mit. Dazu dränge die Zeit in Sachen Kita-Plätze zu sehr. Sie wisse, dass es hier eine Interessenkollision zwischen Schul- und Kindergartenbelangen gebe, räumt Wiltrud Ysker ein. Kompromissbereitschaft sei deshalb gefordert.

Somit steht weiter der von Schulleitung und Elternschaft missbilligte Kita-Einzug in den Hortbereich mit Einbau von Toiletten im Bibliotheksraum auf dem Plan. Über diese vom nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss beschlossene aktuelle Absicht waren Grundschulleitung und sogar die Schulausschussvorsitzende wie berichtet erst kurz zuvor informiert worden.

Ob ein solches Vorgehen überhaupt rechtlich zulässig ist, sei ebenfalls noch prüfenswert, findet Bärbel Haverkamp.

la