„Zukkerpuppen“ live: Achimer Chor singt beim Stadtteilfrühstück am Sonntag ab 11 Uhr im „BüZ“

Von: Dennis Bartz

Teilen

Die Sängerinnen des „Zukkerpuppen“-Chores proben seit fünf Monaten für ihren ersten Auftritt. Am Sonntag, 17. September, ab 11 Uhr singen sie im „BüZ“ zum ersten Mal vor Publikum. © BARTZ

Achim – Von Nervosität ist bislang keine Spur bei den „Zukkerpuppen“. Dabei wird der Frauenchor, der sich erst im April gegründet hat, beim Stadtteilfrühstück am Sonntag, 17. September, um 11 Uhr im Bürgerzentrum „BüZ“ zum ersten Mal überhaupt vor Publikum singen.

Den Chormitgliedern kommt dabei zugute, dass sie bereits reichlich Bühnenerfahrung gesammelt haben. Sie gehörten zum gemischten Ensemble „D’aChor“ aus Oyten, das sich jedoch während der Coronazeit aufgelöst hat.

Ans Aufhören dachten die Sängerinnen aber nicht. Sie wollten mit ihrem Gesang weiterhin die Menschen unterhalten und nahmen deshalb Kontakt zu ihrer früheren Chorleiterin Stephanie Fizke auf. Und dort stießen sie auf offene Ohren: „Es war schon lange mein Wunsch, einen reinen Frauenchor zu leiten“, erklärt Fizke, die bis 2018 auch in Oyten den Ton angab.

Die Achimerin ist es auch, die auf die Idee kam, dem Chor den ungewöhnlichen Namen „Zukkerpuppen“ zu geben. Diesen will sie auf Nachfrage mit einem Augenzwinkern verstanden wissen: „Wer unseren Auftritt verfolgt, der wird feststellen: Wir sind weder zuckrig noch süß. Der Name ist also eher ironisch aufzufassen“, stellt Fizke klar, die für die finale Chorprobe am Montagabend im „BüZ“ die Sängerinnen in der späteren Konzertformationen aufgestellt hat.

Routiniert singen die Chormitglieder sich ein paar Minuten ein und stimmen dann das erste Lied an. Fizke spielt dazu Klavier und ist zufrieden mit dem, was sie hört. „Wir haben seit April fünf Lieder einstudiert, die wir alle singen werden“, kündigt die Chorleiterin an.

Die Besucher können sich trotz des derzeit noch überschaubaren Repertoires auf eine große musikalische Vielfalt deutscher und internationaler Lieder freuen.

Denn auf eine Musikrichtung wollen sich die Damen nicht festlegen. „Wir singen das, was uns gefällt, und decken damit eine große Bandbreite ab. Einzig Gospel und geistliche Lieder liegen uns nicht“, erklärt Fizke.

Sie lässt sich in die Karten beziehungsweise ins Programmheft schauen und verrät, auf was sich die Besucher des musikalischen Zwischenspiels freuen können. Die „Zukkerpuppen“ singen einen finnischen Folk-Song, der eigentlich ein Instrumentalstück ist. „Ich habe aber dazu passend einen Silbentext verfasst, der im Grunde zwar keinen Sinn ergibt, aber gut klingt. Das wird ein wenig ,Falala‘“, sagt Fizke mit einem Lächeln.

Außerdem präsentiert ihr Chor einen Song des österreichischen Liedermachers Hubert von Goisern im Original-Dialekt, „Dance me to the Love“ von Leonard Cohen in einer deutschen Fassung, „So soll es sein, so kann es bleiben“ von „Ich + Ich“ und zum Abschluss „Guten Abend, gut‘ Nacht“ von Johannes Brahms.

Mit ihrem Auftritt wollen die „Zukkerpuppen“ nicht nur das Publikum begeistern, sondern auch weitere Sängerinnen finden. „Wir würden schon gerne auf 20 bis 25 Sängerinnen wachsen“, lädt Fizke Interessierte dazu ein, sich dem Frauenchor anzuschließen. Erfahrung sei nicht erforderlich.

Damen im Alter zwischen 20 und 70 Jahre melden sich bei der Chorleiterin telefonisch unter 04202 /638439 oder kommen an einem Montag um 19 Uhr zur Chorprobe in das „BüZ“. „Unser Ziel ist es, später auch Stücke A capella zu singen – aber dafür fehlen uns derzeit noch ein paar Stimmen. Wir sind offen für alle Frauen“, erklärt Fizke, die sich darüber freut, dass der Chor einen weiteren Auftritt singen wird: Am Sonntag, 5. November, ab 17 Uhr treten die „Zukkerpuppen“ gemeinsam mit den beiden Chören „Sunshine Charmony“ und „Everysing“ aus Oyten in der St.-Cosmas-und Damian-Kirche zu Lunsen auf. Bis dahin wollen die Sängerinnen ihr Repertoire auf etwa zehn Lieder ausgebaut haben. Weitere Buchungsanfragen nimmt Chorleiterin Fizke entgegen.

Das Stadtteilfrühstück startet am Sonntag bereits um 10.30 Uhr und ist eine Aktion des Familienzentrums Magdeburger Viertel, zu dem das Bürgerzentrum (BüZ), die Kitas Achimer Himmelsstürmer und Achimer Schlaumäuse sowie die nachschulische Betreuung der Astrid-Lindgren-Schule gehören. Außerdem unterstützt die Veranstaltung der Förderverein „MaVi“. Besucherinnen und Besucher können ohne Anmeldung und kostenlos teilnehmen.

Die Basis eines leckeren Frühstücks mit Kaffee, Tee, Brötchen, Gemüse und Marmelade steht bereit. Weitere Leckereien und Leibspeisen können von den Gästen aber mitgebracht werden.

Neben dem Spielefant, der mit seinen Aktionen die Jüngsten unterhalten soll, während die Eltern sich austauschen, gibt es neben den „Zukkerpuppen“ an diesem Vormittag einen zweiten musikalischen Beitrag. Ab 12 Uhr spielen die „Fleitjepiepen“ instrumentalen Folk.