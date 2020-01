50 zusätzliche Kita-Plätze in Bierden

Stadt und Lebenshilfe Verden schaffen Möglichkeit / Anmeldung für Sommer ab sofort möglich

+ Für die Erweiterung ziehen alle Beteiligten an einem Strang: Pädagogischer Vorstand der Lebenshilfe Dr. Eva Berns, Stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums Sabrina Friedrich, Leiterin Stefanie Lechner, Elternvertreterin der Delfingruppe Lilian Martin (v.l.) sowie Kinder der Delfingruppe. Foto: Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Die Lebenshilfe Verden betreibt aktuell im Gebäude am Steinweg 39a eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen sowie ein Hortangebot für Kinder der benachbarten Grundschule. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Achim sowie den Mitarbeitern, und in Abstimmung mit den Eltern, wird der Träger ab August 2020 nun zwei zusätzliche Kita-Gruppen für jeweils 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren anbieten. „Die Planungen dazu laufen bereits seit dem vergangenen Sommer“, erklärt Leiterin Stefanie Lechner, „und die notwendigen Umbauarbeiten werden bis zum Sommer abgeschlossen sein.“