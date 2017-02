„Zurück ins Leben“ kämpfen

Achim - Gewalt und Grausamkeit überschreiten oft das, was Menschen psychisch und sozial verarbeiten können. In Projekten, die von Terre des Hommes gefördert werden, finden sich immer häufiger Kinder mit unbewältigten Traumata.

Die Wanderausstellung „Zurück ins Leben“, die bis zum 9. März im Foyer des Achimer Rathauses zu sehen ist, vermittelt dem Betrachter einen Eindruck von dem Leid, das Mädchen und Jungen in Afrika, Lateinamerika oder Asien den Boden unter den Füßen wegzieht.

„Die Bilder hier wurden von traumatisierten jungen Menschen gemalt“, informierte Dierk von der Ohe, der sich beim Kinderhilfswerk Terre des Hommes engagiert und die Ausstellung nach Achim geholt hat, gestern im Rathaus. Kinder, die zum Beispiel in einem Viertel von El Salvadors Hauptstadt San Salvador der täglichen Gewalt durch rivalisierende Banden ausgesetzt sind. Terre des Hommes unterstützt Hilfsorganisationen vor Ort dabei, für die Heranwachsenden sichere Zufluchtsorte zu schaffen, wie etwa Jugendzentren, in denen auch Hausaufgabenhilfe und kulturelle Aktivitäten geboten werden.

Von der Ohe zeigt zudem im Rathaus die Ausstellung „Kinder im Krieg, Kindersoldaten und Landminen“. „Aber das geht erst am 1. März so richtig los“, sagt der 41-jährige Diplom-Kaufmann aus Verden. Dann soll nämlich im Achimer Verwaltungsgebäude zusätzlich auch noch die cross-mediale Wanderausstellung „Barriere: Zonen“ des Vereins Handicap International eröffnet werden. Und zum Abschluss am 9. März sind noch ein Vortrag und ein Film zum Thema Kindersoldaten geplant. mm

