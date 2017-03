Zorn: „Radwegenetz immer verbesserbar“

achim - Viel Geld und Arbeit hat die Stadt Achim in den vergangenen Jahren in den Ausbau des Radwegenetzes gesteckt. Umso unerfreulicher, wenn die Wegeführung an einigen Stellen unverständlich ist. Darauf weist Radfahrer Klaus Bischoff hin, in Achim auch bekannt durch sein Engagement im Heimatverein. „Das Radwegenetz ist immer verbesserbar“, sagt Bauamtsleiter Steffen Zorn, und werde noch an vielen Stellen verbessert. Es handle sich um ein langfristiges Konzept, das laut Zorn 2013 auf Antrag des ehemaligen Ratsherrn Hans-Jürgen Wächter in Gang gebracht wurde und sich noch bis deutlich in die 2020er Jahre fortsetzen werde.

An der Embser Landstraße fiel Bischoff auf, dass der in beiden Richtungen befahrbare Radweg nach Oyten nicht wenigstens einige Meter auch rot gepflastert wurde. Zudem fehlten Hinweise, dass der Radweg nach Oyten führt und auf der anderen Seite zur Feuerwehr. „Die Stadt Achim baut seit mehreren Jahren die Radwege, Gehwege und gemeinsame Rad- und Gehwege in der Form einheitlich, dass nur benutzungspflichtige Radwege in Rot gepflastert werden. Gehwege und gemeinsame Rad- und Gehwege werden in Grau gepflastert“, informiert Zorn. Letzteres treffe auf die Radwegverbindung nach Oyten zu. Die wegweisende Rad-Beschilderung sei Aufgabe des Landkreises. „Den Hinweis haben wir weitergegeben. Ich hoffe, dass die Beschilderung zeitnah vom Landkreis ergänzt wird“, sagt Zorn. Anders gelagert sei es bei der Feuerwehr: „Innerörtliche Ziele werden in der Regel nur bei starker Nachfrage ausgeschildert (Innenstadt, Bahnhof).“

An der Embser Landstraße Richtung Innenstadt irritiert die Pflasterung des Radweges: „Warum hat man die Bordsteine nicht so versetzt, dass der neue Radweg an den vorhandenen Radweg (Auf dem Wehrfelde) anschließt?“, fragt Klaus Bischoff. „Der Radweg Richtung Innenstadt wird ab 10. April bis zur Straße ‘Auf dem Wehrfelde’ angelegt“, sagt Zorn. Insofern werde der Radfahrer ab der Bushaltestelle Höhe Fasanenstraße auf die Fahrbahn geführt, da der Gehweg deutlich zu schmal für einen benutzungspflichtigen Radweg sei.

„Warum wird der neu gepflasterte Radweg an der Straße ‘Am Freibad’, Einmündung Herrmann-Schönecke-Straße, auf die Straße geführt, obwohl ein einseitiger Radweg vorhanden ist?“, wundert sich Bischoff. Hier könne ebenfalls aus Platzgründen kein benutzungspflichtiger Radweg ausgewiesen werden. Hochbord geführt wird in der Straße „Am Freibad“ ein sogenannter „anderer Radweg“, ein nicht benutzungspflichtiger Radweg. Heißt: Der Radfahrer kann selbst entscheiden, ob er Hochbord oder auf der Straße fahren will. Die Führung des Radfahrers muss somit von einem benutzungspflichtigen Radweg (im Bereich der Landesstraße und des Kreisels) auf die Straße erfolgen, beziehungsweise von der Straße „Am Freibad“ auf den Radweg in entgegengesetzter Richtung.

Dazu merkt Zorn an, dass die Führung des Radverkehrs auf der Straße und im fließenden Verkehr bis zu einer Verkehrsstärke von rund 1 000 Fahrzeugen (gemessen an der Spitzenstunde) die nach Richtlinie empfohlene Führungsform sei. „Trotz des oftmals subjektiven Empfindens vieler Radfahrer, die sich auf der Straße zunächst unsicherer fühlen, ist dies die deutlich sicherere Radverkehrsführung und seit der Radverkehrsnovelle 1995 entsprechend festgelegt.“ - ldu