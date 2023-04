Traumberuf im Praxistest

Von: Dennis Bartz

Lennart Hohm (von links), Sophie Malin Aeplinius und Björn Thomas im Gespräch mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld. © Bartz

Achim – Um alles darüber zu erfahren, wie eine Zeitung produziert wird und wie ein Pressegespräch abläuft, besuchten in dieser Woche zwei Schüler für den Zukunftstag die Redaktion dieser Zeitung.

Während einer von beiden, der elfjährige Björn Thomas vom Bremervörder Gymnasium, eigentlich eine Karriere als Schriftsteller anstrebt, konnte sich der andere, der zwölfjährige Lennart Hohm vom Gymnasium am Markt (Gamma), bereits vor Beginn des Kurzpraktikums nach eigenen Worten „gut vorstellen“, selbst einmal in einer Redaktion zu arbeiten. Aber erfüllt der Praxistest auch seine Erwartungen an den Job eines Journalisten? Davon konnte er sich selbst überzeugen.

Der Zukunftstag geht auf den früheren „Girls’ Day“ zurück, der 2001 zum ersten Mal stattfand und damals ausschließlich Schülerinnen die Möglichkeit bot, einen Einblick in den beruflichen Alltag ihres möglichen Wunschberufs zu nehmen. Inzwischen sind auch Jungen dazu eingeladen, das Angebot der frühzeitigen Berufsorientierung zu nutzen.

Pünktlich zum Redaktionsbeginn um 10 Uhr startete auch der Zukunftstag für Björn Thomas und Lennart Hohm. „Mir sind zuerst die großen Zeitungsstapel aufgefallen, die auf einem Schreibtisch gelagert werden. Ich fand es einfach faszinierend, wie umfangreich das Archiv ist“, berichtete Björn Thomas begeistert.

Empfangen wurden die beiden von Redaktionsleiter Dennis Bartz und Praktikantin Sophie Malin Aeplinius, die zu diesem Zeitpunkt ihr zweiwöchiges Praktikum bereits fast abgeschlossen hatte. Sie gab ihnen Tipps für einen gelungenen Start und erklärte den beiden, wie das Redaktionssystem funktioniert.

Außerdem bekamen Björn Thomas und Lennart Hohm die Möglichkeit, in besonders alten Exemplaren im Archiv zu blättern, das bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. So konnten sie die Entwicklung der Zeitung von damals bis heute vergleichen.

Danach hatten die beiden Zukunftskinder Zeit, um sich auf die beiden Termine an diesem Tag vorzubereiten. Sie waren zu Pressegesprächen im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) und als Höhepunkt des Tages bei Bürgermeister Rainer Ditzfeld eingeladen, der sie in seinem Büro empfangen wollte. „Welche Informationen brauchen wir? Und was möchte der Leser noch wissen?“, fragte Praktikantin Sophie Malin Aeplinius. Schnell sprudelten die Ideen und wurden eilig in einem Schreibblock notiert.

Der erste Termin führte sie ins Kasch, wo zu diesem Zeitpunkt acht Zukunftskinder zu Gast waren, um für den 6. Mai eine „Silent Disco“ zu planen. Was dahinter steckt, erklärten die Schüler selbst. Die Besucher tragen Kopfhörer und wählen per Knopfdruck aus drei Kanälen die Genres Pop, Rap und Charts. Die Schülerinnen und Schüler mussten nicht nur Lieder für Playlisten auswählen, sondern waren auch für die Werbung zuständig.

„Kann man dort auch Pommes und Getränke kaufen?“, hakte Björn Thomas nach und erhielt ein „Ja“ als Antwort. Die beiden Nachwuchsjournalisten erfuhren außerdem, dass die Bürgerstiftung Achim die Aktion mit einer großzügigen Spende überhaupt erst möglich gemacht hat.

Kaum zurück in der Redaktion, stand bereits der zweite Termin an: Bürgermeister Rainer Ditzfeld nahm sich viel Zeit, um alle Fragen der Zukunftskinder und von Praktikantin Sophie Malin Aeplinius zu beantworten. Als besondere Überraschung lud er sie zudem zu einem Essen in das Restaurant „Atrium“ ein.

Ditzfeld berichtete in einem lockeren Gespräch über seinen Weg zum Bürgermeister und seine Pläne für den Rest seiner Amtszeit. „Der Beruf des Bürgermeisters ist der schönste der Welt. Er macht mir unwahrscheinlich viel Spaß“, betonte der 61-Jährige, der den Posten als Rathauschef bereits seit 2014 innehat und keiner Partei angehört. Eine Herzensangelegenheit für ihn, betonte Ditzfeld im Gespräch, sei die Belebung der Achimer Innnenstadt. Sein Ziel: Sie soll möglichst an jedem Tag so voll wie während der beiden Wochenmärkte mittwochs und samstags sein. Ditzfeld erklärte, dass die Fußgängerzone jedoch darunter leide, dass beispielsweise die Wege von Bierden und Uphusen zum Weserpark nach Bremen und von Baden und Badenermoor zu Dodenhof in Posthausen sehr kurz sind.

Björn Thomas (von rechts) und Lennart Hohm befragen die Zukunftskinder im Kasch. © Bartz

Der bekennende Frühaufsteher, der stolz davon berichtete, dass im Horst in seinem Garten ein Storchenpaar brütet, erklärte, dass er sich als Schüler beim Zukunftstag für den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers entschieden hätte, da er schon als Kind Lust darauf gehabt habe, an Technik „herumzubasteln“. Außerdem gab er einen Einblick in den Alltag eines Bürgermeisters, der täglich zwischen sechs und acht Termine in seinem Kalender stehen hat. „Man weiß trotzdem am Morgen nie, wie der Tag verläuft. Das gefällt mir an meinem Beruf“, so Ditzfeld.

Sehr zufrieden äußerten sich auch die beiden Zukunftskinder Björn Thomas und Lennart Hohm, als Praktikantin Sophie Malin Aeplinius sie nach ihrem Fazit als Abschluss für diesen Artikel befragte: „Der Tag war mega spannend. Er hat mehr gebracht, als ich mir erhofft hatte“, schilderte Björn Thomas. Und Lennart Hohm stimmte ihm zu: „Ich fand es auch richtig spannend und cool hier, vor allem die Interviews waren interessant.“ Und so steht für ihn fest, dass er den Wunsch, Redakteur zu werden, nun erstrecht weiter verfolgen möchte.